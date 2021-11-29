Соратник Саакашвили заявил, что его могут убить опасными электромагнитными волнами

Во дворе Горийского военного госпиталя, у окна палаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стоит машина, которая излучает опасные электромагнитные волны. Об этом заявил соратник политика, Глава Национальной лаборатории генетики Георгий Чаладзе. В соцсети он опубликовал кадры автомобиля, припаркованного во дворе больницы.

«Около окна третьего президента нашей страны стоит машина, которая излучает электромагнитные волны. Это т.н. «система купол», излучение которой в радиусе минимум 100 метров создает опасность для жизни всех окружающих, вызывая нарушения, начиная белокровием и заканчивая психическим расстройством», – отметил он.

Чаладзе призвал народного защитника Грузии Нино Ломджария и иностранных послов отреагировать на эту информацию.

«Это может убить президента нашей страны и всех, кто находится в радиусе 100 метров от этой машины. Эта машина находится здесь с того момента, как перевели Михаила Саакашвили», – сказал Чаладзе.