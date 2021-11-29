Михаила Саакашвили впервые после задержания доставили в суд

Сотрудники специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии доставили экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд, где состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди». Об этом сообщают грузинские СМИ.

В пенитенциарной службе подтвердили, что Саакашвили будет присутствовать на процессе.

Территория у суда полностью оцеплена полицией. На месте находятся сторонники Саакашвили, однако во двор суда их не пускают.

Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик этого не захотел.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 22 ноября заявил, что если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в зал заседаний.