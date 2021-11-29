Потасовка произошла между сторонниками Михаила Саакашвили и полицейскими

Судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили начался на фоне шумной акции протеста.

Как сообщалось ранее, сторонников политика не пускают в двор Тбилисского городского суда.

Несколько митингующих забрались на ограждение близ здания суда с флагами Грузии и Украины. Они стали выкрикивать «Миша!, Миша!». По информации СМИ, полицейские не раз просили их спуститься, однако они не подчинились требованиям сотрудников МВД. Возникла потасовка, полицейские применили перцовый спрей. Нескольким демонстрантам потребовалась медицинская помощь.

После инцидента оппозиционеры перекрыли автомобильное движение у здания городского суда.

Судебный процесс уже начался. В течение нескольких минут прямую трансляцию из зала суда вел адвокат Шота Тутберидзе. На процессе присутствует сам Саакашвили – его доставили в суд впервые после задержания.

Саакашвили – обвиняемый по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди».

Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик этого не захотел.