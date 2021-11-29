Саакашвили: Я первый за 400 лет попавший в заключение правитель Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к общественности, выступая сегодня в Тбилисском городском суде – отвечая на обвинения в превышении должностных полномочий.

Саакашвили отметил, что когда он приехал в Грузию, то имел возможность несколько дней общаться с людьми, и увидел, что они живут очень тяжело.

Экс-президент призвал своих сторонников «вместе завершить то, что происходит сейчас», пишет агентство «Новости-Грузия».

«Хочу сказать вам, мой дорогой грузинский народ, хочу спросить вас, вы не скучаете по чувству гордости за страну, по темпам развития и драйва, нововведениям и восстановлению, любви и теплу, торжеству победы? Тогда давайте все вместе закончим то, что происходит сейчас», – заявил Саакашвили.

Экс-президент также отметил, что его задержание является «очень большим позором для всех, кто в этом участвует».

«Это самое большое унижение. Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стекла, вместо того, чтобы дать мне возможность передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее. Я первый правитель Грузии после царя Луарсаба, это было 400 лет назад, который попал в заключение», – сказал Саакашвили.