В Грузии 47 пациентов скончались от коронавируса за сутки

В парламент Киргизии, где в воскресенье прошли выборы, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета более 90 процентов бюллетеней, проходят шесть партий, среди них только одна оппозиционная.

Лидирует проправительственная партия «Ата-Журт Кыргызстан», за которой следуют еще 4 лояльные действующим властям партии. Из оппозиционных сил пятипроцентный барьер преодолевает только партия «Бутун Кыргызстан».

При этом по ходу подсчета голосов сообщалось, что в парламент могут пройти до 10 партий, включая 4 оппозиционных. При обработке данных с автоматически считывающих урн были зафиксированы сбои, причины которых в ЦИК пока не объяснили.

По партийным спискам избираются 54 депутата из 90, остальные 36 депутатов будут представлять одномандатные округа, поэтому точный расклад сил в будущем парламенте пока не известен. Сторонники действующего президента Садыра Жапарова, очевидно, будут иметь большинство.

Явка на выборах, по последним данным, едва превысила 30 процентов, что стало рекордно низким показателем за всю историю выборов в независимой Киргизии.

Сообщалось о нарушениях, таких как организованный подвоз избирателей или их подкуп.

Результаты парламентских выборов, прошедших осенью прошлого года, были отменены из-за массовых протестов. Они в конце концов привели к смене президента, а затем и конституции страны. Новый основной закон, принятый в нынешнем году, фактически превратил парламентскую республику в президентскую.

За последние два десятилетия массовые уличные выступления в Киргизии трижды приводили к смене руководства страны.

Комитет национальной безопасности Киргизии за два дня до выборов объявил в пятницу об аресте 15 подозреваемых в попытке госпереворота. По информации комитета, в заговоре участвовали ряд депутатов киргизского парламента и некоторые бывшие высокопоставленные чиновники. Однако имена подозреваемых спецслужба не разглашает.

Вечером 26 ноября стало известно, что Центризбирком Киргизии дал согласие на привлечение трех кандидатов в депутаты от «Партии зеленых» к уголовной ответственности по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.

Президент Садыр Жапаров в воскресенье выступил с обращением после завершения голосования на парламентских выборах. По его мнению, власти достигли своей цели провести «справедливые и законные выборы». «Против тех, кто без всяких на то оснований попытается нарушить мир и стабильность - будут приняты строгие меры», - заявил Садыр Жапаров