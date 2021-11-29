Обвиненный в убийстве олимпийский чемпион Зураб Звиадаури освобожден под залог

После выплаты залога в 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов), сегодня был освобожден под залог на время следствия олимпийский чемпион по дзюдо и бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественное телевидение Грузии.

Звиадаури был задержан по обвинению в совершении умышленного убийства, это произошло близ села Цинандали в Кахетии 16 августа 2021 года.

Судья Мамука Циклаури удовлетворил ходатайство защиты и освободил из зала суда и второго фигуранта дела о тройном убийстве в Кахетии Джабу Джангирашвили, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, под залог в размере 5 тысяч лари (1,6 тысяч долларов).

Сторона обвинения ходатайствовала о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении обоих задержанных, сославшись на то, что обвиняемые могут скрыться или повлиять на свидетелей. Однако суд предпочел согласиться с доводами защиты.

Дальнейший судебный процесс будет возобновлен с рассмотрения дела по существу. В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет, а владельцу оружия — до 3 лет лишения свободы.

Звиадаури является чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента, мажоритарным депутатом «Грузинской мечты» от Телавского района. После истечения срока депутатских полномочий Зураб Звиадаури работал в государственной компании транспортировки газа.