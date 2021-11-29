В Абхазии сообщили о вспышке коронавируса в психиатрической больнице

В самопровозглашенной республике Абхазия вспышка коронавируса зафиксирована в психиатрической больнице. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл, посетившей медучреждение.

Первые пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди пациентов были выявлены в больнице 13 ноября. Ранее, после заболевания семи сотрудников, карантин в медучреждении действовал с 28 октября.

«В настоящее время в больнице находятся 34 пациента с подтвержденным коронавирусом. Сотрудники медучреждения экстренно развернули инфекционное ковидное отделение на первом этаже», – говорится в сообщении.

По информации аппарата омбудсмена, Минздрав предоставил больнице все расходные материалы и лекарственные препараты, экспресс-тесты, оксигенаторы. Планируется передать еще два небулайзера.

Сообщается, что тяжело больных коронавирусом в психиатрической больнице нет. В случае, если состояние пациентов ухудшится, их переведут в российский военный госпиталь.