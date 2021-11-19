Побег из спецблока абхазской психбольницы

Вчера поздно вечером в СМИ появилась неординарная информация – о побеге из Республиканской психбольницы, расположенной в Гулрыпшском районе, двух ее пациентов, которых, правда, на следующий день удалось задержать в Сухуме.

Так совпало, что информация эта определенным образом продолжила темы двух материалов «Эха Кавказа» на текущей неделе. В первом из них, 15 ноября, – «Кто порезал автопокрышки врио главврача психбольницы?» – рассказывалось о том, что недавно назначенная руководить Республиканской специализированной психоневрологической больницей Ирина Ануа взялась за наведение порядка в так называемом спецблоке больницы, где содержатся пациенты, совершившие преступления, за что, по-видимому, и подверглась давлению и преследованиям со стороны их «корешей» на свободе. Во втором, 16 ноября, – «Когда «предотвращают», задерживают заранее» – о резонансном событии рано утром в тот день, когда в Гагре в результате перестрелки милиции, пытавшейся предотвратить преступление, и подозреваемых в нем, погиб один из подозреваемых и был ранен другой.

Сегодня мы попросили рассказать о побеге помощника министра внутренних дел республики Бадру Айба. Вот что он сообщил:

«18 ноября текущего года в результате слаженной работы сотрудников центрального аппарата МВД, отдела уголовного розыска УВД по г. Сухуму и оперативного состава Гулрыпшского районного отдела внутренних дел в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по улице Акиртава в г. Сухуме задержаны совершившие днем ранее побег из отделения строгого наблюдения Республиканской психиатрической больницы Атейба Чакуа Зурабович 1982 г.р., уроженец села Джирхуа Гудаутского района, и Бейя Роман Павлович 1997 г.р., уроженец г. Гагра. Вышеназванным гражданам были установлены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре строгого типа.

Атейба Чакуа обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 УК РА – убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку и незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, имевших место 19 августа 2019 года. Роман Бейя являлся обвиняемым в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 158 через ч. 3 ст. 29 УК РА – покушение на открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, применением насилия не опасного для жизни и здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору с жителем Гудаутского района Мишелия Тимуром Суликовичем и жителем Гагрского района Кетия Амиром Феликсовичем, имевшим место 13.08.20 года в поселке Алахадзы Гагрского района».

Напомним, что Амир Кетия, по предварительному сговору с которым, по данным следствия, Бейя совершил преступление в августе 2020 года, был смертельно ранен в ходе предотвращения покушения на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району 16 ноября, как сообщила пресс-служба МВД тогда же, три дня назад. И вот тут совершенно естественным образом возникает вопрос: почему же один участник этого прошлогоднего «покушения на открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище», Роман Бейя, оказался под стражей, а другой, Амир Кетия, находился на свободе, что, впрочем, привело его к трагическому финалу? (О судьбе третьего – Тимура Мишелия – нам неизвестно). Бадра Айба сказал, что ответ на этот вопрос выходит за рамки его компетенции. Точно так же, как и то, почему так часто у нарушителей закона обнаруживаются вдруг психические проблемы, из-за которых их из камеры переводят на лечение в специализированное заведение. Но факт остается фактом:

«Согласно постановлению Гагрского районного суда, 9 февраля 2021 года гражданин Атейба был освобожден от уголовной ответственности с назначением принудительной меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре строгого типа. Тем же судом на принудительные меры содержания в условиях отделения строгого наблюдения психиатрической больницы с освобождением от уголовной ответственности был направлен 6 мая текущего года Бейя Роман Павлович. В настоящее время в отношении задержанных лиц продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых будет предоставлена дополнительная информация».

Как нам удалось выяснить у заслуживающих доверия источников, в Республиканской специализированной психоневрологической больнице Абхазии находится около 120 пациентов, из них примерно три десятка – именно в том самом отделении строгого наблюдения, которое в больнице привыкли коротко называть спецблоком. Конечно, среди последних действительно есть люди, которые, скажем, совершали убийства, изначально страдая психическими заболеваниями (известно немало случаев, когда родные ни в какую не хотели «сдавать» таких в лечебное заведение, что приводило к трагическим последствиям для них же самих). Но про других ходят упорные слухи, что они смогли добиться соответствующего диагноза для того, что находиться в более комфортных условиях, чем в СИЗО.

Как же двоим пациентам удалось позавчера совершить побег из спецблока? В больнице появились заболевшие коронавирусом – и среди пациентов, и среди медперсонала, и потому пришлось проводить срочную реорганизацию, выделение для заболевших отдельного блока. Все это, включая перетаскивание кроватей, медаппаратуры, способствовало созданию ситуации, при которой двое беглецов вечером, после отбоя, решили, что можно бежать, проникли за решетку, которая не дает возможность покинуть спецблок. Была ли решетка взломана или просто оставлена незакрытой, какова тут была роль охранника – на эти вопросы должно ответить следствие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия