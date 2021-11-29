В парламенте Грузии упразднили две оппозиционные фракции

В парламенте Грузии стало на две фракции меньше – в высшем законодательном органе упразднены оппозиционные фракции «Лело» и «Группа реформ».

Это произошло в соответствии с регламентом, после того, как депутатских мандатов официально лишились по собственному желанию лидер партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе. Сегодня бюро парламента приняло к сведению соответствующую информацию, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Хазарадзе и Джапаридзе обвинили власти в фальсификации местных выборов в октябре и заявили об отказе от своих депутатских полномочий в знак протеста. До лишения депутатских полномочий Хазарадзе был членом парламентской фракции «Лело», а Джапаридзе входил в состав фракции «Группа реформ».

Обе парламентские фракции были представлены минимальным количеством депутатов, необходимых для формирования фракции – по шесть депутатов. Теперь обе оппозиционные фракции стали политическими группами.

Действующий регламент предусматривает временную норму, на основе которой даже два депутата могут создать политическую группу в парламенте. При этом они пользуются примерно такими же правами и привилегиями, как фракции.