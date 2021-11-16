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Политика

Грузинский парламент проголосовал за свое уменьшение

Зураб Джапаридзе, Мамука Хазарадзе (коллаж)

Парламент Грузии аннулировал депутатские мандаты лидеров партий «Лело для Грузии» и «Гирчи – больше свободы». Мамука Хазарадзе и Зураб Джапаридзе ранее сами обратились с соответствующим ходатайством в законодательный орган. На сегодняшнем заседании «за» прекращение полномочий обоих оппозиционных политиков проголосовали 79 депутатов, «против» выступили двое.

Грузинский парламент стал еще немного меньше – на сегодняшнем пленарном заседании депутаты большинством голосов удовлетворили ходатайства двух оппозиционных политиков, покинувших законодательный орган в знак протеста против фальсификаций во втором туре муниципальных выборов. Лидеры партий «Лело для Грузии» и «Гирчи – больше свободы» Мамука Хазарадзе и Зураб Джапаридзе намерены продолжить борьбу за пределами парламента.

Джапаридзе, в частности, верит, что уличными акциями, вроде недавнего перекрытия автомобилями подъездов к зданиям Службы госбезопасности в разных городах страны, можно добиться гораздо большего, чем находясь в недееспособном парламенте:

«У нас, как в России, сложилась типично советская система, где всем управляет КГБ. У них это называется ФСБ, у нас – СГБ. Но смысл один. Ведь в той же России, если вы хотите протестовать, вы же не пойдете к министерству культуры? Так и здесь, чтобы чего-то добиться, нужно бить по точкам силы».

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Грузинский парламент проголосовал за свое уменьшение
by Эхо Кавказа

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Тем не менее место Джапаридзе пустовать не будет – в парламенте его заменит бывший однопартиец из «Гирчи» Герман Сабо. Его полномочия будут подтверждены в ближайшее время. Тем не менее лидер «Гирчи» Яго Хвичия, несмотря на то, что парламентские ряды партии с отказом от мандата Зураба Джапаридзе усилятся, считает, что на глобальную картину это не окажет особого влияния:

«Наши позиции в парламенте усилятся на одного человека – Германа Сабо. Каким он будет депутатом и как это все повлияет на итоги нашей работы, мы все увидим. Прибавление одного человека - это немало, но и говорить о том, что что-то в парламентской конфигурации фундаментально изменится, не приходится».

Что касается партии «Лело», то это оппозиционное движение с уходом Мамуки Хазарадзе свой мандат теряет безвозвратно. Причина в том, что избирательный список партии был аннулирован после парламентских выборов 2020 года. Под угрозой и сформированная «Лело» фракция в высшем законодательном органе. По закону она должна состоять минимум из семи депутатов. С утратой мандата число членов фракции сократилось до шести человек. Впрочем, как поясняет представительница партии Анна Нацвлишвили, у «Лело» сейчас другие приоритеты:

«Это не было поспешным решением. Оно было принято осознанно и обдуманно. Исходя из этого, мы считаем важной перегруппировку на всех флангах. Мамука Хазарадзе, как лидер партии и как один из важнейших акторов в деятельности оппозиции, продолжит свою деятельность на этом направлении. Что касается фракции и планах на будущее, то у нас обязательно будет связь с обществом. На данном этапе это не является приоритетным вопросом. Для нас главное, что борьба продолжается как в парламенте, так и вне его».

Схожая ситуация и с еще одной оппозиционной фракцией: «Группа реформ», недавно убравшая из названия посвящение президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, с уходом Зураба Джапаридзе оказалась в подвешенном состоянии. Сейчас депутатам необходимо заручиться поддержкой кого-либо из независимых депутатов, чтобы сохранить фракцию. Лидер входящей во фракцию Республиканской партии Хатуна Самнидзе считает, что этот вызов преодолеть удастся:

«После аннулирования двух мандатов, с чем я не согласна, так как считаю, что нельзя покидать поле бое в таких условиях, но это их выбор и решение, сложилась ситуация, что две фракции, сформировавшиеся после соглашения Шарля Мишеля, больше не существуют. В итоге останутся всего две фракции двух крупнейших партий. Регламент позволяет нам сменить статус и образовать вместо фракций две политические группы».

Решение о прекращении депутатских полномочий Мамуке Хазарадзе и Зурабу Джапаридзе поддержали 79 депутатов. В правящей партии считают, что своими заявлениями оба уже бывших парламентария оказали услугу всему грузинскому народу, так как все время действия своих мандатов они провели в состоянии бойкота и не исполняли своих обязанностей. Об этом, в частности, заявил председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили:

«К сожалению, эти депутаты не считают, что могут принести пользу грузинскому народу, находясь в парламенте и занимаясь законодательной деятельностью. Впрочем, кто-нибудь может назвать хотя бы одни законопроект, который был бы предложен Мамукой Хазарадзе или Зурабом Джапаридзе? Они находятся в постоянном режиме бойкота и в этом режиме бойкота получают зарплату из бюджета».

Ранее от депутатского мандата отказался и Ника Мелия – лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».

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