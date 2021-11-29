«Суд в Грузии не считаю справедливым, но именно Саакашвили создал эту систему»

Суд над Саакашвили стал темой для активного обсуждения и в виртуальном пространстве. Стоит ли ждать справедливого процесса? Своими ожиданиями с «Эхо Кавказа» поделились пользователи социальных сетей.

– Верите ли вы в справедливый суд над экс-президентом Михаилом Саакашвили?

Гоча: Говорить заранее на эту тему, до завершения процесса, очень сложно. У нас очень непредсказуемая судебная система. Могут выполнить заказ властей и еще надолго оставить Саакашвили в заключении. А может, произойти и наоборот – смягчат приговор или вовсе оправдают его, чтобы показать всему миру, какой у нас справедливый суд. Вообще, я следил и за первым процессом, и за сегодняшним. Если оценивать поведение судьи на первом заседании, он принимал явно несправедливые решения. На сегодняшнем суде явно видно, что поведение судей сравнительно исправилось, что дает надежду на то, что процесс пройдет справедливо.

Мариам: Я с большим сомнением смотрю на весь этот процесс и думаю, что Саакашвили не будет оправдан, даже если он совершенно ни в чем не виноват. Разве можно говорить о справедливом суде? Вы посмотрите, как с этим человеком обращались до сих пор, с чего вдруг сейчас решат пожалеть его? Нет, я не думаю, что процесс будет справедливым.

Ираклий: К сожалению, я не верю в то, что в Грузии могут проходить справедливые судебные процессы. Даже наши западные партнеры неоднократно заявляли, что система эта не вызывает доверия. Постоянно говорят о клановом правлении, так чего же ждать от этого суда? Саакашвили не угоден нашим властям, им невыгодно, чтобы он оставался на свободе, а когда у тебя в руках суд, легко устроить так, чтобы он остался в заключении. Но почему-то моя интуиция подсказывает, что рано или поздно справедливость восторжествует.

Нугзар: Сложно ответить на этот вопрос, процесс же продолжается. Он может быть справедливым, а может, и нет, все зависит от того, какой судья будет заниматься этим делом. Я считаю, главное то, что третий президент Грузии сегодня присутствовал на процессе, что ему дали возможность выступить, ведь это его законное право. Я не думаю, что на эту тему стоит гадать, нужно подождать решение суда, и тогда будет понятно, был ли это заказ властей или нет. Если его оправдают, то все будет справедливо, думаю, было бы правильно, если бы с него сняли это обвинение.

Татьяна: Ожидать чего-то очень справедливого в этом процессе не стоит, потому что всем известно, как лидеры «Грузинской мечты» поступали с лидерами предыдущей власти от партии «Национальное движение». А с другой стороны, это все-таки очень весомая и значимая политическая фигура и для Грузии, и в мировом масштабе.

Ника: Я не считаю, что в Грузии суд справедливый. Самому мне не приходилось участвовать в процессах, однако я следил за многими нашумевшими делами, и даже мне было ясно, что во многих из них решения выносятся несправедливо, особенно если от этого зависит репутация наших властей. Я уверен, что и суд над экс-президентом Саакашвили пройдет так же. Но все же мы не должны забывать, что именно он создал эту систему.