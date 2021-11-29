Саакашвили вошел в историю царя Луарсаба

Пока Михаил Саакашвили выступал с пространной речью в суде, его сторонники несколько раз пробовали перекрыть автомобильную трассу у здания суда. А политики и дипломаты объясняли, что означает для страны первый в ее истории судебный процесс над президентом.

От царя Луарсаба до Михаила Саакашвили – за сотни лет Грузия, по мнению экс-президента, не знала случая, когда ее правитель оказывался в тюрьме. Сам Саакашвили считает недопустимым, чтобы его – строителя современной Грузии – судили те, кто эту самую Грузию ведет обратно в прошлое:

«Я стал первым правителем Грузии после царя Луарсаба, – а эта история случилась 400 лет назад, – который попал в тюрьму. Это огромный стыд для всех, кто в этом участвует. Это самое большое унижение. Это классическая российская комбинация. Весь мир в шоке от того, что я обращаюсь к вам отсюда, вместо того чтобы иметь возможность свободно ходить по построенной мной стране вместе с вами и вместе с вами строить ее будущее».

В «Грузинской мечте» сразу дали понять: молча сносить обвинительную речь подсудимого №1 они не намерены. Член парламентского большинства Ираклий Заркуа ответил экс-президенту, назвав его «мясником»:

«Михаил Саакашвили обратился к обществу: соскучилось ли оно по любви и развитию?! Может, он по-своему понимает любовь и развитие, убивая людей на улицах и занимаясь рэкетом. Нет, господин Миша, Грузия не соскучилась по этим временам, и то, что вы проиграли девятые выборы подряд, говорит само за себя. Главное обещание 2012 года заключалось в том, что мясник №1 должен был сидеть в тюрьме. Михаил Саакашвили – циничный мясник №1».

Собравшиеся перед зданием суда активисты «Единого национального движения» и люди, сочувствующие Михаилу Николаевичу, в какой-то момент решили перекрыть движение по трассе, прилегающей к Тбилисскому городскому суду. Перепалка с полицией привела к нескольким инцидентам, закончившимся применением правоохранителями перцового газа и задержаниями. Одного пострадавшего увезла скорая, а в отделения полиции были доставлены полтора десятка человек. Среди них – бывший близкий соратник Михаила Саакашвили Гиги Угулава, в последнее время вновь сблизившийся с партией экс-президента и после ареста Саакашвили открыто выступивший в его поддержку. Как сообщили в МВД, Угулава был задержан за неподчинение законному требованию сотрудника полиции в соответствии со статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях.

При этом нынешний председатель ЕНД Ника Мелия считает абсурдной саму ситуацию, когда «Иванишвили судит Саакашвили»:

«Исторической несправедливости, свидетелями которой мы сейчас являемся и в которую физически вовлечено очень много людей, должен быть положен конец. И она обязательно закончится. То, что мы сейчас стоим здесь, в прямом эфире видит множество людей, а в этом здании Иванишвили судит Саакашвили – исторический абсурд, и, разумеется, он закончится. Для освобождения Михаила Саакашвили необходимо еще большее ослабление режима и его поражение».

Впрочем, «Грузинская мечта» в суде над Саакашвили видит не поражение, а скорее, наоборот – безоговорочную победу. В первую очередь над планами оппозиции превратить судебное заседание в фарс и шоу. Такого мнения придерживается вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе:

«Саакашвили сначала заявил, что хочет принять участие в судебном процессе, а сегодня сказал, что не признает грузинскую судебную систему. Его заявления непоследовательны и взаимоисключающи. «Единое национальное движение» заявило, что никаких провокаций во время судебного заседания не планируется, но сегодня мы все прекрасно увидели, как они за деньги приводили протестующих. Общественность также увидела предполагаемые нарушения закона о мирных демонстрациях, когда улицы были искусственно перекрыты. И все это в тот момент, когда граждане нуждаются в помощи во время пандемии, и передвижение критически важно. Что касается самого шоу, то неважно, что хотел организовать сам Саакашвили, правительство обеспечит поддержание общественного порядка».

При этом представители части оппозиции, не являющиеся сторонниками третьего президента, увидели в сегодняшнем процессе, а точнее в пространной речи Михаила Саакашвили, важные послания. Причем как нынешним властям, так и тем, кто хочет это место занять. По словам лидера партии «Гирчи» Яго Хвичия, заявление Саакашвили о том, что он не признает нынешнюю систему правосудия и прокуратуру, интересно, прежде всего, тем, что именно он и является автором этой системы:

«Я считаю, что это должно быть хорошим примером для нынешнего и будущего правительства, чтобы им не приходилось говорить то же самое спустя какое-то время. Поэтому нам нужно подумать о тщательной судебной реформе, о которой по какой-то причине наши правители вспоминают лишь тогда, когда они оказываются на скамейке запасных».

В отличие от «Единого национального движения» и его сторонников, умеренная часть оппозиции не считает Саакашвили политзаключенным, но настаивает, чтобы экс-президенту было гарантировано непредвзятое судебное разбирательство. В том, что так и будет, сегодня публично пришлось обещать вице-премьеру, министру иностранных дел страны. Давид Залкалиани подчеркнул, что права бывшего президента Грузии будут полностью защищены законом. При этом адресатами заявления явно были не граждане Грузии.

Ответ не заставил себя долго ждать. Посол США в Грузии Келли Дегнан дала понять, что в Вашингтоне приветствуют появление Саакашвили в зале суда, как и то, что состояние здоровья экс-главы государства позволяет ему не просто присутствовать, но и активно выступать в свою защиту.

«Мы очень рады, что состояние здоровья г-на Саакашвили позволяет ему присутствовать на слушании его дела. Соединенные Штаты, как и другие страны, призывали предоставить ему возможность явиться в суд, если он того пожелает, в рамках права на справедливое судебное разбирательство. Это то, что закреплено в Конституции Грузии: каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство, включая право явиться в суд. Я рада, что у него есть такая возможность», – заявила Келли Дегнан.

При этом посол выразила надежду, что и сторонники Михаила Саакашвили будут действовать ответственно. Не путая право на мирный протест с вмешательством в судебный процесс.