Грузинская власть играет на понижение

Правительство Грузии намерено серьезно ограничить доступ граждан к азартным играм в интернете. Законодательные поправки устанавливают возрастной ценз для игроков, на 70% повышаются налоги для игорного бизнеса. Кроме того, предлагается, в частности, запретить рекламу азартных игр на телевидении. Впрочем, некоторые эксперты видят в этом и политический подтекст.

Правила, которые намерено установить правительство на рынке азартных игр в интернете, ограничивают доступ к нему более чем миллиону человек. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили перечислил список законодательных инициатив, которые будут представлены парламенту до нового года:

«Гражданам младше 25 лет будет запрещено участвовать в азартных играх. Также это ограничение распространяется на социально незащищенных людей, получающих помощь от государства, и представителей органов власти. Будет введен т.н. черный список, в который будут занесены лица, которым будет заблокирован доступ к играм по просьбе членов семьи или по решению суда. Вся телевизионная реклама игорного бизнеса, а также наружная реклама и рекламы на грузинских сайтах будут запрещены».

Законопроектом предусмотрены и другие механизмы, надзор за которыми будет осуществлять Налоговая служба. Речь идет об ужесточении правил регистрации, ввода и вывода средств, перевода денег между игроками. Министр финансов Лаша Хуцишвили на специальном брифинге назвал новую модель регулирования игорного бизнеса революционной.

«Будут ограничены денежные переводы за границу. Поставщики банковских услуг будут обязаны блокировать платежи иностранной игорной компании по своим картам, что также является новым ограничительным механизмом», – сказал Лаша Хуцишвили.

Повышение налогов для игорного бизнеса также должно сократить массовость азартного предложения. В целом власти не опасаются снижения поступлений в бюджет от этого вида деятельности, т.к. сокращение активности будет компенсировано высокими налоговыми ставками, убежден министр.

Часть экспертов считает, что действия властей продиктованы политическими обстоятельствами. Не секрет, что для телекомпаний рекламный рынок онлайн-казино является источником значительных поступлений, и их запрет станет прямым ударом по финансовому положению независимых СМИ, считает Георгий Кепуладзе, глава правления «Общество и банки»:

«Государство в последние годы активно поддерживало игорный бизнес, в котором было трудоустроено около 11 тысяч человек, а перечисления в виде налогов в прошлом году превысили 300 миллионов лари. Сейчас власти решили все отыграть назад. Что же произошло? Дело в том, что телевидения стали получать большие средства от рекламы онлайн-игр. Запрет рекламы ударит по всем СМИ, однако надо понимать, что у провластных каналов более значительные финансовые ресурсы, а неподконтрольные властям СМИ понесут чувствительные потери. Думаю, решение властей продиктовано этим намерением».

Новые правила для онлайн-казино означают, что людям придется проигрывать больше денег, заключает финансист, лектор Свободного университета Звиад Хоргуашвили:

«Увеличение налогов отразится на потребителях. Большинство игроков в любом случае продолжат играть по повышенным ставкам. А это значит, что люди не бросят играть, а начнут проигрывать больше. Все помнят, что аналогичная атака на игорный бизнес планировалась в 2013-14 годах, однако власти вовремя поняли неэффективность этих решений. Теперь, на фоне политического кризиса, в правительстве решили удариться в популизм, и первый удар нанесен по игорному бизнесу, за которым последуют фармацевтический рынок и банковский сектор. Все это неминуемо скажется на перспективах привлечения новых инвестиций в страну».

В течение последних трех лет сектор азартных игр привлек немалые инвестиции из-за рубежа. В 2018 году за счет прибыли в развитие бизнеса было реинвестировано 71 млн лари, в 2019-м – 30 млн, в 2020-м – более 32 млн лари. Эти данные приводит Ассоциация игорного бизнеса.