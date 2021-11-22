Грузинское правительство втянулось в азартные игры

Правительство Грузии обещает в ближайшее время представить программу трудоустройства 200 тысяч человек, получающих пособия от государства. Среди других законодательных предложений власти, в частности, – запрет игорного онлайн-бизнеса.

До конца года грузинская власть намерена принять пакет законодательных поправок, направленных на коренное преобразование существующей в нынешнем виде программы социальной помощи неимущим. Выступая на заседании правительства, премьер-министр Ираклий Гарибашвили признал, что нынешняя социальная политика втягивает в иждивенчество все большее количество людей:

«Грубо говоря, в рамках существующей социальной политики мы приучили наше взрослое трудоспособное население, наших граждан к безработице, бедности и бездействию. Фактически сегодня у трудоспособного, получающего от государства помощь гражданина нет мотивации искать новую работу; из опасений, что государство лишит его социальной помощи, у него пропало желание улучшать свои жилищные условия, и это, безусловно, катастрофа. Мы, как правительство, должны предпринять смелые и эффективные шаги».

Согласно данным Грузстата, на сегодняшний день из 600 тысяч получающих государственные пособия граждан около 40% являются трудоспособными. Ни для кого не является секретом, что сегодняшняя система оценки зачастую приводит к тому, что покупка телевизора или холодильника лишает человека пособия по бедности от государства. По словам вице-премьера Левана Давиташвили, до января будет разработана гибкая система, открывающая новые перспективы трудоустройства для граждан. При этом чиновник уклончиво ответил на вопрос, лишит ли государство помощи тех, кто откажется от предложенной работы:

«Я сейчас не могу назвать конкретных цифр, у нас будет презентация, подробности станут известны. Мы хотим в течение двух лет вовлечь этих людей в экономику. Мы предоставим трудоспособному гражданину сделать какой-то выбор, но, если есть работа и он откажется от нее, это не может стать частью новой модели, это в корне неверно. В конечном итоге мы получим 200-тысячную армию людей, которые внесут свой вклад в развитие экономики страны».

По мнению премьера Гарибашвили, дополнительным фактором, ухудшающим социальный фон, является деятельность в стране игорного онлайн-бизнеса. В этих целях на первом этапе запланировано повышение налога для владельцев онлайн-казино, запрет на рекламу, повышение возрастного ценза для игроков до 25 лет, а на втором этапе – полный запрет онлайн-казино.

«Один миллиард 500 миллионов лари ежегодно утекает из страны через онлайн-казино! Наши граждане, молодежь каждый день проигрывают деньги, и 99% из них – неработающие люди. Вскоре Минфин представит законодательную инициативу по увеличению налогов для владельцев онлайн-казино, подавляющее большинство которых – иностранные компании. Мы будем активно сотрудничать в этом направлении с парламентом».

До появления конкретных выкладок со стороны властей первыми новые инициативы правительства оценили политики. Один из лидеров партии «Лело», бывший банкир Бадри Джапаридзе в целом согласился с идеей по ограничению онлайн-игр, но критически оценил новые инициативы по реконструкции социальной политики:

«Всеобщая бедность является итогом проводимой «Грузинской мечтой» экономической политики. Сейчас выходит, что социальную политику необходимо пересмотреть из-за того, что люди разленились от социальных благ, а не потому, что они сами внедрили эту вредительскую практику. Мы выступали с инициативой еще в прошлом году, чтобы определенный период не лишать пособий этой категории граждан, которые начали зарабатывать. Сегодня люди бедны, так как в стране острый дефицит рабочих мест, а не потому, что кто-то ленится работать. Что касается онлайн-игр, то их бесконтрольное распространение стало настоящим бедствием для страны, разоряющей граждан. Я за повышение налогов для этой сферы и предлагаю направить эти деньги на реформу системы образования».

Согласно данным Грузстата, азартные игры по-прежнему являются одним из самых прибыльных видов бизнеса в Грузии, и его оборот ежегодно растет рекордными темпами. К примеру, оборот игорного бизнеса в 2020 году составил более 32 миллиардов лари. Это на 18 с лишним миллиардов лари больше, чем в 2018 году. При этом поступления в бюджет более чем скромны: согласно опубликованным Министерством финансов данным, за первые 10 месяцев этого года в бюджет было перечислено 56 миллионов лари от азартных игр, из которых 10 миллионов лари поступили от системных электронных игр.