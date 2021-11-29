ЦИК готовится к президентским выборам

Парламент Южной Осетии готовится рассмотреть поправки в избирательное законодательство. С такой инициативой выступил ЦИК республики в преддверии президентских выборов. Там ссылаются на необходимость устранения противоречий в законодательстве.

Поправки в два конституционных закона – «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия» и «О выборах Президента Республики Южная Осетия» – обсуждался новым составом Центральной избирательной комиссии еще несколько дней назад. Пакет представленных документов поступил к депутатам, которые готовятся вынести свой вердикт. Глава ЦИК Эмилия Гагиева в интервью местным СМИ объяснила, что «предлагаемые изменения устраняют пробелы и противоречия, а также носят технический характер, что в преддверии выборов на должность президента Республики Южная Осетия является необходимым».

Из 14 членов ЦИК внесение изменений в проекты законов поддержало 13 человек. Воздержался один – Тимур Кокойты. По словам члена ЦИК, юриста Тимура Кокойты, эти поправки носят технический характер:

«То есть закон об основных гарантиях (избирателей) был видоизменен в 2018 году, и закон о выборах президента. Это два конституционных закона, которые друг другу теперь немного не соответствуют в плане формулировок, сроков. В общем, это техническая работа. Но единственный момент, который меня смутил, – это по поводу расширения ограничительных мер в отношении кандидатов в президенты. То есть те ограничения или требования, которые существуют к кандидатам в президенты, – это возраст от 35 лет, постоянное место жительства последние 10 лет и знание государственных языков, – вот этот перечень требований ЦИК предлагает расширить и включить в него требование о психическом здоровье и о наличии судимостей-несудимостей. То есть вот такие моменты прописываются, которые в Конституции не отражены. И мое мнение было таково, что сначала все эти требования, которые мы (ЦИК) предлагаем, должны быть отражены в Конституции, а затем уже в конституционных законах».

По словам Тимура Кокойты, на заседании ЦИК он задал вопрос и про ценз оседлости для кандидатов в президенты, который прописан в законе:

«Я задал вопрос про механизм определения этого ценза, как он вообще регламентирован. Но, честно говоря, я не получил ответа, который бы полностью развеял мои сомнения.

– Но у нас есть опыт, когда предыдущим кандидатам в президенты предъявляли отсутствие ценза оседлости и ссылались при этом на данные, которые якобы законно выдает им пограничная служба России, – данные о пересечение пункта пропуска «Нижний Зарамаг». Это может являться обоснованием отсутствия или наличия ценза оседлости?

– В ЦИКе мнение такое, что нам предоставляют данные компетентные органы – наши, республиканские компетентные органы. Их не интересует происхождение этих данных. Но мы знаем, это ни для кого не секрет, что наши компетентные органы получают эти данные из-за рубежа, получают из-за границы. И меня смущает тот факт, что некоторые государственные функции или специальные функции мы делегируем иностранным органам. Для меня это открытый вопрос. Я предложил, чтобы парламент определил механизм определения этого ценза, если он есть в Конституции. Потому что они законодательный орган. Мы не можем для себя самостоятельно писать законы и работать по ним. И точно так же компетентные органы не могут определять, как им и по каким законам работать».

Есть законодательный орган, есть лица, обладающие правом законодательной инициативы по внесению изменений в Конституцию, – депутаты парламента и президент, – и пусть они и определяют, добавил собеседник «Эха Кавказа».

Поправки в два конституционных закона, по словам депутата парламента Давида Санакоева, уже поступили к депутатам:

«В парламент к нам поступили изменения в эти два закона – о выборах президента, и второй закон – об основных гарантиях избирательных прав граждан. Мы будем это изучать. Я думаю, на ближайшую сессию их будут выносить. Но вопросов у нас уже довольно много, потому что объемные письма нам прислали, изменений довольно много, и будем пристально за ними следить, потому что и в 2019 году, и ранее мы сталкивались с тем, что есть противоречия в этих законах и противоречия с Конституцией. Посмотрим, что там будет в этих изменениях и будем принимать решения. В этих законах, повторюсь, были противоречия с Конституцией и конституционными нормами, то есть люди ограничивались в пассивном избирательном праве. Сейчас, насколько я понимаю, из того, что было сказано и председателем ЦИК, думаю, что некоторые хотят ограничить еще и наблюдателей в каких-то правах. Посмотрим, это пока мои предположения, я хочу детально изучить все нормы, чтобы потом предметно уже говорить об этом».

Ближайшая сессия, по словам Давида Санакоева, на которой будут рассмотрены поправки в избирательное законодательство, может собраться уже на этой неделе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия