Диктантура, или Выбираем по-осетински

До президентских выборов в Южной Осетии осталось полгода. Чем ближе к выборам, тем больше вопросов к избирательному законодательству, к тем его пунктам, которые, по мнению граждан, в свое время были приняты из конъюнктурных соображений, в нарушение избирательных прав граждан. Одно из подобных нововведений – экзамены для кандидатов в президенты по владению государственными языками.

Депутат парламента от «Народной партии» Амиран Дьяконов направил в ЦИК запрос: на основании каких норм избирательного законодательства и по каким нормативным актам избирательная комиссия проводит экзамены для кандидатов в президенты?

«Как определяется владение государственными языками, по каким критериям осуществляется эта оценка? Какое владение требуется? На уровне разговорной речи, или нужно владеть языком на уровне Юрия Альбертовича Дзиццойты (югоосетинский филолог, автор свыше 100 научных трудов, в т.ч. трех монографий – прим. «Эха Кавказа»)? Иными словами, в законе есть пробелы. Этот люфт предопределяет возможность манипулирования ходом избирательной кампании, создаются условия для препятствования неугодным кандидатам.

– По вашему мнению, какой выход из положения? Что могло бы подтвердить владение кандидатом государственными языками?

– Есть законом установленный документ об общем среднем образовании, который выдается общеобразовательными учебными заведениями. В этом документе, среди прочего, указывается уровень владения осетинским и русским языками. Я думаю, лингвистическая комиссия должна ссылаться на те документы, которые свидетельствовали о знании госязыков, а это в первую очередь аттестат о среднем образовании. Наверное, требуется отдельное решение для тех, кто не обучался в школе русскому и осетинскому языку, но если законом установлены образцы аттестатов, в которых приведены критерии оценки знаний осетинского и русского языка, то почему этот документ не воспринимается ЦИК?»

По мнению Амирана Дьяконова, еще до выборов парламент должен заполнить эти пробелы и сформировать внятные критерии владения языком, не предполагающие разночтений. Речь идет вот об этой поправке к конституционному закону «О выборах президента» от 30 июня 2016 года:

«Определение владения государственными языками Республики Южная Осетия осуществляется лингвистической комиссией Республики Южная Осетия».

После принятия поправки 23 января 2017 года президент Леонид Тибилов издал указ «О лингвистической комиссии Республики Южная Осетия по определению владения государственными языками кандидатами на должность президента Республики Южная Осетия».

Согласно указу, 30 января 2017 года ЦИК утвердил положение «О лингвистической комиссии Республики Южная Осетия» и ее состав. Согласно положению, кандидаты сдают письменные и устные экзамены, которые оцениваются по установленным нормам. Например, диктант считается сданным на пятерку, если кандидат допустил одну негрубую грамматическую и одну негрубую пунктуационную ошибку.

Работа на тройку предполагает по четыре пунктуационных и грамматических ошибки, или пять пунктуационных плюс три орфографических, или семь пунктуационных без грамматических ошибок. Если результат хуже этого, – кандидат снимается с дистанции.

По заключению местных экспертов, непродолжительная практика применения кандидатских экзаменов показала, что это - формальность, причем избирательного действия. Например, общеизвестно, что Анатолий Бибилов в 2017 году не сдал диктант по осетинскому языку, но его тем не менее не отстранили от выборов.

Сопредседатель общественного движения «Союз Алания-Россия» Роланд Келехсаев считает, что экзамен противозаконен.

В законе «О выборах президента» указано, что кандидат в президенты должен владеть государственными языками, в то время как комиссия со своим диктантом проверяет грамотность. Это не одно и то же. Владение языком относится к коммуникативной компетенции, а грамотность – к навыкам письма и чтения на родном языке. Роланд Келехсаев напоминает, что до президентских выборов 2012 года этой практики не существовало.

Тогда идею экзаменовать кандидатов подкинули российские кураторы. После президентских выборов 2011 года, закончившихся кризисом, придумали такую хитрость – экзамены как способ отсеивания неугодных кандидатов. Причем экзамен кандидат проходит уже после того, как собрал и сдал в ЦИК три с половиной тысячи подписных листов.

Впервые этот лайфхак от кураторов применили на президентских выборах 2012 года, но законодательно закрепили лишь 30 июня 2016 года. Говорит Роланд Келехсаев:

«Можно понять ухищрения, предпринятые в 2012 году, стремлением не допустить повторения хаоса 2011 года, но сегодня такой необходимости нет. Если за кандидата подписывается три с половиной тысячи избирателей, это значит, что они ему доверяют. Для маленькой республики – это огромная цифра. Такого уровня поддержки населения вполне достаточно, чтобы человек был зарегистрирован кандидатом в президенты. И дальше пусть уже народ Южной Осетии определяет, кто ему нужен, а кто не нужен. И больше никто! Больше никто, потому что вмешательство в процесс волеизъявления избирателя привносит хаос в наше маленькое общество, где все друг друга знают и все понимают, что на самом деле происходит».

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