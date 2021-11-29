Коронавирус в Абхазии: 141 новый случай заражения, 3 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 786 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 141 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 64 пациента. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 73 пациента, состояние 5 человек тяжелое.

В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 88 лет.

В российском военном госпитале за два дня скончались двое мужчин - 1952 и 1954 годов рождения.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34 793 человека. Зарегистрировано 527 летальных случаев. Выздоровели 28 707 человек.