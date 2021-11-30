Новости
Amnesty обратилась к спецдокладчику ООН по делу Александра Габышева
Amnesty International обратилась к Специальному докладчику ООН по вопросу о правах коренных народов с просьбой принять к рассмотрению дело якутского шамана Александра Габышева, который находится на принудительном лечении в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте организации.
Правозащитники ожидают, что Специальный докладчик ООН, который имеет полномочия для прямых контактов с властями государств по индивидуальным случаям нарушений прав человека, направит срочное обращение российским властям с требованием освободить Александра Габышева. По мнению Amnesty International , Габышева незаконно содержат в специализированной больнице.
- Осенью 2021 власти поместили якутского шамана Александра Габышева в новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением по решению Якутского городского суда, который отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель и поместили в психоневрологический диспансер, после чего возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти завели в декабре 2019 года. По данным адвоката, поводом стало то, что при задержании шаман якобы повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
- В конце января 2021 года для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять служебных автомобилей. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе – заместитель министра МВД Якутии. За несколько дней до задержания Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 5050 новых случаев, 80 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 80 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 054.
За сутки в стране выявили 5050 новых случаев коронавируса. Накануне провели 53 854 теста: PCR-тестов – 16 701, экспресс–тестов на антиген – 37 153.
Выздоровели еще 4214 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 845 643, выздоровевших – 788 201.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,38%, за последние 14 дней составляет 8,96%, за неделю – 8,95%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 13 603 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 170 057.
«Россия 24»: Грузии придется заплатить «Интер РАО» более 80 миллионов долларов
По информации российского телеканала «Россия 24», поставлена точка в многолетнем энергетическом споре между российской госкомпанией «Интер РАО» и правительством Грузии.
«Стокгольмский арбитраж встал на сторону российской компании. Три авторитетных международных арбитра из Канады, США и Великобритании согласились с доводами истца и подтвердили право на получение компенсации – более 80 миллионов долларов», – отмечает телеканал.
Сообщается, что до марта 2022 года сумма компенсации будет пересмотрена и, вероятно, превысит 100 миллионов долларов.
«Если Грузия не заплатит по требованию российской стороны, может быть наложен арест на её счета или имущество за рубежом», – говорится в обзоре телеканала «Россия 24».
В грузинских официальных ведомствах об итогах арбитражного спора пока не сообщают.
В 2017 году «Эхо Кавказа» сообщало, что иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями Интер РАО Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС, «Храми-1» и «Храми-2», и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электросетевой компании ТЕЛАСИ, обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.
В российской компании отмечали, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывали неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь шла о том, что Национальная регулирующая комиссия по энергетике в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компания в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но получила отказ.
В Австрии хотят ввести штраф в 7200 евро за отказ от вакцинации
Власти Австрии планируют ввести штраф за отказ делать прививку от COVID-19, говорится в предварительной версии законопроекта об обязательной вакцинации, опубликованной газетой Die Presse. Новые меры могут ввести в феврале 2022 года.
Размер штрафа – 3600 евро или четыре месяца лишения свободы. Если человек дважды проигнорирует уведомления властей о необходимости сделать прививку, то сумма будет выше — 7200 евро.
Вакцинироваться, согласно законопроекту, будут обязаны все, кто проживает в Австрии, включая людей с видом на жительство. Избежать прививку смогу люди, которые имеют противопоказания, а также беременные и дети до 12 лет.
Законопроект об обязательной вакцинации планируют официально представить 6 декабря.
- Австрия стала первой страной Евросоюза, объявившей об обязательной вакцинации граждан от COVID-19 – с 1 февраля 2022 года. С 22 ноября в Австрии действует полный локдаун. Предполагается, что он продлится 20 дней.
- Накануне локдауна в Вене прошла крупнейшая с начала пандемии акция протеста против объявленных ограничений. По оценкам властей, на улицы города вышли около 35 000 человек.
Лионель Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч»
Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира 2021 года по версии журнала France Football. Месси получил "Золотой мяч" в седьмой раз — это рекорд за всю историю награды. Пять раз её обладателем становился Криштиану Роналду, по три раза — Мишель Платини, Марко ван Бастен и Йохан Кройфф.
Многие болельщики и специалисты ожидали, что в этом году "Золотой мяч" получит нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский. В этом году он забил за "Баварию" уже 53 мяча. Однако Левандовский занял в голосовании футбольных экспертов второе место. В то же время он стал первым обладателем нового приза – лучшему бомбардиру года. Третье место занял полузащитник английского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.
Нападающий "Манчестер Юнайтед", португалец Криштиану Роналду — главный конкурент Месси по числу "Золотых мячей" — занял шестое место.
34-летний Лионель Месси в этом году перешел из испанского клуба "Барселона" в котором провёл всю карьеру, во французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).
Он побил рекорд Пеле по числу забитых мячей за один клуб, стал первым в истории игроком одной из пяти сильнейших лиг Европы, забивавшим, по меньшей мере, 20 мячей в течение 13 сезонов подряд .
Кроме того, летом Месси, наконец, выиграл Кубок Америки - в финале Аргентина победила Бразилию. На церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже Месси сказал об этой победе: "Не знаю лучший ли это год в моей жизни - у меня долгая карьера позади, но это был особенный год: мы, сборная Аргентины, выиграли титул, пройдя трудные времена и много критики", - цитирует Месси Русская служба Би-би-си.
Награда "Золотой мяч" была учреждена в 1956 году, она является главной индивидуальной наградой в футболе. Лучшего футболиста мира заочно выбирают 180 спортивных обозревателей. В 2020 году организаторы премии впервые в ее истории решили отказаться от вручения награды из-за пандемии.
Коронавирус в Абхазии: 141 новый случай заражения, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 786 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 141 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 64 пациента. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 73 пациента, состояние 5 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 88 лет.
- В российском военном госпитале за два дня скончались двое мужчин - 1952 и 1954 годов рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34 793 человека. Зарегистрировано 527 летальных случаев. Выздоровели 28 707 человек.
Центр Гамалеи начал адаптацию «Спутника V» к омикрон-штамму
Центр им. Гамалеи начал положенную по протоколу адаптацию к новому штамму коронавируса омикрон, но считает имеющиеся вакцины эффективными, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Разработчики вакцины заявили, что при необходимости новая версия может быть подготовлена для массового производства за 45 дней.
По словам Александра Гинцбурга – главы центра им. Гамалеи – специалисты проверят, как сыворотка крови с антителами, полученных от «Спутника V», нейтрализует омикрон-штамм.
«Для этого эксперимента мы берем штамм и сыворотку, делаем разведение и смотрим, где вирус размножается, а где – нет, таким образом определяем вируснейтрализующее разведение», – рассказал Гинцбург. Если показатели изменятся в 10 раз в сторону уменьшения активности сыворотки, потребуется замена штамма в вакцине.
- Ранее об адаптации вакцины заявили компании BioNTech и Pfizer. Гендиректор Moderna Стефан Бансел, в свою очередь, считает, что на разработку и поставку новой вакцины против омикрон-штамма уйдут месяцы.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала омикрон-штамм «угрозой» и предупредила, что против него существующие вакцины могут быть не такими эффективными.
- Израиль и Япония закрыли въезд для иностранцев в связи с распространением нового штамма. Великобритания, ряд стран Евросоюза и Соединенные Штаты запретили въезд для пребывающих с юга Африки, где был впервые обнаружен омикрон-штамм.
В Швеции первая женщина премьер-министр вновь возглавила кабинет
Первая в Швеции женщина, возглавившая правительство, вновь назначена на этот пост, после недавней вынужденной отставки с должности главы кабинета министров.
На прошлой неделе кандидат от Социал-демократической партии, 54-летняя экономист Магдалена Андерссон была премьером шведского королевства всего несколько часов.
В понедельник, 29 ноября, состоялось новое голосование по кандидатуре главы правительства. Парламентарии вновь, с небольшим перевесом, поддержали Андерссон.
Как сообщает Би-би-си, она, вероятно, возглавит однопартийное правительство - до сентябрьских выборов в 2022 году.
В прошлую среду она подала в отставку после скоротечного развала собранной ею коалиции. Андерссон всего несколько часов продержалась на посту премьера, на который была избрана с перевесом в один голос. Новое коалиционное правительство Швеции распалось сразу же после голосования по бюджету, предложенному Магдаленой Андерссон.
- Андерссон сменила на посту премьера социал-демократа Стефана Лёвена. В августе он подал в отставку после семилетнего пребывания по главе правительства. В июне депутаты вынесли ему вотум недоверия. Лёвен стал первым в шведской истории премьером, проигравшим голосование по вопросу о доверии, проведённое по инициативе оппозиции.
Прокурор: Саакашвили приобрел за счет госсредств картину, нарисованную грудью
Прокурор Амиран Гулуашвили заявил, что в бытность президентом Грузии Михаил Саакашвили приобрел за счет Специальной службы государственной охраны «картину, нарисованную грудью». По данным прокурора, за этот рисунок было заплачено 16 245 лари. По курсу, который был в период президентства Саакашвили, сумма составляет около 10 тысяч долларов.
«Михаил Саакашвили купил одну из таких картин, опять же на средства Специальной службы государственной охраны, и на этих документах также есть гриф секретности. Однако сложно представить, в чем был секрет», - сказал Гулуашвили в эфире телекомпании «Имеди».
Это сообщение представителя прокуратуры, которая обвиняет третьего президента Грузии в превышении должностных полномочий и растрате госсредств, прокомментировал основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари» и адвокат Саакашвили Ника Гварамия. В соцсети он назвал подобные сообщения «массовым психозом» в рядах сторонников правящей партии «Грузинская мечта» и поинтересовался: «А пришита ли грудь к делу в качестве доказательства?»
Кроме того, Гварамия после посещения Саакашвили в Горийском военном госпитале сообщил, что для экс-президента «крайне принципиально» присутствовать на судебном процессе, где будут проходить слушания по так называемому «делу о пиджаках», то есть о растрате госсредств.
«Я не буду комментировать состояние здоровья Михаила Саакашвили. Мы говорили о втором деле. 23 декабря состоится рассмотрение «дела о пиджаках». Для него крайне принципиально присутствовать на этом судебном процессе. Надеемся, что с этим не будет проблем и препятствий. Прокуратура сегодня пыталась помешать Саакашвили обратиться к грузинскому народу. Прокуратура также пытается посадить его на долгие годы, но это у них не выйдет», - сказал Гварамия.
Министерство здравоохранения Грузии представило итоги работы за год
В 2021 году парк скорой помощи Грузии пополнился 33 единицами внедорожников и девятью реанимационными машинами. Об этом сказано в отчете Минздрава Грузии, представленном сегодня главой ведомства Екатериной Тикарадзе, передает агентство «Новости-Грузия».
Также в этом году в Грузии завершилось строительство-реабилитация 341 сельской амбулатории, а 50 сельских амбулаторий были оснащены телемедицинским оборудованием. Кроме того, была создана онлайн-платформа для сельских врачей, с помощью которой можно практически ежедневно проходить тренинги и получать обновленную информацию о медицинских протоколах и руководствах.
Министерство также создало информационный портал, где фиксируется наличие свободных ковид-коек, на котором клиники обновляют данные в текущем режиме. «С 1 января 2021 года во время пандемии Сovid-19 бригады скорой помощи и диспетчерский персонал получают ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 50 процентов», - отмечается в отчете.
По данным Минздрава, в 2022 году планируется построить и отремонтировать в соответствии с международными стандартами тбилисские региональные службы Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи. Также в будущем году у Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи появится новое административное здание, в котором разместится единый центр реагирования.
В 2022 году планируется уравнять оплату труда работников скорой помощи в Тбилиси и регионах.
С 2022 года планируется внедрить медицинские мотоциклы, которые позволят мотопарамедикам начать оказывать быструю и эффективную медицинскую помощь.
«В 2022 году центр начнет использовать портативный кислородный генератор POGS (Portable Oxygen Generator System). Система поможет центру сократить расходы, связанные с закупкой кислорода, и поможет упростить логистические процессы», - сообщают в Минздраве.
В завершение встречи Александр Каландия продемонстрировал приглашенным гостям обновленные европейские стандарты центра и новейшее медицинское оборудование в машине скорой помощи.
Глава компании Twitter Джек Дорси уйдет в отставку
Глава компании Twitter Джек Дорси уйдет в отставку с поста генерального директора, сообщила американская телекомпания CNBС.
Reuters со ссылкой на собственный источники подтвердило информацию. По данным агентства, совет директоров готовился к этому решению с прошлого года и согласовал с Дорси кандидатуру преемника.
Джек Дорси возглавляет не только Twitter, но компанию по обработке электронный платежей Square. В 2020 году Пол Сингер – основатель компании по управлению инвестициями Elliott Management – заявил, что Дорси не должен возглавлять Twitter и Square одновременно, и ему следует отойти от руководства одной из компаний.
На фоне новостей об отставке Дорси акции Twitter выросли более, чем на 11%, превысив отметку пятьдесят два доллара за бумагу.
В парламенте Грузии упразднили две оппозиционные фракции
В парламенте Грузии стало на две фракции меньше – в высшем законодательном органе упразднены оппозиционные фракции «Лело» и «Группа реформ».
Это произошло в соответствии с регламентом, после того, как депутатских мандатов официально лишились по собственному желанию лидер партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе. Сегодня бюро парламента приняло к сведению соответствующую информацию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Хазарадзе и Джапаридзе обвинили власти в фальсификации местных выборов в октябре и заявили об отказе от своих депутатских полномочий в знак протеста. До лишения депутатских полномочий Хазарадзе был членом парламентской фракции «Лело», а Джапаридзе входил в состав фракции «Группа реформ».
Обе парламентские фракции были представлены минимальным количеством депутатов, необходимых для формирования фракции – по шесть депутатов. Теперь обе оппозиционные фракции стали политическими группами.
Действующий регламент предусматривает временную норму, на основе которой даже два депутата могут создать политическую группу в парламенте. При этом они пользуются примерно такими же правами и привилегиями, как фракции.
В Абхазии сообщили о вспышке коронавируса в психиатрической больнице
В самопровозглашенной республике Абхазия вспышка коронавируса зафиксирована в психиатрической больнице. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл, посетившей медучреждение.
Первые пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди пациентов были выявлены в больнице 13 ноября. Ранее, после заболевания семи сотрудников, карантин в медучреждении действовал с 28 октября.
«В настоящее время в больнице находятся 34 пациента с подтвержденным коронавирусом. Сотрудники медучреждения экстренно развернули инфекционное ковидное отделение на первом этаже», – говорится в сообщении.
По информации аппарата омбудсмена, Минздрав предоставил больнице все расходные материалы и лекарственные препараты, экспресс-тесты, оксигенаторы. Планируется передать еще два небулайзера.
Сообщается, что тяжело больных коронавирусом в психиатрической больнице нет. В случае, если состояние пациентов ухудшится, их переведут в российский военный госпиталь.
Процесс над Саакашвили по делу о разгоне акции продолжится 23 декабря
Судебное заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди» продолжится в Тбилисском городском суде 23 декабря текущего года.
Сегодня на процессе выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – его обвиняют в превышении должностных полномочий. Политик впервые лично присутствовал на суде по своему делу.
Саакашвили заявил, что разгоны акций протеста происходят «в очень многих странах и никому не приходит в голову возбуждать по этому поводу дела».
Политик также напомнил, что после 7 ноября 2007 года подал в отставку и в стране прошли досрочные президентские выборы.
«После этого я сделал то, что в мире делают очень немногие лидеры. Я подал в отставку, сократил свой президентский срок на полтора года и пошел на новые президентские выборы, которые с трудом, но выиграл», – заявил он.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
Турецкие издания опубликовали фото первой леди Туркменистана. Ранее она не появлялась в СМИ
Турецкие СМИ опубликовали фото первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой. Совместное фото с участием президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с супругами было сделано во время банкета в Ашхабаде 27 ноября.
В Туркменистан Эрдоган прилетел с двухдневным визитом и для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
Официальные туркменские издания ранее никогда не публиковали фото Бердымухамедовой. Одним из первых фото туркменской первой леди опубликовало SonDakika.
Как пишет Настоящее время, Гурбангулы Бердымухамедов на экранах телевидения и на первых полосах официальных газет и журналов обычно появляется один, его супругу туркменские издания никогда не показывают. На семейных фото, как правило, представлены его сын, дочери и внуки.
Туркменская служба Радио Свобода указывает, что до сих пор широкой публике не известны простые факты об Огулгерек Бердымухамедовой, сколько ей лет и чем она занимается. В зарубежные поездки Бердымухамедов супругу не берет.
Гурбангулы Бердымухамедов занял должность президента Туркменистана в 2007 году – после смерти Сапармурата Ниязова, который к тому времени правил страной 21 год. Бердымухамедов носит титул "Аркадаг", что переводится как "покровитель". В 2012 и 2017 годах он побеждал на выборах президента, по официальным данным, с результатом в 97,14% и 97,69%.
В цхинвальском медцентре продолжают лечение от коронавируса 75 пациентов
В «красной зоне» инфекционного корпуса цхинвальского медцентра проходят лечение 75 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся пять человек. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
«За сутки с диагнозом новой коронавирусной инфекции госпитализирован один человек, выздоровел и выписан из больницы домой также один пациент», – уточнила Туаева.
Число выявленных случаев коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия превышает 9800, выздоровели более 8500, умерли 175.
До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Обвиненный в убийстве олимпийский чемпион Зураб Звиадаури освобожден под залог
После выплаты залога в 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов), сегодня был освобожден под залог на время следствия олимпийский чемпион по дзюдо и бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественное телевидение Грузии.
Звиадаури был задержан по обвинению в совершении умышленного убийства, это произошло близ села Цинандали в Кахетии 16 августа 2021 года.
Судья Мамука Циклаури удовлетворил ходатайство защиты и освободил из зала суда и второго фигуранта дела о тройном убийстве в Кахетии Джабу Джангирашвили, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, под залог в размере 5 тысяч лари (1,6 тысяч долларов).
Сторона обвинения ходатайствовала о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении обоих задержанных, сославшись на то, что обвиняемые могут скрыться или повлиять на свидетелей. Однако суд предпочел согласиться с доводами защиты.
Дальнейший судебный процесс будет возобновлен с рассмотрения дела по существу. В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет, а владельцу оружия — до 3 лет лишения свободы.
Звиадаури является чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента, мажоритарным депутатом «Грузинской мечты» от Телавского района. После истечения срока депутатских полномочий Зураб Звиадаури работал в государственной компании транспортировки газа.
В Грузии играть в онлайн-казино запретят социально незащищенным и чиновникам
Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в онлайн-казино. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Мы детально расписали, кого коснутся указанные ограничения. Это социально незащищенные лица, которые получают помощь от государства. Госслужащие, лица, которые обратятся к службе доходов с требованием о применении механизма самоограничения. А также лица, которые попадут в так называемый «черный список» на основании решения суда по требованию членов семьи. Круг лиц, для которых будет ограничен доступ к азартным играм, в целом составит до 1 миллиона совершеннолетних лиц», – заявил Гарибашвили.
Неделю назад Гарибашвили выступил с инициативой запретить онлайн-казино. По его словам, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-играх.
Русский язык станет обязательным для изучения в университетах ЦАР
Русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской республики. Об этом сообщают африканские СМИ - Corbeau News Centrafrique и Agence Ecofin. Утверждается, что распоряжение об этом подписал президент страны Фостен-Арканж Туадера. Предполагается, что русский язык станет обязательным для изучения в магистратуре с 2022/2023 учебного года.
Сообщается, что сейчас разрабатываются учебные программы, а в начале 2022 года в Москве должна состояться встреча министров образования ЦАР и России. Не исключено, что в Центральную Африку отправятся преподаватели из России.
Как отмечают СМИ, русский язык в ЦАР изучался во времена Жана Беделя Бокассы, правившего страной в 1966-1979 годах и провозгласившего себя императором. В 2019 году русский язык вернулся в программу средних школ. Это совпало с активизацией сотрудничества между двумя странами. В ЦАР сейчас, по официальным данным, находятся сотни российских военных инструкторов, которые, как утверждает МИД России, способствуют мирному урегулированию в стране, прямо при этом не участвуя в боевых действиях правительственных войск против повстанцев.
При этом, по многочисленным данным, в ЦАР присутствуют и участвуют в боевых операциях наёмники так называемой ЧВК Вагнера. Эксперты ООН недавно опубликовали доклад, в котором содержатся обвинения в адрес российских наёмников в многочисленных преступлениях, включая убийства мирных жителей и изнасилования.
В ЦАР, по имеющимся данным, 2 крупных университета - Университет Банги и филиал международного университета Euclid.
Саакашвили: при Порошенко мне дважды предлагали занять должность премьера
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в Тбилисском городском суде, заявил, что при президенте Украины Петре Порошенко ему дважды предлагали занять должность премьера, но он отказался.
«Все ради того, чтобы вернуться в Грузию, которую люблю до сумасшествия, и где была реальная угроза моей физической ликвидации», – сказал Саакашвили.
Экс-президент также заявил, что при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».
«Во время моего президентства жизнь простых людей была гораздо лучше, чем сейчас. Это касается и курса национальной валюты и безработицы. Трагедия, когда на сезонные работы в Польшу из Грузии едут на заработки толпы грузин. За последние годы из Грузии эмигрировали почти 700 тысяч граждан. Это трагедия, которая происходит перед нашими глазами. Я не мог сидеть в Киеве и смотреть, как разваливается моя страна», – говорит Саакашвили.
- Петр Порошенко присвоил Саакашвили украинское гражданство 30 мая 2015 года, назначив его главой Одесской областной администрации. 26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В 2019 году новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
Саакашвили: Я первый за 400 лет попавший в заключение правитель Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к общественности, выступая сегодня в Тбилисском городском суде – отвечая на обвинения в превышении должностных полномочий.
Саакашвили отметил, что когда он приехал в Грузию, то имел возможность несколько дней общаться с людьми, и увидел, что они живут очень тяжело.
Экс-президент призвал своих сторонников «вместе завершить то, что происходит сейчас», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Хочу сказать вам, мой дорогой грузинский народ, хочу спросить вас, вы не скучаете по чувству гордости за страну, по темпам развития и драйва, нововведениям и восстановлению, любви и теплу, торжеству победы? Тогда давайте все вместе закончим то, что происходит сейчас», – заявил Саакашвили.
Экс-президент также отметил, что его задержание является «очень большим позором для всех, кто в этом участвует».
«Это самое большое унижение. Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стекла, вместо того, чтобы дать мне возможность передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее. Я первый правитель Грузии после царя Луарсаба, это было 400 лет назад, который попал в заключение», – сказал Саакашвили.
- Царь Картли Луарсаб II жил в начале 17 века. Был пленен персидским шахом Аббасом I, через семь лет заключения умер в крепости близ Шираза. Причислен Грузинской православной церковью к лику святых.
Саакашвили на суде рассказал о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди» рассказал о событиях того периода.
По словам политика, «Грузия шла в НАТО», а президент России Владимир Путин предупредил его, что помешает этому процессу.
Саакашвили говорит, что владелец «Имеди», бизнесмен Бадри Патаркацишвили был проектом Кремля. Экс-президент Грузии утверждает, что узнал об этом от Александра Лукашенко, который спросил у Саакашвили: «Кто такой этот Аркадий (Бадри – ред.) Патаркацишвили, руководитель Олимпийского комитета? Он хочет приехать и встретиться со мной».
После этого Патаркацишвили, по словам Саакашвили, направился в Минск, а Путин позвонил Лукашенко и сказал:
«Ребята подъедут и будут говорить с Патаркацишвили. Тебе не обязательно с ним видеться».
Саакашвили говорит, что с Патаркацишвили в Беларуси встретились три генерала ФСБ России.
«После этого Путин объявил Лукашенко, что это (Патаркацишвили – ред.) – будущий президент Грузии. Это происходит в сентябре 2007 года», – заявил Саакашвили, добавив, что «деньги Патаркацишвили были полностью российскими».
- После разгона митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и разгрома офиса телекомпании «Имеди», принадлежащей Бадри Патаркацишвили, президент Михаил Саакашвили подал в отставку. На президентских выборах, прошедших 5 января 2008 года, Саакашвили одержал победу, а Патаркацишвили набрал 7,1% голосов. Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года в Лондоне от сердечного приступа.
Иран, Туркменистан и Азербайджан подписали соглашение о своповых поставках газа
Иран, Туркменистан и Азербайджан подписали соглашение об обмене газом в объеме до 2 миллиардов кубометров в год, сообщило в воскресенье иранское государственное информагентство IRNA.
В соответствии с соглашением, Иран будет получать газ из Туркменистана и отправлять эквивалентный объем в Азербайджан, сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, выступая по государственному телевидению.
«В соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным в Туркменистане, Туркменистан будет продавать 5-6 миллионов кубометров газа в день Азербайджану», – сообщило агентство IRNA.
Оно также сообщило, что Иран движется к урегулированию затянувшегося спора о газовом долге с Туркменистаном, который в конце 2017 года заявил, что Тегеран должен ему 1,8 миллиарда долларов за поставленный газ.
«Мы скоро выплатим первый транш в счет погашения газового долга туркменской стороне», – сказал Оуджи, не назвав сумму долга.
Как пишет Голос Америки, у Ирана есть крупные газовые месторождения на юге страны, но он импортирует газ у Туркменистана с 1997 года для распределения в северных провинциях, особенно в зимний период.
Название документа с QR-кодом могут сменить – из-за «негативного отношения»
Власти России обсуждают новое название документа о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании, стремясь свести к минимуму использование термина "QR-код". Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие а Администрации президента и к правительству.
Как утверждают собеседники РБК, термин "QR-код" решено не использовать в публичном пространстве из-за "в основном негативного" отношения к нему граждан. Как именно власти определили, что население относится к этому термину негативно - неясно, однако среди противников принудительной вакцинации и ограничений на посещение общественных мест для непривитых термин "QR-код" действительно стал нарицательным, по сути синонимом всех вводимых ограничений. "Часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод", - поясняет собеседник РБК.
Как подчёркивают источники РБК, QR-код — это лишь инструмент передачи информации, а сам документ для привитых и переболевших должен называться как-то иначе. Обсуждаются такие варианты, как "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "зелёный паспорт" и так далее. Эксперты подчёркивают, что документы о вакцинации с QR-кодами используются во многих странах, в частности в ЕС, и там они как правило называются "паспортами", "зелёными сертификатами" и так далее.
В законопроектах об использовании QR-кодов, внесённых недавно в Госдуму, сейчас используется абстрактный термин "документация", которая, как говорится в тексте, "содержит двухмерный штриховой код (QR-код)".
Законопроекты сейчас находятся на обсуждении в регионах. В первом чтении Дума, как ожидается, рассмотрит их 16 декабря. Как пишут в понедельник "Ведомости", законы об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в этом году не примут. Вероятнее всего, их одобрят в январе, а начать действовать они могут в феврале.
Япония запрещает въезд из-за штамма «омикрон» всем иностранцам
Власти Японии сообщили о решении запретить въезд в страну, начиная с 30 ноября, всем иностранцам – в связи с распространением в мире нового, предположительно, более заразного штамма коронавируса "омикрон".
Ранее японское правительство заявляло, что рассматривает возможность такого запрета.
Ранее в этом месяце Япония, наоборот, ослабила ограничения на границе, позволив въезжать на свою территорию студентам, предпринимателям и еще ряду категорий граждан – под ответственность приглашающий стороны.
Позднее в связи с "омикроном" Токио приостановил въезд для иностранцев, прибывающих из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Замбии и Зимбабве. Все эти государства расположены в южной части Африки, где впервые выявили "омикрон".
Что касается возвращения в Японию граждан и резидентов страны, то их с момента прибытия обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию в отелях, которые определяет правительство.
В среду о новом штамме B.1.1.529 Всемирную организацию здравоохранения уведомили власти ЮАР. Двумя днями позднее ВОЗ определил этот вариант как вызывающие опасения.
Многое про "омикрон" пока остаётся неясным для специалистов, подчёркивающих, что им необходимо больше времени, чтобы изучить штамм. Тревогу вызывают предположения, что новый вариант передаётся быстрее предыдущих, а также то, что он может снижать эффективность существующих вакцин против COVID-19.
Всё большее число стран вводят запреты на въезд для прибывающих с юга Африки. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на этом фоне осудил ограничения в отношении его страны и соседних государств. По словам политика, он крайне разочарован происходящим и принимаемыми "несправедливыми решениями". Рамафоса подчеркивает, что у запрета на поездки нет научного обоснования, и что регион стал жертвой несправедливой дискриминации.
В ВОЗ тоже предостерегли от поспешности вводимых запретов на поездки. В отделении организации по Африканскому континенту указали, что поскольку "омикрон" теперь выявлен в разных точках планеты, введение запретов на поездки из Африки "наносит ущерб глобальной солидарности".
Среди ограничивших въезд – Великобритания, ряд стран Евросоюза, Соединённые Штаты.
28 ноября Всемирная организация здравоохранения представила на своём сайте последние выводы по "омикрону". В тексте подчёркивается, что исследования пока ведутся и на данный момент нельзя однозначно утверждать, что новый штамм более заразный, чем предыдущие, включая "дельту".
То, что у всё большего числа заразившихся коронавирусом жителей юга Африки подтверждают именно "омикрон" может быть связано как со свойствами самого штамма, так и с другими факторами, отмечают в ВОЗ. Вызывает ли "омикрон" более тяжёлое течение болезни, чем та же "дельта", также пока не ясно. Среди прочего говорится, что первые случаи инфицирования были отмечены среди студентов университетов. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения коронавирусом через "омикрон".
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.