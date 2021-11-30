Amnesty обратилась к спецдокладчику ООН по делу Александра Габышева

Власти Японии сообщили о решении запретить въезд в страну, начиная с 30 ноября, всем иностранцам – в связи с распространением в мире нового, предположительно, более заразного штамма коронавируса "омикрон".

Ранее японское правительство заявляло, что рассматривает возможность такого запрета.

Ранее в этом месяце Япония, наоборот, ослабила ограничения на границе, позволив въезжать на свою территорию студентам, предпринимателям и еще ряду категорий граждан – под ответственность приглашающий стороны.

Позднее в связи с "омикроном" Токио приостановил въезд для иностранцев, прибывающих из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Замбии и Зимбабве. Все эти государства расположены в южной части Африки, где впервые выявили "омикрон".

Что касается возвращения в Японию граждан и резидентов страны, то их с момента прибытия обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию в отелях, которые определяет правительство.

В среду о новом штамме B.1.1.529 Всемирную организацию здравоохранения уведомили власти ЮАР. Двумя днями позднее ВОЗ определил этот вариант как вызывающие опасения.

Многое про "омикрон" пока остаётся неясным для специалистов, подчёркивающих, что им необходимо больше времени, чтобы изучить штамм. Тревогу вызывают предположения, что новый вариант передаётся быстрее предыдущих, а также то, что он может снижать эффективность существующих вакцин против COVID-19.

Всё большее число стран вводят запреты на въезд для прибывающих с юга Африки. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на этом фоне осудил ограничения в отношении его страны и соседних государств. По словам политика, он крайне разочарован происходящим и принимаемыми "несправедливыми решениями". Рамафоса подчеркивает, что у запрета на поездки нет научного обоснования, и что регион стал жертвой несправедливой дискриминации.

В ВОЗ тоже предостерегли от поспешности вводимых запретов на поездки. В отделении организации по Африканскому континенту указали, что поскольку "омикрон" теперь выявлен в разных точках планеты, введение запретов на поездки из Африки "наносит ущерб глобальной солидарности".

Среди ограничивших въезд – Великобритания, ряд стран Евросоюза, Соединённые Штаты.

28 ноября Всемирная организация здравоохранения представила на своём сайте последние выводы по "омикрону". В тексте подчёркивается, что исследования пока ведутся и на данный момент нельзя однозначно утверждать, что новый штамм более заразный, чем предыдущие, включая "дельту".

То, что у всё большего числа заразившихся коронавирусом жителей юга Африки подтверждают именно "омикрон" может быть связано как со свойствами самого штамма, так и с другими факторами, отмечают в ВОЗ. Вызывает ли "омикрон" более тяжёлое течение болезни, чем та же "дельта", также пока не ясно. Среди прочего говорится, что первые случаи инфицирования были отмечены среди студентов университетов. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения коронавирусом через "омикрон".