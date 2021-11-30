В Южной Осетии продлили запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что власти Украины не пойдут по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «образца 2008 года». Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», – сказал Лавров.

Он отметил, что сложившаяся в 2008 году ситуация стала следствием саммита НАТО в Бухаресте, на котором «после долгих терзаний» члены Североатлантического альянса записали в своей декларации, что Грузия и Украина будут в НАТО.

«Тогдашний президент Грузии господин Саакашвили мгновенно возбудился, для него это несложно сделать, и начал агрессивные военные действия, бомбардировки против своих собственных граждан и российских миротворцев. У тогдашнего украинского руководства было больше благоразумия, и оно не последовало дурному примеру», – отметил Лавров.

Как пишет ТАСС, глава российской дипломатии также указал, что нынешний киевский режим демонстрирует «несколько иные качества», в частности, он «подвержен плохому влиянию», которое Запад активно пытается на него оказывать.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что ситуация в Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года.