Учиться можно, жениться – нет

После почти трехнедельного карантина в Южной Осетии возобновили работу образовательные учреждения, рестораны и развлекательные центры. Впрочем, до 1 декабря все еще запрещена организация свадеб и других массовых мероприятий. В силе остается и масочный режим. Несмотря на послабления, эпидемиологи призывают жителей к вакцинации. В республику поступила очередная партия российских вакцин «Спутник V» «Спутник Лайт».

До начала новой рабочей недели государственные СМИ опубликовали решение, принятое на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в Южной Осетии. В штабе отметили снижение рисков распространения COVID-19, соответственно, было принято решение с 15 ноября возобновить функционирование всех учебных заведений, спортивных объектов, развлекательных центров.

Под запретом до 1 декабря остается проведение свадеб, религиозных и торжественных мероприятий. По-прежнему рекомендовано ограничить посещение похоронных мероприятий, участвующим в них необходимо соблюдать масочный режим. Те, кто имел контакты «с лабораторно подтвержденными больными COVID-19, должны находиться на самоизоляции по месту жительства не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больными». Масочный режим необходимо соблюдать в общественном транспорте, такси. Работодателям рекомендовано переводить сотрудников, которые относятся к группе риска (беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями и так далее), на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы.

С соблюдением всех рекомендованных мер предосторожности вышли сегодня на работу и учебу почти пять тысяч сотрудников и студентов Югоосетинского госуниверситета. Продолжает Алла Джиоева, руководитель «Медиа-холдинга» ЮОГУ:

«После карантина ЮОГУ начал свою работу в штатном режиме. Конечно, по республике все еще сохраняется проблема с пандемией, поэтому в университете соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры безопасности. В частности, у входа стоят антисептики, есть маски для тех, кто случайно оказался без них. Но, наверное, каждый должен иметь маски при себе, потому что в таком большом коллективе приходится самому следить за своим здоровьем, придерживаться всех норм, которые необходимы, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих. Конечно, у входа стоит и охрана с тепловизорами, которые проверяют температуру всех входящих в университет».

По словам Аллы Джиоевой, все сотрудники, «входящие в обозначенную опертштабом группу риска, вольны сами выбирать, ходить им на работу или нет».

С некоторыми ограничениями сегодня начали работу и объекты общественного питания, руководители которых на прошлой неделе собирались обращаться к правительству Южной Осетии из-за сложной финансовой ситуации в связи с локдауном. Двери для посетителей открыты, но с оговоркой: не проводить массовые мероприятия и ограничить заполняемость помещений до 50 процентов. По словам администратора одного из популярных кафе Цхинвала Анжелы Кокоевой, сегодня за пару часов заведение успело посетить достаточно большое количество посетителей:

«У нас (в кафе) на этажах установлены рециркуляторы воздуха, которые рассчитаны на нашу квадратуру, чтобы охватывать все помещение. Также, например, на кухне у нас стоит кварцевая лампа. На столах у входа стоят санитайзеры. Мы стараемся соблюдать и дистанционную норму, рассаживаем гостей по этому принципу. Также мы регулярно, точечно измеряем температуру работникам и не допускаем к работе сотрудников с признаками ОРВИ и температурой. Персонал работает в масках, двери и столы обрабатываются спиртом, меню в том числе. Стараемся не размешать за столами больше четырех-пяти гостей. Соответственно, мы не проводим и никаких культурно-массовых мероприятий на данный момент.

– Сколько сегодня с утра уже было посетителей?

– Если считать по столам, то, наверное, столов 17 на два этажа.

– Есть ощущение, что посетители соскучились по выходам в кафе?

– Конечно, они радуются. Спрашивали сегодня, не скучали ли мы по ним. Конечно, тем более что во время карантина мы работали только на вынос, что очень сильно сказалось и на выручке, и на работе. Нам пришлось сократить работников, сократить часы (работы), некоторых и вовсе отправить в отпуск, потому что не было работы и нам нужно было как-то выжить в это время».

В минувший четверг в Южную Осетию прибыла очередная партия российских вакцин: 500 доз «Спутника V» и 1500 доз «Спутника Лайт». Уже успел привиться российской вакциной министр здравоохранения Сослан Наниев.

В воскресенье в республике от коронавирусной инфекции скончались три человека, еще один – в лечебном учреждении за пределами Южной Осетии. На утро понедельника, по данным Югосетпотребнадзора, выявлено 22 новых случая заболевания COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 2114 человек.

Министерство здравоохранения организовало выезд в Российскую Федерацию уже третьей группы граждан Южной Осетии, которые нуждаются в реабилитации после тяжелого течения болезни.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия