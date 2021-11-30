Каха Каладзе не изменил состав столичного правительства

Избранный на второй срок мэром Тбилиси Каха Каладзе представил сегодня состав городского правительства, которое будет представлено им для утверждения в сакребуло – столичное собрание. Первое заседание сакребуло состоится 3 декабря, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Вряд ли с утверждением столичного правительства возникнут проблемы, так как на местных выборах в октябре правящая партия «Грузинская мечта» получила 29 депутатских мест в сакребуло и обладает большинством. Всего мест в столичном сакребуло - 50, так что 21 мандат достался оппозиции.

Следует отметить, что в городском правительстве практически нет изменений. Представляя кандидатов на разные должности, Каладзе заявил, что они «являются выдающимися специалистами в своей области и преданы своему делу».

На пост вице-мэра вновь представлен Ираклий Хмаладзе, должности еще трех заместителей мэра займут Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андрия Басилая. На должность главы администрации Тбилиси представлен Валерий Чигладзе.

Руководители муниципальных служб:

Городская служба развития инфраструктуры - Георгий Абутидзе;

- Георгий Абутидзе; Городская служба экономического развития - Вахтанг Ломджария;

- Вахтанг Ломджария; Городская служба по охране окружающей среды - Гига Гигашвили;

- Гига Гигашвили; Городская служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи - Ираклий Гвилава;

- Ираклий Гвилава; Городская юридическая служба - Серго Биркадзе;

- Серго Биркадзе; Городская служба здравоохранения и социального обеспечения - Гела Чивиашвили;

- Гела Чивиашвили; Городская служба муниципальных закупок - Георгий Папава;

- Георгий Папава; Городская финансовая служба - Гайоз Талаквадзе;

- Гайоз Талаквадзе; Городская служба безопасности - Николоз Чонкадзе;

- Николоз Чонкадзе; Городская служба муниципальной инспекции - Каха Гуледани.

Каха Каладзе также представил кандидатов в руководители Тбилисского фонда развития – это Леван Джгаркава, Агентства по управлению недвижимостью - Ираклий Таварткиладзе, и Службы архитектуры - Теймураз Болоташвили.