Предложение абхазской Комиссии по конституционной реформе об упразднении должности премьер-министра вызвало весьма разноречивые отклики местных жителей.

– Как вы относитесь к предложению комиссии по конституционной реформе упразднить должность премьер-министра?

Алхас Аджинджал: К данной идее отношусь нейтрально. Для проведения любых реформ нужно знать конечный результат, к чему приведет, к каким конкретным улучшениям. Пока не услышал, что даст конкретно упразднение должности премьер-министра. И вообще, для проведения любых реформ нужна команда реформаторов, кто ее воплотит в жизнь. И как люди в обыденной жизни почувствуют улучшения в своей жизни, в управлении государством? Пока это не совсем видно.

Наталья: К предложению комиссии по конституционной реформе отношусь положительно. Все вопросы, которые будут инициировать министры, будут проходить без лишних бюрократических проволочек. И все вопросы будут решаться напрямую. У премьер-министра есть целый аппарат. Зачастую так происходит, что все вопросы как минимум на месяц застревают в этих отделах. Пока они изучат, пока они свои замечания напишут. И они не всегда бывают компетентны. Поэтому, чтобы не было этих надстроек, проще аппарат и саму должность премьера убрать. Это упростит процедуру прохождения всех вопросов. Заседания правительства могут проходить в другом формате, они могут быть в виде совещания у президента, и вся власть будет сконцентрирована у президента. Возможно, параллельно будут внесены изменения в ряд законов, в которых ответственность будет поделена между президентом и парламентом.

Вахтанг Георгиевич Тарба: Посмотрел по Абхазскому телевидению передачу по конституционной реформе. Члены комиссии, эксперты, входящие в состав комиссии, говорили о том, что помимо кабинета министров, премьер-министра существенную и важную роль играет администрация президента. И притом администрация президента, работники не несут ответственность. Ответственность несут министры, премьер-министр. Спрашивается, зачем тогда упразднять то, что несет ответственность, может, легче и проще будет упразднить администрацию президента, аппарат кабмина? А премьер-министр, как ответственный человек, как человек, руководящий непосредственно работой кабинета министров, – должность его, с моей точки зрения, необходима.

Леуан: Одна из сложностей в нашей политической системе – это то, что победитель у нас получает все. Достаточно выиграть на выборах президента, и 100% власти у тебя. Я думаю, что это очень несправедливое распределение, которое уже само в себе содержит острый конфликт. Мне кажется, что нам нужны кардинальные реформы, которые будут учитывать интересы всех политических объединений и абсолютного большинства граждан, а не узкой группы людей. Поэтому мне кажется, что при действующей системе, даже с этой реформой, когда уходит кандидатура премьер-министра и кабинет министров старой формации, я не думаю, что это приведет к серьезным изменениям. Я думаю, что нам в целом нужно переходить в сторону парламентской системы управления, и, в том числе, избирать глав районов, городов тоже. Мне кажется, что это скорее очередная псевдореформа, чем реальная реформа.

Темур: Я считаю, что у нас слишком много параллельных структур в лице администрации президента и кабинета министров. Можно даже рассмотреть: или президент, или премьер-министр, кто-то один должен остаться. Так как у нас президентская республика, можно президенту напрямую заниматься исполнительной властью. Это и ответственность президента повысит, на мой взгляд, если будет напрямую руководить исполнительной властью. Все равно это две параллельные структуры. Администрация президента все равно контролирует в какой-то части кабинет министров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия