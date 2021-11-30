Александр Анкваб: «Надо спасаться всеми возможными методами»

Кабинет министров Абхазии одобрил республиканский бюджет на 2022 год, рассмотрел бюджеты Пенсионного и других фондов, министры отчитались о налоговых поступлениях и таможенных сборах. Эпидемиологическую ситуацию оценили как тревожную, а темпы вакцинации от коронавирусной инфекции назвали низкими. Призвали население вакцинироваться и не посещать массовые мероприятия.

Заседание правительства началось с проекта республиканского бюджета на 2022 год. Его представил вице-премьер и министр финансов Владимира Делба. Кабмин планирует получить доходы на сумму 9,4 млрд рублей, а потратить 9,9 млрд рублей. Дефицит бюджета в размере 500 млн рублей надеются покрыть за счет роста доходов. Надежда эта зиждется на том, что в текущем году доходы выросли по сравнению с 2020 годом на 700 млн рублей. Значительная сумма в размере 440 млн рублей выделяется на здравоохранение и борьбу с коронавирусной инфекцией, 100 млн рублей – на сельское хозяйство, и на прямые дотации в энергетику для ГК «Черноморэнерго» тоже 100 млн рублей.

Объем внешнего долга по обязательствам экспортного кредита составляет 1,3 млрд рублей. В этом году одобрен проект его реструктуризации и переноса выплат еще на пять лет. Внутренний долг, по словам Владимира Делба, отсутствует.

Однако премьер-министр Александр Анкваб напомнил ему о долгах государства перед строителями за предыдущие годы и по решениям арбитражных судов, сумма которых составляет более 300 млн рублей. В республиканский бюджет 2022 года на погашение этого долга заложена сумма в размере 81 млн рублей.

Бюджет одобрили, споров не было, все параметры были предварительно согласованы.

Приступили к рассмотрению бюджета Пенсионного фонда, его представил руководитель ведомства Денис Гулария. Годовые поступления в фонд ожидаются в размере 1,2 млрд рублей, общее число пенсионеров – более 48 тысяч человек. Весь этот год они получали абхазские пособия и пенсии с опозданием на один месяц. Денис Гулария пояснил, что Пенсионный фонд недополучил в 2020 году более ста миллионов рублей и своими силами восполнить дефицит не может:

«В 2020 году было предусмотрено повышение доплат некоторым категориям, которые не являются получателями пенсии иностранного государства, на 100%. И в ковидный 2020 год Пенсионный фонд недополучил свыше 132 млн рублей по коммерческим, хозрасчетным и частным организациям. Количество получателей доплат и пенсий неуклонно росло с мая, а ежемесячные поступления в фонд были не меньше 93 млн рублей. Эти показатели для фонда очень неплохие, и отставание, которое у нас есть на месяц, могло быть и больше. Но тем не менее это месячное отставание потребности в 100 млн рублей наверстать силами Пенсионного фонда пока не представляется возможным».

Если ситуация не изменится, считает Денис Гулария, то отставание по выплатам сохранится до лета.

Владимир Делба видит выход из сложной ситуации, в которую попал Пенсионный фонд, в возможности закрыть государственные дотации организациям-должникам и перераспределить процентные ставки по страховым взносам в пользу Пенсионного фонда. Задолженность перед фондом достигла 300 млн рублей.

Кабмин одобрил бюджет Пенсионного фонда, а также фондов репатриации, инвалидов, дорожного и обязательного медицинского страхования.

Министр по налогам и сборам Джансух Нанба проинформировал, что план этого года выполнен и собрано 3,7 млрд рублей налоговых платежей. Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция отчитался, что в бюджет начислено 2,4 млрд рублей, для сравнения он привел цифры 2019 и 2020 годов, они составляли по 1,6 млрд рублей, причем основная часть поступлений происходит за счет ввоза импортных товаров. Похвастаться экспортом Абхазия в этом году не может: рыбной продукции практически не было, орех вывезен в количестве 3,4 тысячи тонн, мандарины – 5 тысяч тонн, в прошлом году на этот же период было вывезено 12 тысяч тонн мандаринов.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба назвал эпидемиологическую ситуацию достаточно тревожной. В лечебных учреждениях лечатся от ковида 245 пациентов, а на днях была зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции в Республиканской психиатрической больнице, где выявили 27 инфицированных. Их изолировали и создали условия для лечения.

Эдуард Бутба сообщил, что темпы вакцинации в республике невысокие, за последние десять дней провакцинировались всего 780 человек:

«За 29 ноября «Спутником V» вакцинировано 162 пациента, общее количество вакцинированных с момента привоза «Спутника V», с 18 ноября, 780 пациентов. Темпы вакцинации невысокие. Хотелось бы сейчас обратиться к нашим коллегам – руководителям министерств и ведомств, чтобы усилили работу, чтобы наши граждане и ваши коллеги вакцинировались, потому что это единственное спасение от этой коварной болезни. Я уже многократно об этом говорил, это очень важно и очень принципиально».

Премьер-министр Александр Анкваб назвал число вакцинированных сотрудников аппаратов министерств и ведомств, и оказалось, что Минздрав явно в аутсайдерах:

«Очень агрессивный стал ковид, очень быстротечный, что мы можем ему противопоставить? Нелюбимые нами элементы дисциплинированности и вакцинацию. Вакцина есть, темпы вакцинации немного увеличились, если в среднем в сутки было тридцать вакцинированных, сейчас двести, но этого тоже очень мало. Недаром министр обратился к вам как к коллегам. Воспринимайте это как поручение, вакцинируйте аппараты, надо спасаться всеми возможными методами. Могу вам сказать, что в Минобороны вакцинировано 18% личного состава, в Минздраве – 10%, Минпрос – 30%, Минюст – 15%, Минсоц – 5%, налоговая – 13%».

По словам Эдуарда Бутба, в преддверии новогодних праздников места во многих ресторанах уже забронированы, после подобных мероприятий, как показывает практика, всегда фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19, он просил, чтобы руководители ведомств помогли предотвратить посещение массовых мероприятий.

Александр Анкваб напомнил, что все массовые мероприятия указом президента запрещены.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия