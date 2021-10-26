Натали Смыр: «У нас есть задолженность по пенсиям, давайте ее закроем!»

Председатель комитета по бюджету абхазского парламента Натали Смыр объяснила в интервью «Эху Кавказа» причины задержек по выплатам пособий пенсионерам, не получающим никакой другой пенсии кроме абхазской, размер которой составляет 2500 рублей. По ее словам, профицит бюджета, образовавшийся в результате успешного курортного сезона, правительство просит направить не на ликвидацию задолженности перед пенсионерами, а на погашение долгов перед строителями.

Абхазские пенсионеры, получающие абхазскую пенсию и не получающие российскую пенсию, жалуются на то, что до сих пор им не выдали ее за сентябрь месяц, не говоря о том, что и октябрь месяц уже на исходе. При этом они слышат заявления правительства о том, что в этом году был очень успешный курортный сезон, в бюджет поступили дополнительные средства, и хотят знать, почему при этом пенсии как не было вовремя, так и нет?

На вопрос о том, что происходит с выплатой абхазской пенсии, ответила председатель комитета по бюджету Народного Собрания Абхазии Натали Смыр.

Она назвала две причины задержки пенсионных выплат: у Пенсионного фонда образовалась задолженность, и было принято решение увеличить размер пособия до 2500 рублей:

«В парламент пришло изменение параметров республиканского бюджета на текущий год. Там как раз предусмотрен межбюджетный трансфер в сумме 20 млн рублей для Пенсионного фонда. Это увеличение дотации. В принципе, у Пенсионного фонда существует задолженность порядка 60 млн рублей, это практически выдача пенсии за один месяц. Почему возникли такие сбои? Если вы помните, было увеличение доплат к пенсии с октября. Сейчас как раз должна быть доплата для тех, кто не получает российскую пенсию. Это увеличение нагрузки на Пенсионный фонд. И Пенсионный фонд не сакуммулировал средства в полном объеме, чтобы закрыть все эти задолженности».

Депутат сообщила, что как раз сегодня на заседании комитета обсуждался вопрос задержки пенсионных выплат. Исполнительная власть попросила депутатов одобрить выделение 90 млн рублей на погашение задолженности перед строителями по судебным решениям. Парламент на это ответил, что в первую очередь надо погасить долги перед пенсионерами, а потом можно будет обсуждать решение по долгам перед строителями и другие проблемы.

Натали Смыр не понимает, почему при профиците бюджета правительство не погашает задолженности по пенсиям, а направляет средства на другие обязательства:

«У нас увеличена доходная часть, и профицит составляет порядка 200 млн рублей, мы идем в плюс. Я, например, считаю, что можно было взять и погасить задолженность в объеме одного месяца по пенсионным выплатам. Но так вопрос не стоит! Да, мы будем рекомендовать, мы с чем-то соглашаемся, с чем-то не соглашаемся из того, что предлагает исполнительная власть. И, когда люди так говорят, я тоже с ними соглашусь. Слушайте, у нас есть задолженность по пенсиям, давайте ее закроем и будем спать спокойно! Но нет, мы те доходы, которые получили в этом году, расписали под другие обязательства. У меня, как у председателя комитета, возникает такой вопрос, и у народа, конечно, тоже возникают такие вопросы».

По погашению задолженности по пенсиям пока не принято однозначное решение. Дотация в размере 20 млн рублей будет выделена, однако долг больше в разы. На следующем комитетском заседании с участием руководителя Пенсионного фонда этот вопрос будет обсуждаться, и депутаты, по словам Натали Смыр, намерены настаивать на исполнении обязательств перед пенсионерами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия