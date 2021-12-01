НАТО продолжит политическую и практическую поддержку Грузии и Украины – Столтенберг

Грузия и Украина входят в число ближайших партнеров НАТО, и Альянс по-прежнему готов к их политической и практической поддержке. Как сообщает Общественный вещатель Грузии, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на открытии заседания Североатлантического совета. Во встрече приняли участие главы МИД Грузии и Украины.

«Мы особенно приветствуем министра Залкалиани и министра Кулебу на этом заседании Североатлантического совета с участием Грузии и Украины.

На июньском саммите в Брюсселе лидеры Североатлантического союза подтвердили свою решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии и Украины.

Грузия и Украина входят в число ближайших партнеров НАТО, участвуют в операциях и миссиях НАТО и стремятся присоединиться к Североатлантическому союзу.

НАТО поддерживает решение, принятое на саммите в Бухаресте, и мы по-прежнему готовы оказать политическую и практическую поддержку Грузии и Украине», – заявил он.

Ранее, в преддверии рижского министериала НАТО Госдепартамент США сделал заявление, в котором говорится, что «Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение, принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, согласно которому Грузия и Украина станут членами НАТО».