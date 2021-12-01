«Меня бы посадили» – история внука, бежавшего из Томска в Тбилиси
Россиянин Сергей Самборский был вынужден бежать в Грузию. В конце октября СМИ облетела история о том, как он под видом врача проник в томскую больницу, чтобы ухаживать за своей бабушкой. Сергей просил правоохранительные органы отреагировать на действия персонала больницы, впрочем, как он говорит, чуть сам не оказался за решеткой.
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.