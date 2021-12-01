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«Меня бы посадили» – история внука, бежавшего из Томска в Тбилиси

«Меня бы посадили» – история внука, бежавшего из Томска в Тбилиси
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«Меня бы посадили» – история внука, бежавшего из Томска в Тбилиси

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Россиянин Сергей Самборский был вынужден бежать в Грузию. В конце октября СМИ облетела история о том, как он под видом врача проник в томскую больницу, чтобы ухаживать за своей бабушкой. Сергей просил правоохранительные органы отреагировать на действия персонала больницы, впрочем, как он говорит, чуть сам не оказался за решеткой.

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