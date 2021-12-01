«Меня бы посадили» – история внука, бежавшего из Томска в Тбилиси

Россиянин Сергей Самборский был вынужден бежать в Грузию. В конце октября СМИ облетела история о том, как он под видом врача проник в томскую больницу, чтобы ухаживать за своей бабушкой. Сергей просил правоохранительные органы отреагировать на действия персонала больницы, впрочем, как он говорит, чуть сам не оказался за решеткой.