Абхазская Генпрокуратура заявила о незаконности приватизации «Баслат-ГЭС»

Генеральная прокуратура Грузии обвиняет основателя оппозиционной телекомпании «Мтавари» Нику Гварамия в оскорблении прокуроров, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ника Гварамия является юристом по образованию. В правительстве Саакашвили возглавлял Министерство юстиции и был заместителем генерального прокурора. В настоящее время в качестве адвоката защищает интересы экс-президента, которого правительство «Грузинской мечты» обвиняет в превышении должностных полномочий. Интересы Саакашвили представляют четверо грузинских адвокатов, один украинский и еще один американский юрист.

В понедельник, 29 ноября, Саакашвили впервые со дня ареста доставили в Тбилисский городской суд, где рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Обвинение по этому делу предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы. Как отмечается в заявлении Генпрокуратуры, «в ходе судебного заседания Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, которые в тот момент остались без внимания суда и других участников процесса».

Как выясняется из заявления прокуратуры, оскорбительная фраза была выявлена позже, во время анализа видеокадров трансляции судебного процесса.

«Кроме того, из-за неуважения, проявленного адвокатом Н. Гварамия к участнику процесса, сторона обвинения на очередном заседании по делу Михаила Саакашвили обратится к суду с ходатайством и потребует выдворить адвоката Нику Гварамия из зала суда», - отмечено в заявлении Генпрокуратуры.

Кроме того, ведомство уже обратилось к комиссии этики Ассоциации адвокатов Грузии с просьбой дать правовую оценку вышеуказанному действию Гварамия и начать против него дисциплинарное производство.

На заявление Генпрокуратуры Гварамия ответил на своей странице в социальной сети Facebook. Как написал адвокат, его не пугает очередное «сфабрикованное» уголовное дело. Гварамия пояснил, что прокурор на процессе обратился к стороне защиты и сказал, что их следует «расследовать», а он в ответ сказал прокурорам: «Зато все вы уже расследованы», используя игру слов, которая превращает глагол в нецензурное выражение.

«Посмотрим, примут ли они незаконное решение и выдворят ли меня с заседания. Тем самым незаконно и необоснованно откажут мне в осуществлении права на защиту, а Саакашвили – в правовой защите с помощью выбранного им адвоката», - написал Гварамия. Он отметил, что также обратился в Ассоциации адвокатов Грузии.