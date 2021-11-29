Моя лента в «Фейсбуке» превратилась в «стену плача». Абхазские пользователи жалуются на тяжелые бытовые условия – на отсутствие света и на сопутствующие ему отключения воды, горящую технику. Самым ходовым товаром в стране стали свечи, фонари, трансформаторы и стабилизаторы. Теперь наша ночь начинается в шесть часов: заканчивается световой день и страна погружается во тьму.

Спутник тьмы – депрессия, в результате которой смещаются ориентиры, изменяются взгляды на жизнь. Героями нашего времени становятся не законопослушные граждане, а те, кто может противостоять произволу властей, открыто демонстрировать свой протест, даже незаконными способами. Призывы к насилию становятся обычным явлением – новостная лента заполнена комментариями в поддержку Алхаса Хварцкия, пострелявшего у здания «Черноморэнерго» в минувшую пятницу. Протесту дана героическая оценка. Это «привет от народа», «людей, которым надоело жить, как в каменном веке, сажают». Становится жутко от утверждений, что «каждый человек в Абхазии хочет снести этих разрушителей государства» из гаубиц, танков, гранатометов и так далее.

Я тоже не могу осуждать человека, которому надоели постоянные выключения света, но вижу некоторую несправедливость в том, что в образе врага выступают энергетики. Не стоит делать стрелочников из специалистов, которые работают, ежедневно соединяя провода и ремонтируя трансформаторы, получают серьезные, иногда несовместимые с жизнью травмы. Если завтра они уйдут, то никакой президент не выполнит эту работу. Поэтому если и демонстрировать свои познания в гаубицах и танках, то не мешало бы подумать, кто действительно виноват в происходящем.

Особенность абхазского энергетического кризиса заключается в том, что руководство страны не предпринимает никаких усилий по выходу из него. Понять это несложно, если проследить за действиями власти. На первый взгляд они лишены всякой логики и противоречат здравому смыслу. Я в очередной раз напомню о разрешении на деятельность по добыче криптовалюты в условиях дефицита электроэнергии и в период ремонта деривационного тоннеля, когда электричество закупалось в России по цене, в пять раз превышающей цену электричества в Абхазии. Это начало 2021 года и это миллиардные долги. Заработали на этом майнеры криптовалют, а погашать их мы будем из бюджета. Затем запрет на эту же деятельность, который на выходе дал неожиданный результат: президент использует «борьбу с майнингом» сугубо в политических целях – для давления на оппонентов. За все время «борьбы» в деятельности по добыче криптовалюты не уличен ни один сторонник власти.

При этом полностью игнорируются здравые предложения по выходу из кризиса. Все помнят, как бились депутаты (не все, конечно) с правительством за выделение в бюджете 21-го года средств на установку дистанционных счетчиков и ремонт высоковольтной линии. Статья в бюджете появилось, но правительство благополучно спустило эти деньги на какие-то другие нужды, а президент пообещал депутатам, что высоковольтная линия будет отремонтирована и счетчики установлены за счет инвестиционных средств в апреле. На носу декабрь – линии электропередач ежедневно фигурируют в новостных сообщениях об авариях. Несложно сделать вывод, что руководство страны опять все сделало наоборот: вместо того, чтобы установить счетчики и отремонтировать высоковольтку до начала зимы, президент и его министры предлагают распродать энергообъекты и поднять цену на электричество в пять раз, по сути, уровняв ее с российской. Вот в этом и есть их логика. И все предложения по выходу из кризиса, которыми депутаты, общественность, экономисты регулярно снабжают власти, бесполезны. Провластная часть депутатского корпуса даже отказывается выносить эти вопросы на рассмотрение парламента. И сегодня уже всем понятно, что задача нынешнего руководства загнать страну во все возможные и невозможные кризисы, долги, чтобы провести распродажу перепадных Ингур ГЭС. Это очередная авантюра, которая не принесет никаких выгод нашей стране.

Напомню, что гидроэлектростанция на Ингуре находится в совместном пользовании Абхазии и Грузии, так как одна ее часть находится в Грузии, а другая в Абхазии. И вот перепадные ГЭС, которые находятся в Абхазии, наше руководство и решило выставить на торги. Президент размышляет между двумя претендентами – российским ООО «Чистая энергетика» и абхазской «Сухум ГЭС». Обе компании специализируются на деятельности по добыче криптовалюты. Третья компания, которая планировала принять участие в восстановлении перепадных ГЭС за счет европейского кредита, – грузинская «Ингури ГЭС». По моей информации, она выпала из переговорного процесса, так как ее руководство не видит смысла восстанавливать перепадные станции, чтобы обслуживать криптофермы.

Я почти цитирую: важно, чтобы эти станции работали не в автономном режиме на питание майнингов, а чтобы они работали на покрытие дефицита электроэнергии в объединенной энергосистеме. Это мнение грузинских специалистов, которое разделяют их абхазские коллеги, и они тоже считают, что восстановление перепадных Ингур ГЭС для майнинга бессмысленно, не принесет никакой выгоды ни Абхазии, ни Грузии, и на этом будут зарабатывать только частные лица. Чтобы понять это, большого ума не надо, достаточно посмотреть на Сухум ГЭС (одного из претендентов), которая была восстановлена и работает только для ферм по добыче криптовалюты. Глава этой гидроэлектростанции был когда-то главным энергетиком Абхазии, за время своей деятельности прибрал к рукам энергетический объект и сегодня претендует на одну из перепадных Ингур ГЭС. Мне ничего не известно о том, что Сухум ГЭС как-то помогает стране по выходу из энергетического кризиса – станция работает на себя и на своих инвесторов.

Почему-то пример Сухум ГЭС ни о чем не говорит нашему президенту, который продолжает настаивать на «инвестициях» в перепадные ГЭС. Выглядит все так, что глава нашего государства мыслит отнюдь не государственными интересами. В результате население Абхазии поставлено перед выбором: либо надо отказаться от идеи государственности, либо надо «убедить» власть отречься от ее планов.

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