Стихия задела Гагру «крылом»

На побережье Абхазии вчера, в первый день зимы, точнее даже в первую ночь зимы, обрушились сильный ветер и шторм. В Гагре подтопило набережную в районе парка принца Ольденбургского, насосную станцию «Репруа-1» и несколько домов на улице Терешковой. Самым чувствительным для города оказался удар по насосной станции, временно лишивший гагринцев водоснабжения: волны Черного моря попали в моторы и трансформатор, и строение пришлось оперативно обесточить.

Как рассказал замглавы администрации Гагрского района Адамур Цышба, на место происшествия выехали все профильные службы, власти будут при необходимости оказывать пострадавшим помощь. Как только сотрудники водоканала просушат моторы, водоснабжение будет восстановлено.

Не сказать, что этот шторм оказался для жителей Абхазии полной неожиданностью. Многие еще за несколько дней до этого читали и слышали о штормовом предупреждении в соседнем Сочи, видели в соцсетях видеоролик о том, как в турецком Стамбуле ураганный ветер, словно тонкую бумагу, рвал и срывал крыши с домов на берегах Босфора. Но при этом абхазский блогер и «народный синоптик» Роин Агрба, который обычно пугает пользователей «Фейсбука», предупреждая их о разгуле стихии, на этот раз, около полуночи 30 ноября, постарался их успокоить:

«Ничего страшного к нам не идет. С Босфора дует мощная теплая масса в сторону Крыма и Краснодарского края. И эта мощь пройдет мимо и «прихватит» влажную массу, которая уже накопилась в горах Кавказа и, словно пылесос, будет выкачивать ее от нас в сторону Краснодарского края. С 7 утра начнется небольшой дождь, который усилится к обеду… К 8 утра 1 декабря в прибрежной полосе распогодится. В горах же, выше 1,5 км, будет идти снег. Снег опустится ниже 1000 метров. 2 декабря снег выпадет уже в предгорьях, температура воздуха опустится до +5. Повторюсь, что основной удар примут на себя Крым и часть Краснодарского края от Сочи в сторону Керчи с 22 ч. 30 ноября до 6 утра 1 декабря».

В целом Агрба оказался в своих прогнозах весьма точен, единственное - не смог предвидеть, что курортную столицу республики Гагру и ее окрестности разгулявшаяся стихия заденет-таки своим крылом. Сегодня мы поговорили с Роином по телефону, и он сказал:

«Это были последствия того потока, той воздушной массы, которая ушла на Кубань.

– Абхазии в ближайшее время не грозит снова ничего такого?

– Все будет спокойно».

Мы заговорили еще о роли дождей в заполнении Джварского водохранилища ИнгурГЭС, что очень волнует в последние годы жителей Абхазии, так как низкий уровень воды в нем заставляет вводить веерные отключения электроэнергии. На днях на «Эхе Кавказа» говорилось, что эта роль мизерна по сравнению с весенним таянием ледников в горах, но Роин Агрба придерживается иной точки зрения:

«После каждого серьезного дождя там наблюдается повышение уровня воды.

– Но бывает и так, что тут у нас дожди идут, а над водохранилищем – нет, и наоборот.

– Нет, вот сейчас там очень хорошо дожди прошли, в районе Джвари».

Вчера на интернет-пользователей в Абхазии огромное впечатление произвел видеоролик из соцсетей о разгуле шторма на побережье Гагры. Самые первые секунды его напоминали блокбастер с кадрами цунами: мощная морская волна накрывает высокую ротонду на берегу и сбивает с ног, уносит куда-то от нее не меньше десятка человеческих фигурок. Интернет-комментаторы восклицали:

« Такого я еще не видела в Абхазии. Спаси и сохрани!»;

«Ужас! О-о-о, природа-матушка, прости нас за нашу тупость. Извини, что мы вспоминаем тебя только тогда, когда начинаем чего-то бояться!»

А еще довелось вчера увидеть присланное родственниками видео, где морские волны плескались у самой калитки при входе в небольшой, из восьми домиков, коттеджный комплекс в поселке Цандрипш. Сегодня позвонил автору видео, сотруднику этого комплекса Тимуру Аристава, и начал расспрашивать его, как все закончилось. Он сказал:

«Вода до калитки поднялась, а во двор только брызги перелетали.

– А по соседству никого не затопило?

– Нет, чтобы к кому-то сильно во двор зашла, такого нет.

– А в Гагре где улица Терешковой с пострадавшими домами?

– Это где колесо обозрения. В Гагре еще кафешки в парке снесло. В Гагре сильнее било.

– Ты видел, наверное, видеокадры, где ротонда стоит, и людей просто сбило с ног и понесло куда-то?

– Да, да...

– Это тоже там, где колесо обозрения, возле гостиницы «Абхазия»?

– Это там, где когда-то самолет стоял…

– Да, помню, списанный самолет, под кафе оборудованный».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия