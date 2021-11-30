Алхас Гагулия: «Мы отключаем, чтобы эти линии оставить в сохранности»

Вчера вечером в СМИ появилось сообщение, что Сухумский городской суд избрал меру пресечения для Алхаса Хварцкия в виде домашнего ареста на срок один месяц и 28 суток. По данным следствия, Хварцкия примерно в 22.50 в четверг 25 ноября произвел восемь выстрелов в сторону здания «Черноморэнерго», расположенного на улице Гумистинская в Сухуме (по дороге в Новый район). Он также произвел семь выстрелов при задержании, после чего был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления. Следственным отделом УВД по Сухуму в отношении Хварцкия возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, «грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия, а также связанного с сопротивлением представителю власти, пресекающему нарушение общественного порядка».

В данном случае внимание многих привлекло даже не столько само по себе совершенное «стрелком», сколько реакция на содеянное им значительной части абхазского интернет-сообщества. Вот несколько комментариев из десятков в различных группах «Фейсбука»:

«Скоро «Черноморэнерго» будет искать «пятый угол», чтобы спрятаться от гнева горожан»;

«Не нужно своими отключениями доводить простых граждан до таких ситуаций!»;

«Еще немного, все встанут с оружием в руках. Довели!»;

«Сказал бы он, компанию бы составила! Давно надо было так делать»;

«Решился все-таки кто-то... Понимаю его, правильно сделал. «Спасибо скажите, что из пистолета, а не из гранатомета...»;

«Герой!»;

«Умница! Правильно сделал!»

Впрочем, были, конечно, и другие, недоуменные комментарии:

«Люди! Вы что, с ума посходили? Ничто не дает права подъезжать и обстреливать здание. Надо же так неадекватно себя вести! Да, понятное дело, всем надоело, но это не выход из положения!»;

«Ужас не только в том, что находятся одобряющие этот дикий поступок, как ранее кое-кто одобрял «мстителей», ехавших убивать милиционеров. Но и у тех, кто предлагает вместо стрельбы устроить пикет у «Черноморэнерго», хочется спросить: с какой целью? Чего вы добиваетесь? Чтобы отменили часовые веерные отключения и через несколько дней неминуемо рухнула бы вся энергосистема? Такое ощущение, что эти люди ничего не помнят, не знают и не даже не хотят знать»;

«В этом году хоть по часу пока отключают, помню прошлые годы, когда по два, по три часа в сутки отключали и даже больше»;

«Поразительно, почему не доходит до людей этого склада ума, что веерные отключения света – это вынужденная мера? От перегрузок обрываются провода на высоковольтных линиях, горят трансформаторы… И как быть, если люди отапливают даже свои особняки электротоком, у многих уже теплые полы везде, и при этом не платят за ток даже несчастные 40 коп?»

Некоторые комментаторы касались личности «стрелка»: «Провокация! Жалко парня…»; «Бедолага, пострадал за весь народ!» Другие возражали: «Из-за чего стрелял? Из-за того, что нет света или майнинг-ферму отключили? Говорят, что он совсем не бедный, на «гелике» ездит и для него электрогенератор купить совсем не проблема». А еще он, добавляли, известен тем, что несколько лет назад задавил на машине женщину, открывал стрельбу в УВД Сухума, «вызволяя» задержанных друзей, – и каждый раз легко отделывался.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с пресс-секретарем РУП «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия, и тот сказал следующее:

«Сотрудники «Черноморэнерго» сами страдают от этих отключений. Наши дети, семьи точно так же сидят без света, только в отличие от других людей наши ребята в это время едут ликвидировать аварии. И, сами видите, постоянно показываем по телевидению, как это происходит в любую погоду. Ну, когда совсем уже невозможно – темное время суток, сложный ландшафт, – нам приходится отложить, и, как говорится, с первыми лучами солнца наши аварийные бригады уже на месте аварии. У нас не стоит задача специально отключать свет. Вы прекрасно знаете, что у нас очень серьезно поднялось потребление электроэнергии и, соответственно, очень серьезно возросла нагрузка на магистральные, и не только магистральные, линии. Поэтому мы отключаем, чтобы эти линии оставить в сохранности. Вот линия «Шешелети-1» сколько раз из-за перегрузок выходила из строя: обрывы, провода падают… А, например, на «Ачгуаре» проводу 65 лет, а его ресурс – 45 лет. Просто если мы не будем ограничивать потребление, мы рискуем остаться вообще без света. А не то что неделю, три дня, два дня, даже сутки посидеть без света в наших условиях – это серьезнейшая проблема. Мы пытаемся объяснять, рассказывать людям, что специально никто это не делает, из вредности. Мало того, ведь отключения вредят и нашему оборудованию, но другого выхода нет. Я вижу еще в соцсетях, что люди возмущаются тем, что мы якобы отключаем еще помимо введенного графика. Нет, мы помимо графика не отключаем, это выходит из строя оборудование разного калибра – как магистрали, так и распределительные сети, горят трансформаторы. В прошлом году более 140 трансформаторов таким образом вышло из строя».

Мы заговорили о рассуждениях некоторых интернет-пользователей, что митинги и пикеты надо на самом деле проводить не перед зданием «Черноморэнерго», а у правительства, которое во всем и виновато. Но, во-первых, если правительство, как хочется кому-то, «отменит» веерные отключения, будет в существующих условиях все тот же плачевный результат. Во-вторых, обвинять тут только действующую власть – это политизация и упрощение. Если взять те же майнинг-фермы, то задолго до их кратковременной легализации около года назад подпольный майнинг, подстегнутый стремительным ростом цены биткоина, уже процветал, так как ввоз оборудования не был запрещен. И скачок энергопотребления до легализации об этом красноречиво свидетельствует. Электросети же ветшали не годами даже, а десятилетиями. Гагулия говорит:

«Эти проблемы не вчера возникли, не позавчера, они накапливались давно».

Кстати, вот интернет-рассуждение на днях в подтверждение этому: «Не надо удивляться тому, что происходит. У всего есть срок службы! И если более четверти века не обслуживать и не вкладывать деньги в ремонт и замены, обучение специалистов, вы не получите гарантированного электроснабжения».

Каждую зиму-весну в последние годы энергокризис в Абхазии был связан также с критическим уровнем воды в водохранилище ИнгурГЭС. Алхас Гагулия опроверг тут распространенное заблуждение:

«Сегодня полил дождь, и вот говорят в народе, что хоть наполнится Джварское водохранилище…

– Ну, мы ежегодно об этом говорим, что все-таки львиная доля заполнения Джварского водохранилища приходится на время паводка, когда тают ледники в горах, в верховьях реки. А вот эти дожди практически никакого влияния не имеют».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия