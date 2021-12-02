Генпрокуратура проигрывает, но не сдается

Сегодня Цхинвальский городской суд удовлетворил жалобу бывшего главы аппарата югоосетинского правительства Олега Гаглоева на незаконное уголовное преследование со стороны Генеральной прокуратуры. Как сообщил «Эху Кавказа» после судебного заседания сам бывший чиновник, борьба еще не окончена. Это решение распространяется не на всех фигурантов дела, да и Генпрокуратура не готова мириться с вердиктом – она готовит новые уголовные дела.

Жалоба бывшего главы аппарата правительства Южной Осетии Олега Гаглоева удовлетворена. Сегодня Цхинвальский городской суд признал, что Генеральная прокуратура не имела законных оснований для возбуждения уголовного дела против бывшего чиновника.

Сам Гаглоев на судебном заседании не присутствовал, потому что на территории Южной Осетии он все еще в розыске, неделю назад Генпрокуратура продлила сроки расследования уголовного дела. О вердикте истец узнал по телефону от своего адвоката. Олег Гаглоев находится во Владикавказе. «Эху Кавказа» удалось связаться с ним по телефону:

«Суду наконец удалось сегодня рассмотреть все материалы по существу, потому что прокуратура искусственно затягивала с представлением суду документов дела, и даже то, что представила, не выдерживало никакой критики. Я и мой адвокат надеялись, что суд признает незаконным все постановления о возбуждении уголовного дела, но суд признал его незаконном только в части, касающейся меня. В части, касающейся главного бухгалтера, к сожалению, вопрос не был рассмотрен. Для нас это было сегодня досадным сюрпризом. Суд мотивировал это решение тем, что Ланда Абаева в суд не обращалась, поэтому будем еще бороться, чтобы ее права не были ущемлены. Продолжим работу в этом направлении и вместе с тем будем ждать ответных действий со стороны Генпрокуратуры. Вполне вероятно, она будет обжаловать решение горсуда в кассационных инстанциях».

16 сентября Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело против Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата правительства Ланды Абаевой. Их обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 4 830 094 рублей.

По словам экс-главы аппарата правительства, дело было шито белыми нитками – следствие сложило все расходы на питание российских делегаций с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, а итоговую сумму записала в хищения.

Суд признал, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, но при этом один из фигурантов этого дела – Ланда Абаева – остается под следствием. Такое любопытное решение.

Олег Гаглоев говорит, что расслабляться пока рано. По информации, которую ему сообщают бывшие коллеги, все указывает на то, что Генпрокуратура готовит против него новое уголовное дело:

«По инициативе Генпрокуратуры в аппарате правительства проводится налоговая проверка. Мы ожидаем, что прокуратура будет пытаться возбудить уголовное дело по статье 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента». По указанию Генпрокуратуры налоговая инспекция проверяет наш контракт с российским кадровым агентством на привлечение российских специалистов. Причем проверят только те три года, когда я руководил аппаратом правительства, – с начала 2018 по конец 2020 года. Ни предыдущие, ни последующие периоды их не интересуют, хотя контракт продолжается».

Речь идет вот о чем. С 2015 года аппарат правительства реализует программу по привлечению квалифицированных кадров из России: врачей, тренеров по плаванию, художественной гимнастике и т.д. Россия на эти цели выделяет 38 миллионов рублей в год. В 2015 году российская группа компаний в сфере оценки и развития персонала «Детек» выиграла тендер и с тех пор вот уже шесть лет привлекает российских специалистов в Южную Осетию.

Нарушения, которые, предположительно, собираются инкриминировать Олегу Гаглоеву, состоят в том, что «Детек» должен был платить в бюджет Южной Осетии налоги, а Гаглоев, как налоговый агент, должен был эти налоги удерживать. Это очередная несостоятельная с точки зрения закона история, говорит он:

«"Детек" платит налоги в России потому, что он российский налоговый резидент. К нам он отношения не имеет, он на нашей территории не работает, не представлен в республике ни филиалом, ни каким-то иным образом. Поэтому она не должна облагаться в республике НДС и налогом на прибыль. Кроме этого, в соответствии с российско-югоосетинским соглашением от 2009 года об оказании социально-экономической помощи республике, программа привлечения квалифицированных кадров утверждается на межправкомиссии и освобождается от уплаты налогов. А Генпрокуратура, как я понимаю, хочет, чтобы налоговая согласилась с ними и заставила «Детек» платить налоги.

– «Детек» в курсе происходящего, что им могут выкатить претензии?

– Конечно, уже и со мной связывались. В «Детек» возмущены происходящим, потому что программа ежегодно формируется, ежегодно бывают распоряжения президента на подписание соответствующего договора. К распоряжению президента, как правило, прилагается финансово-экономическое обоснование, в котором каждый рубль расписан: сколько приходится на налоги, на зарплату специалистов, на жилье, страхование или что-то еще».

Олег Гаглоев подчеркивает: когда этот проект обсуждался на межправкомиссии, возникали вопросы и по налогам. Тогда российские партнеры четко заявили: эти деньги не для доходов в бюджет РЮО, они для привлечения специалистов. Фактически это защищенная статья бюджета, ее нельзя ни увеличить, ни сократить. Поэтому если прокуратура и налоговая вдруг примут решение обложить «Детек» налогами задним числом, то взять их неоткуда, кроме как из декабрьской части контракта, то есть из зарплат привлеченных специалистов, говорит Олег Гаглоев:

«Помимо того, что они хотят возбудить уголовное дело в отношении меня, они еще и прервут работу привлеченных специалистов, в первую очередь врачей. Все это, как бы выразиться помягче, выглядит неразумно в разгар пандемии – делать все, чтобы российские врачи уехали из республики».

Олега Гаглоева уволили с поста руководителя аппарата правительства в декабре 2020 года, когда уличили в дружбе с оппозиционерами. Спустя почти год после увольнения в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело. По времени это совпало со слухами, будто у Олега Гаглоева появились президентские амбиции. Сам он в интервью «Эху Кавказа» называл эти слухи абсурдными и заявлял, что не видит себя в политике. Тем не менее, как уверяли его коллеги, уголовное дело в отношении него находилось на личном контроле президента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия