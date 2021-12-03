Энергию «Ингури ГЭС» делят по старому принципу

Впервые за последние несколько лет электроэнергия с Ингурской гидроэлектростанции распределяется строго по оговоренному в 90-х годах принципу: грузинская сторона получает 60%, абхазская – 40%. Об этом «Эху Кавказа» заявил технический директор «Ингури ГЭС» Гия Хубуа.

Договоренность о разделе электроэнергии, вырабатываемой «Ингури ГЭС», была достигнута после вооруженного конфликта 1992-1993 годов. Это неоформленное на бумаге джентльменское соглашение, согласно которому 60% электроэнергии с «Ингури ГЭС» достается грузинской стороне, 40% – абхазской.

В последние годы рост энергопотребления в Абхазии нарушал этот баланс: зимой абхазская сторона получала почти всю электроэнергию, по итогам года – больше оговоренных 40%.

Технический директор «Ингури ГЭС» Гия Хубуа подтвердил в беседе с «Эхом Кавказа», что в текущем году квоты соблюдаются:

«В начале года станция была остановлена (на ремонт) и возобновила работу в конце апреля. Начиная с того периода и до 1 декабря баланс 60% на 40% был сохранен. (Доля грузинской стороны) доходила и до 65%, но в ноябре она снизилась до 60%. В целом эта проблема возникла в последние 3-4 года, ранее грузинская сторона всегда получала 60% электроэнергии. Проблема возникла, когда потребление в Абхазии очень выросло из-за майнинга».

Слова представителя «Ингури ГЭС» подтверждают и данные, опубликованные на сайте «Оператора энергетического рынка Грузии» (ESCO). В мае-октябре текущего года выработка «Ингури ГЭС», по информации ESCO, превысила 2.9 млрд кВт.ч, а потребление Абхазии составило 1.2 млрд кВт.ч – около 41% от выработки станции. Данные за ноябрь на сайте ESCO пока не опубликованы.

В Тбилиси говорят, что до наступления зимы грузинская сторона активнее использовала потенциал Ингури. Таким образом и был достигнут баланс «60 на 40».

Актуальной проблемой остается значительное снижение уровня воды в Джварском водохранилище. Из-за этого зимой абхазской стороне придется экономить и восполнять дефицит российской энергией, говорит энергетик Гия Арабидзе.

«"Ингури ГЭС" в этом году работала в несколько другом режиме – речь идет об использовании водохранилища. Это привело к тому, что принцип "60 на 40" был учтен. Сейчас, в декабре и январе, вода также будет распределена по этому принципу. Не так, как раньше, когда электроэнергию полностью получала Абхазия. 40% получит абхазская сторона, 60 получим мы. Это в том случае, если, конечно, вода останется в Ингури».

В «Ингури ГЭС» говорят, что воды в Джварском водохранилище хватит до конца декабря. Затем, до весны, станция сможет функционировать лишь на минимальной мощности. Это означает, что Абхазия будет почти полностью зависеть от российской электроэнергии. В самопровозглашенной республике уже введены веерные отключения, из-за нагрузок на сеть почти ежедневно происходят аварии.