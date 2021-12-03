Сухумская прокуратура возбудила дело за оскорбление представителей власти

Инцидент, произошедший в сухумском Новом микрорайоне поздно вечером 2 декабря, стал предметом обсуждения в парламентском комитете по обороне и национальной безопасности. В заседании принимают участие представители прокуратуры и СГБ самопровозглашенной республики Абхазия.

Открывая заседание, председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния сказал: «Насколько нам известно, вчера вечером проводились мероприятия, связанные с возбуждением уголовного дела в отношении неких лиц, которые обвиняются в оскорблении представителей власти в социальной сети Фейсбук под анонимными никами. В связи с этим в Новом районе произошла стрельба и драка. Мы хотели бы узнать об этих фактах. Мы хотели бы, чтобы представители правоохранительных органов дали нам разъяснение, насколько это правильное обвинение. Обвинить можно голословно и это может привести к нежелательным результатам. Мы понимаем, что те анонимы оскорбили многих», - сказал Гуния.

Генеральный прокурор Адгур Агрба прокомментировал ситуацию: «С учетом того, что были публикации оскорбительного характера и в отношении меня, и в отношении одного из моих заместителей, мы уже провели экспертизу и получили заключение эксперта». По его словам, уголовное дело возбуждено и направлено в сухумскую прокуратуру. В настоящее время этим занимается заместитель прокурора города Алиас Трапш. «Я буду одним, кого будут допрашивать», - приводит слова Агрба «Апсныпресс».

«2 декабря 2021 года следственным управлением Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении Лолиты Халваш, Анжелы Брандзия и иных неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321 УК – оскорбление представителей власти», - сообщил депутатам заместитель прокурора Алиас Трапш.

«Производство предварительного расследования было поручено прокуратуре города Сухум. В связи с этим в целях безотлагательного выполнения необходимых следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие вещественных доказательств, в соответствии с нормами УПК, было принято решение о производстве следственного действия по месту жительства, а именно, обыск по месту жительства указанных лиц. Он был произведен и изъяты вещественные доказательства. В настоящее время предварительное расследование находится на первоначальном этапе. Еще даже сутки не прошли, уже допрашиваются лица, в том числе и подозреваемые. С их участием также будут произведены отдельные следственные действия. По выполнении необходимых следственных действий будет решаться вопрос о назначении ряда судебных экспертиз», - уточнил Трапш.