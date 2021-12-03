В Абхазии после инцидента со стрельбой задержан замминистра туризма

Заместитель министра туризма самопровозглашенной республики Абхазия Дато Каджая задержан после инцидента со стрельбой в сухумском Новом микрорайоне. Об этом ТАСС сообщил абхазский генпрокурор Адгур Агрба.

По его словам, в результате инцидента легкое ранение получил житель Сухуми, госпитализация ему не понадобилась.

Ранее в соцсетях опубликовали видеокадры массовой драки. Сообщается, что инцидент произошел тогда, когда правоохранители пришли в дом к с обыском к гражданке Анжеле Брандзия. Против неё и еще одной женщины, Лолиты Халваш возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Поводом стали комментарии в социальной сети Facebook.

По словам депутата Валерия Агрба, группе депутатов сообщили о вторжении в дом Анжелы Брандзия без санкции суда.

«Люди жаловались, что нарушаются их конституционные права, возбуждены уголовные дела по признакам, связанным с оскорблением чиновников и некоторых и депутатов. Сотрудники милиции хотели сделать выемку телефонов, ноутбуков, завершались следственные действия, опрос, были приглашены понятые и возможно действия были бы закончены, но врываются несколько людей к Брандзия с оскорблениями, матом, один из них вытащил оружие, его пытались блокировать, но он произвел выстрел и ранил гражданина. Совместными усилиями удалось его обезоружить и вывести», – рассказал Агрба в комментарии Telegram-каналу RESPUBLICA.

У президентской резиденции (госдачи) в ночь на пятницу собрались несколько десятков человек, требовавших наказания виновных в стрельбе.

Председатель оппозиционной организации «Аидгылара» Кан Кварчия по итогам переговоров с Асланом Бжания заявил, что власти примут меры в отношении стрелявших и призвал собравшихся разойтись до утра.

Отметим, что накануне абхазский лидер отправил в отставку главу МВД Дмитрия Дбар. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства был назначен первый заместитель министра – Руслан Ажиба.

Отставку Дбар оппозиционеры и ветераны требовали после инцидента 30 сентября – тогда на сухумской набережной избили ветеранов. В инциденте участвовал и глава МВД.

24 ноября Дбар присутствовал на заседании парламента, на котором обсудили «острый системный кризис в правоохранительной системе». При этом депутаты не смогли утвердить проект постановления, в котором предлагалось рассмотреть вопрос об освобождении от должности генерального прокурора и министра внутренних дел.