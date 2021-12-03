Обыск в квартире подозреваемого «анонима» закончился стрельбой

Сегодня ночью многие абхазские и российские СМИ облетела новость: генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что заместитель министра туризма Абхазии Дато Каджая задержан после инцидента со стрельбой в Новом районе Сухума, в результате которой легкое ранение получил местный житель. Госпитализация ему не понадобилась. По словам прокурора, также задержаны две женщины – Анжела Брандзия и Лолита Халваш, в отношении которых накануне прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РА (оскорбление представителя власти).

Инцидент со стрельбой произошел тогда, когда правоохранители пришли в дом к Брандзия с обыском. После случившегося у резиденции (госдачи) президента Абхазии в ночь на пятницу собралось несколько десятков человек, требовавших наказания виновных в стрельбе. Председатель оппозиционной общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия по итогам переговоров с президентом республики заявил собравшимся, что власти примут меры в отношении стрелявших, и призвал людей разойтись до утра.

Сегодня в четыре часа вечера на площадке АРСМИРА представители оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии провели пресс-конференцию. Об инциденте, произошедшем накануне вечером, один из руководителей общественной организации «Аидгылара», бывший заместитель генпрокурора республики Эшсоу Какалия рассказал так:

«Где-то в двадцать часов, может, в двадцать тридцать нам стало известно о том, что в доме у сестры погибшего Героя Абхазии Темура Брандзия, у Анжелы Брандзия, производится обыск. Мы прибыли по ее месту жительства. И нам стало известно: в 18 часов прокуратурой города Сухума было возбуждено уголовное дело в отношении Брандзия Анжелы по части 2 статьи 321 УК РА (оскорбление представителя власти). Там по месту проводился обыск, было много представителей правоохранительных органов в масках. Ну, это привычная уже для нас картина. Мы поставили вопросы: что происходит, что случилось? Нам объяснили, что она подозревается в том, что ведет анонимный сайт… страницы, прошу прощения. Мы поинтересовались, почему такой ажиотаж, в чем необходимость присутствия такого количества людей в масках, представителей специальных подразделений. На что нам ответили, что они таким образом обеспечивают производство обыска. Впоследствии она дала согласие на изъятие у нее телефона, ноутбука, других предметов, которые интересовали следователя. По обоюдному согласию соседи, родственники, которые находились там, вышли из квартиры, спустились на улицу. Проведение обыска близилось к завершению. В это время в квартиру ворвались представители, я так понимаю, считающей себя оскорбленной стороны. Выражаясь нецензурной бранью, начал кидаться на женщин, которые там находились, полагая, что это и есть те, кого подозревают в ведении анонимных страниц. Находившиеся в комнате мужчины начали их оттеснять, один из ворвавшихся вытащил огнестрельное оружие, произвел выстрел в квартире. И все это потом переросло в большую драку… Обыск проводился без санкции суда, по так называемой неотложке».

Какалия не хотел сперва называть имя стрелявшего, но потом, когда ему объяснили, что генпрокурор сообщил об этом СМИ почти сутки назад, сказал:

«Заместитель министра по туризму Давид Каджая. С ним был его дядя.

– А ранен кто?

– Этого я не могу сказать, не знаю фамилии этого парня. Но ранение было по касательной, в левую ногу. Слава богу, что так обошлось. Ведь там было много людей, были дети. Ситуация такая была очень нехорошая, очень нездоровая».

Лидеры НПСА от данного конкретного инцидента обращались к общественно-политической ситуации в стране. Так, руководитель ветеранской ОО «Аруаа» Темур Гулия сказал:

«Правоохранительные органы занимаются не совсем своими делами. То есть на сегодняшний день мы видим, у нас такое мнение, по крайней мере, у меня. Об этом я говорил лично президенту. Вместо того чтобы заниматься правопорядком в стране, своими функциональными обязанностями, правоохранительные структуры целыми днями ищут майнинговые фермы и занимаются преследованием ветеранов войны. Такое имеет место быть в отношении членов Высшего совета нашей ветеранской организации «Аруаа».

Выступая после председателя партии «Апсны» Виталия Габния, председатель ОО «АНД» Адгур Ардзинба заявил:

«Президент на встрече с представителями интеллигенции сказал следующее: что он готов и что необходимо поделиться частью суверенитета страны. Вот эту тему сейчас Виталий Викторович затронул. Я считаю, что глава государства такого рода заявления делает преднамеренно. Это он делает специально для того, чтобы в Абхазии нарастали именно антироссийские настроения. Исхожу из того, что с первого дня прихода во власть он громко, на всю страну заявлял о том, что нам необходимо выстраивать отношения с Грузией. Многоуровневые переговоры, которые были заложены в концепцию внешней политики, ему под натиском оппозиционных сил пришлось отменить, убрать этот пункт. Этот политик ориентирован на Грузию. Он это и не скрывает, он много раз об этом говорил. Я склонен считать, что все это не просто так. Более того, на встрече в городе Ткуарчал с активом он говорил и о продаже жилья иностранным гражданам. Подача эта со стороны главы государства носит провокационный характер, она умышленна».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия