Абхазская неделя борьбы с инакомыслием

На этой неделе в Абхазии происходило множество событий. Громкие кадровые перестановки предваряли не менее громкие заявления президента, которые вызывали откровенное неприятие общественности, странные эфиры на главном телеканале страны, пожары, аварии на линиях электропередач и многое другое. Но я хочу сконцентрироваться на наиболее важном происшествии.

В нашей стране официально стартовала кампания по борьбе с инакомыслием. Нельзя сказать, что с инакомыслием не боролись до этого, но ранее для этого не использовали государственную машину, а делали все без суда и следствия. Сейчас же вышли на другой уровень.

Беспрецедентный для Абхазии случай произошел в ночь на 3 декабря, когда правоохранительными органами в ночное время был проведен обыск в доме у оппозиционно настроенных граждан. Санкцию на эти «следственные действия» в отношении Анжелы Брандзия и Лолиты Халваш дала Генеральная прокуратура. Как следует из постановления ведомства, это был случай, «не терпящий отлагательства». Можно подумать, что прокуратура проводила обыск у криминальных авторитетов или людей, совершивших тяжкое преступление, и искала как минимум схрон боевого оружия – «промедление с производством обыска в указанном жилище может привести к сокрытию либо уничтожению предметов, имеющих значение вещественных доказательств». Однако далее из постановления, почему-то подписанного исполняющим обязанности заместителя прокурора Бигвава, выясняется, что в отношении этих двух женщин возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 321 УК. Их обвиняют в том, что они под анонимными никами в социальной сети «Фейсбук» оскорбляли представителей власти.

Такого история Абхазии не знала с темных 30-х годов. И здесь надо подчеркнуть фирменный стиль команды нынешнего президента – агрессивные действия против женщин. Просто удивляюсь, что многочисленные правозащитные организации, выступающие за права женщин, в упор не замечают давления, которое оказывается именно на «прекрасную половину», высказывающую свое мнение.

Абсурдность ситуации заключается в том, что Лолита Халваш не является пользователем социальных сетей и с трудом управляется даже с телефоном. А Анжела Брандзия в социальной сети «Фейсбук» высказывается от своего имени столь жестко, что не нуждается ни в каких анонимных никах.

Не могу не остановиться на «выводах лингвистического исследования» социальной сети ФБ, проведенного 2 декабря на базе Абхазского госуниверситета, потому как на это «исследование» ссылается прокуратура. В «исследовании» перечисляются фразы анонимных пользователей, в которых содержатся оскорбительные слова в адрес президента, экс-министра Дмитрия Дбар и других представителей власти. Но «исследование» не содержит даже намека на авторство (хотя, зная наших лингвистов не понаслышке, я бы не удивилась и этому). Поэтому из постановления прокуратуры остается непонятным, почему выбор исполняющего обязанности заместителя прокурора Бигвава пал на двух женщин – Халваш и Брандзия. С таким же успехом прокурор мог бы приписать эти фразы любому гражданину нашей страны – не секрет, что сегодня даже сторонники президента подвергают критике его деятельность и его заявления, особенно в части, касающейся готовности главы государства «поделиться суверенитетом».

Так и появилось подозрение, что истинной целью правоохранителей был не поиск анонимов, оскорбляющих чьи-то честь и достоинство, а «шмон» в жилище оппозиционных активисток. Вот ведь странность какая – обвиняемые сами открыли дверь (видимо, осталась вера в добропорядочность представителей власти), телефоны, компьютеры и симки поедать не стали и даже не отказали «следакам» в осмотре и последующем изъятии заинтересовавших их технических средств. Не помог следствию и обыск, который они продолжили в шкафах и комодах, в ванных комнатах и на кухне. Видимо, потому, что, как в русской народной сказке, им поручили «найти то, не знаю что», то есть вещественные доказательства, которые могут быть уничтожены. Не нашли.

На беспрецедентную акцию силовиков отреагировали соседи, друзья и родственники, которые не дали провести задержание женщин, считая обвинения надуманными. Еще один любопытный факт: в событиях фигурируют заместитель главы администрации президента Зураб Каджая, который приехал к Лолите Халваш во время обыска, и его племянник – заместитель министра по туризму Дато Коджая, который устроил стрельбу, когда соседи воспрепятствовали задержанию Анжелы Брандзия. Легкое ранение получил один человек, скупо сообщает прокуратура.

Лолита Халваш выражает удивление появлением в ее доме во время обыска заместителя главы администрации президента. Зураб Каджая, по ее словам, оскорбил ее и всех ее родственников и пытался ударить женщину. Халваш считает, что действия силовиков объясняются тем, что она не «хлопает в ладоши этой власти» и находится в лагере оппонентов.

Данные события стали причиной акции протеста, которую провели друзья и единомышленники Лолиты Халваш и Анжелы Бранзия перед официальной резиденцией президента. В два часа ночи перед ней собралось до пятисот человек, которые потребовали от главы государства выразить свою позицию по факту давления на оппозиционных активистов. Президент «умыл руки»: увидев сосредоточение людей у резиденции, он, по своему обыкновению, пообещал незамедлительно отправить в отставку всех виновных. Об этом после переговоров с президентом сообщил лидер организации «Аидгылара» Кан Кварчия. К утру была отмечена концентрация силовиков у здания МВД и администрации президента. Однако, по сообщению министра по курортам и туризму Теймураза Хишба, 3 декабря им сделано представление на имя премьер-министра на увольнение заместителя Дато Каджая, задержанного правоохранительными органами за стрельбу из огнестрельного оружия, в результате которой получил ранение один человек.

Анжела Бранзия и Лолита Халваш 3 декабря вызваны в прокуратуру для дачи показаний, замминистра по туризму Дато Каджая задержан.

Во второй половине дня 3 декабря представители объединенной оппозиции провели пресс-конференцию, на которой дали оценку действиям правоохранительных органов.

Надо отметить, что все это происходит на фоне отсутствия у людей элементарных бытовых условий – света, воды, и значительного удорожания услуг и товаров первой необходимости и пандемии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия