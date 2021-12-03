Малая ГЭС большого раздора

Генеральная прокуратура Абхазии считает незаконной приватизацию старейшей абхазской гидроэлектростанции «Баслат-ГЭС», построенной в 1905 году. Однако владелец «Баслат-ГЭС» – оппозиционный политик Кан Кварчия – с таким решением не согласен, он утверждает, что прошел все законные процедуры, а решение прокуратуры связано с его политической деятельностью и желанием власти заставить его замолчать.

На сайте Генеральной прокуратуры размещено сообщение о результатах проверки законности приватизации имущественного комплекса «Баслат-ГЭС». Прокуроры установили, что нормативно-правовые акты, а именно два постановления кабинета министров – от 4 марта 2020 года «Об имущественном комплексе «Баслат-ГЭС» и от 16 апреля 2020 года «О включении имущественного комплекса «Баслат-ГЭС», в перечень объектов, подлежащих приватизации», приняты правительством Абхазии с нарушением закона «Об охране историко-культурного наследия» и закона «Об электроэнергетики».

Из сообщения прокуратуры следует, что нынешнее правительство, принимая эти постановления, не знало о том, что объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, не подлежат приватизации. Прокуратура также утверждает, что необходимое изменение объектов собственности на объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, определяется решением Народного Собрания, которого в данном случае не было.

По результатам проверки в Верховный суд Республики Абхазия направлено административное исковое заявление о признании указанных постановлений недействующими со дня принятия.

Ситуацию с «Баслат-ГЭС» прокомментировал владелец этого объекта и оппозиционный политик Кан Кварчия. По его словам, объект «Баслат-ГЭС» стоял заброшенный с раскуроченным оборудованием и как ГЭС его использовать невозможно без больших вложений:

«О каком ГЭСе они говорят? Там вообще никакого ГЭС, кроме названия, нет уже давно, лет десять. Это заброшенное раскуроченное здание, оборудование стоит, но все разобранное, медь вытащили наши местные умельцы и привели здание в негодность. Все надо делать заново. Мы посчитали: надо вложить до трех-четырех миллионов долларов, чтобы получить 500 киловатт, там экономика не бьется, «Баслат-ГЭС» имела мощность всего 330 киловатт, не мегаватт, не путайте, а именно киловатт. Как энергоединица этот объект не интересен никому. Просто как туристический объект, потом там можно ресторанчик открыть какой-нибудь. Пятьсот машин земли мы туда забросили, чтобы подготовить подъезд, там речкой все было смыто. Просто привели в порядок, законсервировали, налог на землю платим, налог на имущество платим, до лучших времен. Если будет возможность восстановить, когда-нибудь восстановим. А так менять его архитектурный облик никто не собирается, он стоит и стоит. Люди приходят, любуются, фотографируются, это все бесплатно, каждый, кто хочет, имеет возможность туда зайти».

По словам Кана Кварчия, при приватизации объекта он прошел все законные процедуры, был объявлен тендер, и документы оформлялись в Государственном комитете по управлению государственным имуществом и приватизации, который возглавлял Беслан Кубрава, они прошли через администрацию президента и парламент:

«В тот момент, когда я выкупал, выкупался один интересный объект Бжаниевским очень близким человеком. Это объект внутри МВО, который был отремонтирован за счет государственных денег. Он его выкупил за 1,7 миллиона рублей, это рабочий объект, который каждый день приносит деньги. А меня заставили заплатить 4 млн рублей за неработающий объект на куличкиных горах. Более того, я хочу вам сказать, я занимался выкупом при этой власти. Беслан Кубрава был председателем комитета. Он официально назначал торги, это объявлялось на телевидении, в печати. Месяц конкурс шел, все как нужно, все официально, кто хотел, мог прийти, я все процедурные дела выдержал, выкупил при нем, ну и потом удивительным образом через полгода он же на меня якобы подал в прокуратуру, что незаконно, оказывается, это было сделано. Это, вообще, нормально, нет? Я начинал оформлять этот объект в 2019 году, а заканчивал в 2020 году уже при этой власти. И эти документы проходят через администрацию президента, мы парламент прошли, парламент большинством голосовал».

Кан Кварчия уверен, что решение прокуратуры – это реакция на его политическую деятельность, он убежден, что его хотят вовлечь в судебные дела, отвлечь от оппозиционной деятельности и заставить молчать.

Нашлось подтверждение словам Кана Кварчия о проведении конкурса по приватизации «Баслат-ГЭС»: 17 июля 2020 года Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации выставил весь комплекс «Баслат-ГЭС» на продажу. В комплекс вошли: здание электростанции, здание мастерской и дамба с отводным каналом. Общая площадь объекта 412 кв.м. Стартовая цена была определена в размере 3,3 млн рублей. Объявление о конкурсе, действительно, публиковалось в СМИ, в частности, в газете «Республика Абхазия». Встает вопрос: председатель госкомитета Беслан Кубрава, выставляя объект на продажу, не знал, что закон запрещает приватизацию объектов историко-культурного наследия?

Еще один вопрос к сообщению прокуратуры: в нем говорится, что по «Баслат-ГЭС» нет решения парламента, без которого приватизация невозможна. Однако постановление парламента «Об утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации», существует, и оно было принято 19 июня 2020 года. В дополнительный перечень входит только один объект – «имущественный комплекс «Баслат-ГЭС» вместе со зданием гидроэлектростанции, мастерской и дамбой с отводным каналом.

Нами был отправлен запрос в Генеральную прокуратуру с двумя вопросами: что имеет в виду прокуратура, когда утверждает, что решения парламента не было? И должны ли должностные лица понести ответственность за незаконные, по мнению прокуратуры, решения?

Ответа по существу мы не получили, помощник генпрокурора по связям со СМИ Рада Сангулия сообщила, что данные вопросы являются предметом судебного разбирательства, а правовую оценку даст Верховный суд Республики Абхазия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия