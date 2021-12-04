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Коронавирус в Грузии: 3 950 новых случаев заражения, 40 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 950 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 54,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,25%, за последние две недели – 8,66%, а за последнюю неделю – 8,33%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 861 883.
Около 42% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 657. В Имерети выявили 686 случаев заражения, в Шида Картли – 343, в Самегрело и Земо Сванети – 274, в Квемо Картли – 222, в Кахетии – 208, в Аджарии – 152, в Самцхе-Джавахети – 134, в Мцхета-Мтианети – 126, в Гурии – 108, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.
От ковида умерли еще 40 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 12 298.
Выздоровели 2 014 человек, их общее число выросло до 801 864.
На данный момент в Грузии 47 695 активных случаев коронавируса. Из них 6 528 пациентов (около 14% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 601 больного тяжелое, 369 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 155 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 40 012 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 35 граждан, а в самоизоляции – около 42,2 тысячи.
Другие новости дня
В «красную зону» цхинвальского медцентра за сутки госпитализированы три человека
В «красной зоне» инфекционной больницы цхинвальского медцентра проходят лечение на утро субботы 65 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся шесть человек, сообщила информагентству «Рес» заместитель директора РММЦ Зарина Туаева.
«Накануне госпитализированы три человека с осложнениями от новой коронавирусной инфекции», - уточнила Туаева.
Количество инфицированных с начала пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия составило более 9,9 тысяч человек, более 9 тысяч - выздоровели, скончались от последствий ковида 179 человек.
- До 20 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
YouTube заблокировал дискуссионный фильм об истории основания Владикавказа
После жалобы о нарушении авторских прав видеохостинг YouTube заблокировал часовой фильм «Владикавказ. История основания» на канале DAIV. Автор фильма заявил, что причиной блокировки стал дискуссионный вопрос о том, на чей земле – осетин или ингушей – находится столица современной Северной Осетии.
«Мною было сделано все возможное, чтобы фильм был от начала и до конца нейтральным. По итогу вышло так, что одна сторона обиделась, другая обрадовалась, но это лишь следствие предоставленных фактов, а не моей личной позиции по этому вопросу», – рассказал Кавказ.Реалии автор канала DAIV на условиях анонимности.
В фильме он приводит цитаты из дореволюционных и ранних советских источников, доказывающие основание Владикавказа «при ингушском урочище Заур». При этом называет «ошибочными и недостоверными» упоминания этой территории как «осетинского местечка» (например, в дневнике жившего в XVIII веке немецкого подполковника Леонтия Штедера – основоположника этнографии осетин). Автор полагает, что только в советское время история была искажена и возобладала нынешняя официальная версия.
Вопрос о принадлежности земель, на которых в 1784 году графом Павлом Потемкиным был основан Владикавказ, остается открытым как в публицистике, так и среди профессиональных историков.
Жалоба поступила от человека, подписавшегося как «Гассиев». Он заявил о нарушении авторских прав, так как в часовом фильме на несколько секунд показана панорамы современного Владикавказа.
«Формально, он имел право на это, если данный отрывок является его авторской работой. Но фактически, конечно же, все понимают, чем руководствовался автор жалобы. Нужен был повод убрать этот фильм из кавказского медиапространства, что и было сделано», – считает собеседник.
После блокировки он отредактировал фильм и опубликовал повторно. За несколько часов видео набрало более 30 тысяч просмотров.
Канал DAIV рассказывает о кавказских народах, знакомит с их историей, языками и культурой. В частности, на канале выложены фильмы о том, как менялся в XX веке этнический состав российских регионов.
Осетино-ингушский конфликт (в Северной Осетии его называют ингушско-осетинским) на территории Пригородного района проходил 30 октября – 6 ноября 1992 года. Обострение межнациональных отношений привело к массовым беспорядкам, погромам, убийствам, вооруженному сопротивлению, захвату заложников. Данные о потерях разнятся, в целом говорится о более восьми тысячах пострадавших и гибели до 600 ингушей и более 100 осетин. В неустановленных следствием обстоятельствах погибли еще более 200 человек.
- 15 ноября на окраине села Дачное Пригородного района Северной Осетии произошла очередная драка, которая стала третьим с 4 ноября конфликтом с участием осетин и ингушей в районе компактного проживания представителей двух национальностей. Депутаты Народного собрания Ингушетии намерены обратиться в МВД России с просьбой организовать совместное патрулирование ингушских и североосетинских правоохранителей в Пригородном районе Северной Осетии для предотвращения конфликтов между представителями двух национальностей.
- Правозащитный центр «Мемориал» (российские власти внесли «Мемориал» в список иностранных агентов, «Мемориал» с этим не согласился. - Прим.ред.) называет причиной осетино-ингушского конфликта сталинскую национальную политику, когда после депортации 1944 года Чечено-Ингушетия республика была устранена, а территория Пригородного района была передана Северо-Осетинской АССР.
Amnesty International призвала российские власти прекратить «ингушское дело»
Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к властям России по «ингушскому делу», призвав освободить его фигурантов и пересмотреть дела, по которым к административной и уголовной ответственности привлекли участников акций 2018-2019 годов. Также правозащитники рекомендуют обеспечить жителям Ингушетии и других регионов страны право на мирный протест, сообщают Кавказ.Реалии.
«Эти действия по сути своей являются осуществлением права на свободу мирных собраний и права на свободу выражения мнений; они не могут квалифицироваться как «незаконные действия». Даже если мирные акции протеста, к которым призывали Ужахов и Барахоев, действительно являлись незаконными, уголовное преследование в ответ на подобные действия является совершенно несоразмерным шагом, не соответствующим международному законодательству в области прав человека», - говорится в заявлении Amnesty International, где приведен подробный анализ протестных событий в Ингушетии в марте 2019 года.
Международная правозащитная организация рекомендует снять обвинения с Ахмеда Барахоева, Ахмеда Погорова, Исмаила Нальгиева, Мусы Мальсагова, Мальсага Ужахова, Багаудина Хаутиева, Зарифы Саутиевой, и Бараха Чемурзиева. Также пересмотреть приговоры и постановления о привлечении к административной ответственности в отношении уже осужденных активистов и внести изменения в законодательство, гарантируя право россиян на свободу мирных собраний.
- Ряд видных российских правозащитников выступили с заявлением о предстоящем приговоре семерым лидерам ингушского протеста, которых обвиняют в организации опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти на массовом митинге против изменения границ Ингушетии 27 марта 2019 года в Магасе, а троих из них – еще и в создании экстремистского сообщества. Заявление подписали Правозащитный центр «Мемориал» (российские власти признали организацию иностранным агентом; «Мемориал» с этим не согласен. – Прим. ред.), Московская Хельсинкская группа и Правозащитный совет Санкт-Петербурга.
- В Ессентуках идет суд над семью лидерами ингушского протеста. Прокуратура просит назначить им наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до девяти лет.
Глава МИД Армении встретился в Стокгольме с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 декабря в Стокгольме провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Игорем Ховаевым (Россия) и Брисом Рокфо (Франция). Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, сообщает Радио Азатутюн.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе беседы была подчеркнута важность полноценного развертывания мирного процесса в рамках и под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Арарат Мирзоян назвал недопустимым продолжающуюся воинственную риторику и агрессивные действия руководства Азербайджана. В этом контексте министр иностранных дел подчеркнул важность принятия конкретных шагов по снижению напряженности в Нагорном Карабахе и регионе.
Министр посчитал необходимым немедленное решение гуманитарных проблем, в частности, скорейшее возвращение военнопленных и других удерживаемых лиц, расследование случаев насильственных исчезновений, сохранение армянского исторического и культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, и создание возможностей для деятельности международных организаций в Нагорном Карабахе.
Армянская сторона подтвердила свою приверженность продолжению работы в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ по всеобъемлющему и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе известных сторонам принципов и элементов.
Арарат Мирзоян находится в Стокгольме в рамках 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Жители села Зегдулети требуют вернуть им земли, проданные еще в 2008 году
Жители села Зегдулети Горийского муниципалитета Грузии попытались перекрыть главную автомобильную дорогу страны – трассу Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Между ними и полицейскими произошла стычка.
Местное население провело уже третью массовую акцию протеста с требованием вернуть им земли, проданные еще в 2008 году. Речь идет о территории сельской общины, используемой жителями Зегдулети в качестве пастбищ. В настоящее время она находится в частной собственности, сообщает SOVA.
Сегодня, 4 декабря, с местным населением встретились губернатор Шида Картли Валериан Мчедлидзе, мэр Гори Владимир Хинчегашвили и другие официальные лица. По их словам, власти пытаются найти правовой выход из ситуации, чтобы, с одной стороны, не нарушить права нынешнего собственника земли, который законно приобрел земли, а с другой – учитывать интересы местных жителей.
В Батуми задержали пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол
Пять человек, разыскиваемые турецкими властями по красному циркуляру Интерпола, задержаны в Батуми, сообщили в МВД Грузии.
По информации ведомства, один из пяти задержанных обвиняется в причинении вреда здоровью и насилии. Он разыскивался с 2021 года. Другой обвинялся в причинении вреда здоровью, ношении оружия и незаконном лишении свободы. Он был в розыске с 2020 года.
Еще двое обвиняются в вооруженном ограблении и незаконном лишении свободы. Они разыскивались турецкими властями с 2021 и 2019 года. Пятый задержанный был в розыске с 2017 года за выделение места для проституции и поощрение проституции.
Все задержанные будут экстрадированы в Турцию.
Глава Минздрава Грузии не поддерживает бессрочное действие «зеленых паспортов»
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе не поддерживает бессрочное действие «зеленых паспортов», допуская в будущем изменения по этому направлению. Об этом она заявила в интервью телекомпании «Рустави 2».
Система цифровых «зеленых паспортов» начала действовать в Грузии с 1 декабря. Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.
Недовольство многих эпидемиологов вызвало то, что «зеленый» или «безопасный» статус в Грузии получат не только граждане, прошедшие полный курс вакцинации, но и те, кто переболел коронавирусом. При этом срок действия такого документа объявлен бессрочным.
«Не могу сказать, что Министерство здравоохранения или Центр по контролю заболеваний, который также является главным ведомством и дает рекомендации по этому направлению, полностью разделяют это решение. Это решение, конечно же, содержит определенные риски, однако существуют и другие основания. На этом этапе для нас важно правильно и безопасно внедрить «зеленые паспорта», однако после [преодоления] определенных проблем регуляции по данному направлению изменятся, и я даже объяснила, что все изменения будут рассматриваться, исходя из потребностей. Министерство здравоохранения и Центр по контролю заболеваний представит дополнительные рекомендации совету», - заявила Тикарадзе.
- В Грузии «зеленые паспорта» необходимо предъявлять при посещении гостиниц, объектов питания, кинотеатров, театров, концертных залов, развлекательных заведений, казино, спа и фитнес-центры, канатных дорог на горнолыжных курортах, сообщает агентство «Новости-Грузия». Помимо бессрочных ковид-паспортов, гражданин может получить «зеленый» статус временно - на 72 часа после отрицательного ответа на ПЦР-тест, а также на сутки в случае прохождения экспресс-теста.
- В случае выявления человека без ковид-паспорта, ответственность за нарушение несет объект, а не сам гражданин. Штраф составляет 10 тысяч лари для юридического лица, 2 тысячи лари для индивидуального предпринимателя. В случае повторного нарушения объект временно закроют.
Глава Минздрава Грузии назвала условия выписки Саакашвили из военного госпиталя Гори
Выписка экс-президент Грузии Михаила Саакашвили из больницы и его возвращение в тюрьму на данном этапе не планируется. Об этом заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе в интервью телеканалу «Рустави 2».
После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в Горийском военном госпитале. 20 октября третьего президента перевели туда из тюремной больницы в Тбилиси.
«На данном этапе его выписка не планируется, так как помимо начала приема пищи пациенту необходимы другие процедуры. Важным является то, чтобы он был полностью восстановлен, только после этого возможна будет его выписка», - сказала Тикарадзе.
Она также исключила, что Саакашвили будет переведен на лечение за границу. По ее словам, пациент получает всю необходимую медицинскую помощь на родине.
«Я не представляю, чтобы у грузинских врачей не было достаточной компетенции для обеспечения пациента всем необходимым. Исходя из этого, мы не вели никаких консультаций, чтобы доставить пациента за рубеж и там продолжить его лечение», - сказала глава Минздрава.
Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения процесса лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Со ссылкой на источники в пенитенциарной службе и горийском госпитале телеканал «Мтавари» передает, что перевод состоится в течение недели.
Коронавирус в Абхазии: 108 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 455 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 47 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 65 и 69 лет
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 1 человека тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 65 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 302 человека. Зарегистрировано 530 летальных случаев. Выздоровели 28 822 человека.
Тикарадзе допустила введение обязательной вакцинации против коронавируса в Грузии
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе не исключила введения в стране обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Рустави 2». «Я не исключаю, что поэтапно мы придем также к обязательной вакцинации», - сказала глава Минздрава.
Отвечая на вопрос о том, почему в Грузии не задействуют более строгие ограничения в отношении невакцинированных, Тикарадзе подчеркнула, что подход властей является «лояльным».
«В период тяжелого психоэмоционального фона, когда мы находимся в пандемии уже два года, мы знаем, каково состояние наших граждан – психоэмоциональное, а также экономическое и социальное. Важно учитывать все факторы. Здесь важно не только внедрение обязательной вакцинации, важно также предусмотреть другие факторы», - сказала она.
В конце октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил против введения обязательной вакцинации от коронавируса. «Как председатель координационного совета и премьер-министр я не допущу обязательной вакцинации», - заявил тогда Гарибашвили.
- В настоящее время вакцинация от коронавируса в Грузии полностью добровольная. По состоянию на 3 декабря в Грузии провели 2 211 839 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1 009 992 человека, что составляет 35,24% взрослого населения страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- С 1 декабря в стране начала действовать система цифровых «зеленых паспортов». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус. Обладателями бессрочного «зеленого паспорта» становятся как полностью вакцинированные, так и переболевшие.
Американские СМИ: США смогут увеличить число работников посольства в Москве
Представители США и России достигли предварительного соглашения о предоставлении виз сотрудникам американского посольства в Москве, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте.
Соглашение в случае его одобрения поможет восстановить деятельность различных подразделений посольства, включая консульский отдел, которые сократили или прекратили активность в последнее время в результате резкого снижения численности персонала посольства, ставшего результатом неспособности двух сторон договориться об условиях работы сотрудников посольств в обеих странах.
Пять лет назад в американском посольстве в Москве работало 1200 человек, сейчас - 120. В мае Россия объявила США недружественной страной и запретила нанимать на работу в американскую дипломатическую миссию российских граждан, что привело к сокращению штатов на 200 человек. В соответствии с существующими правилами, США имеют право увеличить число работающих в посольстве до 455 человек, однако Москва в течение нескольких месяцев отвечает отказом на запросы Госдепартамента о выдаче виз для работников посольства.
В последние дни противостояние усугубилось после того, как Россия потребовала от американских посольских служащих, проработавших в России более трех лет, покинуть страну к 31 января. Это решение стало ответом на подобный шаг Соединенных Штатов, о котором было объявлено ранее. Вашингтон заявляет, что Россия может прислать на место убывших новых сотрудников.
Источники Washington Post в Госдепартаменте говорят, что если проблема с пополнением штатов посольства не будет решена в ближайшее время, то ему придется фактически приостановить деятельность.
В пятницу вечером сообщение Washington Post было подтверждено агентством Reuters, которое ссылается на представителя Госдепартамента. Однако посол России в США Анатолий Антонов, которого цитирует агентство ТАСС, заявил о том, что ему ничего не известно о разрешении проблемы выдачи виз.
Суд в Беларуси признал соцсети Радио Свобода экстремистскими
Аккаунты белорусской службы Радио Свобода в соцсетях, включая каналы в Telegram и YouTube, признаны в Беларуси экстремистскими.
Утверждается, что суд принял такое решение, основываясь на материалах Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны.
«Таким образом, телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ Беларуси были признаны режимом Александра Лукашенко экстремистскими. Мы являемся свидетелями крупнейшей атаки властей на свободу слова и независимые СМИ в истории суверенной Беларуси», – говорится в сообщении редакции.
В Беларуси «экстремистскими» признаны около 300 интернет-ресурсов. 27 июля были признаны экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала «Белсат». В августе было принято аналогичное решение в отношении спортивного сайта Tribuna.com. Также экстремистской считается вся информационная продукция сайтов Zerkalo.io, Tut.by, их социальных сетей, и логотипы этих двух изданий. 13 ноября было признано экстремистским старейшее белорусское информационное агентство «БелаПАН».
Джо Байден анонсировал инициативы, направленные на поддержку Киева
Президент США Джо Байден заявил, что готовит пакет всеобъемлющих мер, которые затруднят российскому президенту Владимиру Путину решения, направленные против Украины.
«Я собираю воедино то, что считаю наиболее всесторонним и значимым набором инициатив, которые очень, очень помешают господину Путину сделать то, что, как люди опасаются, он готовится сделать», - сказал Байден на встрече с журналистами в пятницу в Белом доме.
Байден добавил, что его администрация находится в постоянном контакте с властями в Киеве и европейскими союзниками.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее 3 декабря заявил, что Россия сконцентрировала вблизи украинских границ свыше 94-х тысяч своих военных и, возможно, готовится к крупномасштабному наступлению в конце января будущего года, отмечает Reuters.
В последние недели участились обвинения со стороны стран Запада и Украины в адрес России о наращивании ею армейской группировки и возможной подготовке к военному вторжению на украинскую территорию. В Москве, в свою очередь, обвиняют Украину и США в дестабилизирующей активности, указывая на вероятность подготовки Киевом наступления на востоке Украины, что украинские власти категорически отрицают.
Помощник российского президент Юрий Ушаков сообщил 3 декабря, что предварительно утверждена дата новых переговоров лидеров России и Соединенных Штатов. «Прорабатывается возможность общения Путина и Байдена в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной», - сказал Ушаков.
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли общение Путина и Байдена состояться до визита российского лидера в Индию, намеченного на 6 декабря, Юрий Ушаков дал отрицательный ответ.
СМИ сообщили о скором переводе Саакашвили в руставскую тюрьму
Члены консилиума, сформированного по поручению правительства, заявили об отсутствии необходимости ежедневных визитов к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Саакашвили проходит курс реабилитации в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки. 20 октября третьего президента перевели туда из тюремной больницы в Тбилиси.
«На данном этапе необходимости ежедневной включенности нас, членов консилиума, нет. Конечно же, при первой необходимости мы объявимся без промедлений. Мы обязательно будем видеть его хотя бы раз в пять дней», - заявила сегодня журналистам врач Нино Шарашенидзе после встречи с пациентом, передает агентство «Новости-Грузия».
Говоря о состоянии здоровья Саакашвили, она отметила, что его «общий терапевтический статус стабильный», а особых жалоб – нет. Экс-президент употребляет твердую пищу и принимает медикаменты. «Периодически у него появляется общая слабость, которая особенно заметна после его эмоциональной или физической активности. И вчера был эпизод высокого артериального давления, которое очень скоро урегулировали», - сказала Шарашенидзе.
Оппозиционный телеканал «Мтавари» сообщает, что в течение одной недели Саакашвили вернут в тюрьму в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Журналисты подчеркивают, что эту информацию им подтвердили источники как в Горийском госпитале, так и в пенитенциарной системе.
Адвокат Дмитрий Садзаглишвили считает, что полноценное лечение Саакашвили в тюрьме будет невозможно. Юрист подчеркнул, что реабилитация потребовалась экс-президенту не только из-за продолжительной голодовки, но и из-за «бесчеловечного обращения» в глданской тюрьме, куда политика перевели 8 ноября против его воли.
«Все понимают, что процесс не будет легким и краткосрочным… Я не знаю, насколько в условиях, в которых находился Саакашвили, будет возможна его полная реабилитация с учетом того, что ему не предоставляют возможности лечения на свободе», - сказал Садзаглишвили.
В тюрьме №12 в городе Рустави Саакашвили должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы. При этом срок заключения экс-президента может увеличиться - в данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
Цулукиани заявила о пропаже более 50 ценных картин, переданных посольствам Грузии за границей
Более полусотни ценных картин, вывезенных их Грузии и переданных посольствам страны за границей, вероятно, пропали без вести. Об этом сегодня, 3 декабря, заявила министр культуры Грузии Тея Цулукиани, выступая в парламенте страны в рамках «министерского часа», сообщает агентство «Новости-Грузия».
По ее словам, речь идет о полотнах, вывезенных из страны до 2012 года, то есть до прихода к власти партии «Грузинская мечта». Пропажи были обнаружены в ходе инвентаризации фондов Национального музея Грузии. Министр сообщила, что по факту будет начато расследование, как только проверка завершится.
«Мы уже знаем, что из 117 экспонатов, переданных посольствам до 2012 года, которые представляют собой дорогие и ценные полотна, вероятно, пропали 53. Соответственно, здесь будет начато расследование, как только завершится процесс инвентаризации», - заявила Цулукиани.
Глава Минкультуры сравнила систему Национального музея Грузии с Советским Союзом, указав, что в течение последних 15 лет им руководили одни и те же люди. По мнению Цулукиани, существующая схема «не имеет ничего общего с европейским стандартом или каким-либо другим музейным стандартом».
«Конечно же, мы руководствуемся рекомендациями, чтобы улучшить и внедрить хорошее управление в Национальном музее. Фонды необходимо привести в порядок, и идет инвентаризация», - подчеркнула Цулукиани.
- По инициативе Теи Цулукиани с апреля 2021 года был запущен проект по возвращению грузинских экспонатов, которые по различным причинам были вывезены за рубеж в 1999-2010 годах. В сентябре Цулукиани объявила о возвращении четырех картин, которые хранились в посольстве Грузии Чехии. Они были собственностью Национальной галереи имени Дмитрия Шеварднадзе. В середине ноября в Грузию вернули шесть картин, хранившихся в Российской академии художеств почти два десятилетия.
Сухумская прокуратура возбудила дело за оскорбление представителей власти
Инцидент, произошедший в сухумском Новом микрорайоне поздно вечером 2 декабря, стал предметом обсуждения в парламентском комитете по обороне и национальной безопасности. В заседании принимают участие представители прокуратуры и СГБ самопровозглашенной республики Абхазия.
Открывая заседание, председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния сказал: «Насколько нам известно, вчера вечером проводились мероприятия, связанные с возбуждением уголовного дела в отношении неких лиц, которые обвиняются в оскорблении представителей власти в социальной сети Фейсбук под анонимными никами. В связи с этим в Новом районе произошла стрельба и драка. Мы хотели бы узнать об этих фактах. Мы хотели бы, чтобы представители правоохранительных органов дали нам разъяснение, насколько это правильное обвинение. Обвинить можно голословно и это может привести к нежелательным результатам. Мы понимаем, что те анонимы оскорбили многих», - сказал Гуния.
Генеральный прокурор Адгур Агрба прокомментировал ситуацию: «С учетом того, что были публикации оскорбительного характера и в отношении меня, и в отношении одного из моих заместителей, мы уже провели экспертизу и получили заключение эксперта». По его словам, уголовное дело возбуждено и направлено в сухумскую прокуратуру. В настоящее время этим занимается заместитель прокурора города Алиас Трапш. «Я буду одним, кого будут допрашивать», - приводит слова Агрба «Апсныпресс».
«2 декабря 2021 года следственным управлением Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении Лолиты Халваш, Анжелы Брандзия и иных неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321 УК – оскорбление представителей власти», - сообщил депутатам заместитель прокурора Алиас Трапш.
«Производство предварительного расследования было поручено прокуратуре города Сухум. В связи с этим в целях безотлагательного выполнения необходимых следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие вещественных доказательств, в соответствии с нормами УПК, было принято решение о производстве следственного действия по месту жительства, а именно, обыск по месту жительства указанных лиц. Он был произведен и изъяты вещественные доказательства. В настоящее время предварительное расследование находится на первоначальном этапе. Еще даже сутки не прошли, уже допрашиваются лица, в том числе и подозреваемые. С их участием также будут произведены отдельные следственные действия. По выполнении необходимых следственных действий будет решаться вопрос о назначении ряда судебных экспертиз», - уточнил Трапш.
В Махачкале второй день проходят протесты – жители требуют возобновить газоснабжение
В Махачкале несколько десятков человек второй день перекрывают движение на улицах с требованием возобновить газоснабжение в их домах, пишут Кавказ.Реалии.
Третьего декабря люди перекрыли проезд по проспекту Петра Первого, требуя восстановить газоснабжение в двух пятиэтажных домах на 76 квартир по улице Хаджалмахинской. В руках у них были плакаты "Верните газ" и "Газовики против народа". По словам участников акции, от газоснабжения эти два дома отключили восемь месяцев назад.
"Все это время мы старались делать все по закону, но о нас, получается, вытирали ноги. Поэтому мы, увидев, как люди, у которых десять дней не было газа, вчера вышли на улицу, решили тоже заявить о своей проблеме. Другого выхода нет. Это крик души", – рассказала журналистам Елена Субботина, одна из жительниц дома по улице Хаджалмахинской.
По ее словам, газовую трубу, ведущую к двум домам, отрезали 17 мая из-за того, что на газовый счетчик могла упасть плита и это может привести к взрыву. "Мы эту проблему устранили в тот же день. Вывезли плиты. Но тогда работники отрезали 60 метров трубы, ведущей к нашим домам. И с тех пор начались наши мытарства", – утверждает она.
Днем ранее махачкалинцы перекрыли движение на улице Амет-Хана Султана с требованием возобновить снабжение газом, которое было отключено после взрыва в частном доме 22 ноября. По словам очевидцев, в этой акции принимали участие около 500 человек.
26 ноября жители Махачкалы уже выступали с требованием к АО "Газпром газораспределение Махачкала" возобновить газоснабжение. В этот же день в Министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана состоялось совещание, где было отмечено, что восстановительные работы планируется завершить до 2 декабря. В пресс-службе Минэнерго Дагестана журналистам сообщили, что восстановительные мероприятия уже завершены.
В Грузии врача и директора больницы задержали за выдачу поддельных ковид-сертификатов
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали директора и врача тбилисской клиники за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», обвиняемые работают в медицинском центре №4. Следствие установило, что за определенную сумму они изготовили и выдали гражданину поддельный сертификат о прививке вакциной Pfizer–BioNTech. При этом они незаконно зарегистрировали пациента на сайте Национального центра контроля заболеваний (NCDC), и он получил «зеленый» статус и ковид-паспорт.
В СГБ Грузии добавили, что это не единственный подобный случай. Утверждается, что поддельные справки о вакцинации обвиняемые выдавали систематически, регистрируя при этом своих клиентов в базе NCDC.
СГБ Грузии занимается выявлением лиц, получивших фальшивые сертификаты, а также проводит инвентаризацию в медицинском центре для установления законности трат на переданные вакцины.
Следствие начато по статьям «коммерческий подкуп» и «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков», что предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Три абхазских чиновника покинули должности после вчерашнего инцидента со стрельбой
После вчерашнего инцидента со стрельбой в сухумском Новом микрорайоне в Абхазии принят ряд кадровых решений.
Как пишет «Апсныпресс», премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб уволил заместителя министра туризма Дато Каджая.
От должности заместителя министра внутренних дел освобожден Ращ Цвижба. Заместителем министра назначен Дмитрий Кучуберия.
Кроме того, заместитель главы администрации президента Зураб Каждая подал заявление об освобождении от занимаемой должности. Об этом «Апсныпресс» стало известно из источников в администрации абхазского лидера.
Отметим, что ранее против Раща Цвижба было возбуждено уголовное дело из-за инцидента 30 сентября, когда на сухумской набережной избили ветеранов.
Накануне абхазский лидер Аслан Бжания отправил в отставку главу МВД Дмитрия Дбар. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства был назначен первый заместитель министра – Руслан Ажиба.
В Санкт-Петербурге умерла актриса Нина Ургант
В Санкт-Петербурге умерла актриса Нина Ургант. Ей было 92 года. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой Александринский театр.
Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области в семье советского офицера. Перед началом Великой отечественной войны семья переехала в Даугавпилс. Отец Ургант отправился на фронт, семья осталась в оккурпированном германскими войсками латвийском городе.
В 1948 году Ургант поступила в Ленинградский театральный институт имени Александра Островского. После окончания год служила в театре имени Федора Волкова в Ярославле, а затем в Ленинградском театре имени Ленининского комсомола (ныне "Балтийский дом") и Александринском театре, где сыграла несколько десятков ролей.
В 1954 году Ургант дебютировала в кино. За свою карьеру актриса исполнила более 70 ролей. Широко известна по ролям в фильмах "Белорусский вокзал", "Сыновья уходят в бой", "Мать и мачеха" и другим. Последнюю роль сыграла в 2008 году в фильме Алексея Козлова "Азиат".
Абхазский МИД: Саакашвили открыто признался в подкупе иностранных чиновников
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали высказывания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Во время судебного процесса по делу о растрате госсредств Саакашвили заявил, что Грузия оплатила чиновникам из стран Океании отдых в Таиланде.
В абхазском ведомстве считают, что Саакашвили «открыто признался в совершении преступления – попытках подкупа чиновников иностранных государств».
«Речь идет о признавших суверенитет Республики Абхазия государствах Океании – Науру, Тувалу и Вануату. Бывший президент Грузии публично подтвердил имеющиеся в распоряжении Республики Абхазия факты причастности правительства Грузии и лично М. Саакашвили к подкупу высших должностных лиц иностранных государств», – сказал замглавы абхазского МИДа Ираклий Тужба.
По его словам, признание суверенитета Абхазии со стороны тихоокеанских государств «стало результатом долгой и кропотливой работы абхазского внешнеполитического ведомства».
«Продвижение широкого международного признания является одним из приоритетов внешней политики Абхазского государства. Однако, в отличие от наших грузинских оппонентов, абхазские дипломаты используют в своей рабочей практике законные и цивилизованные формы взаимодействия с представителями иностранных государств. Намерены и впредь продолжать вести работу по расширению международного признания Республики Абхазия исключительно в соответствии с общепринятыми международными нормами», – сказал Тужба.
Отметим, что в грузинской прокуратуре накануне заявили, что заявления Саакашвили не соответствуют действительности.
- После войны 2008 года Абхазия и Южная Осетия были признаны тремя островными государствами: Науру, Вануату и Тувалу. Впоследствии Тувалу и Вануату отозвали свое признание.
Судья Верховного суда Казахстана отправлен в колонию за коррупцию
Бывший судья Верховного суда Казахстана Мейрам Жангуттинов приговорён к пяти годам колонии за мошенничество. Согласно приговору, он получил взятку от районной судьи Туркестанской области на юге республики за перевод её на другое место работы. Он свою вину не признал.
О процессе сообщает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык. Санкция на арест Жангуттинова была выдана в апреле, задержан он был ещё в феврале. После февральского задержания было объявлено, что полномочия судьи закончились ещё в декабре прошлого года.
Судья, передавшая Жангуттинову взятку, так же была приговорена к заключению в колонии на тот же срок. Им обоим пожизненно запрещено занимать любые государственные должности. О позиции её защиты не сообщается.
Талибы издали указ о правах афганок, но про образование не упомянули
В Афганистане пришедшее к власти движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) выпустило указ о правах женщин.
Документ призывает лидеров афганского общества – религиоведам и старейшинам – принять серьёзные меры по защите прав женщин. Согласно указу, афганок, включая вдов, нельзя принуждать к замужеству. При этом в случае повторного брака вдова имеет право на получение приданого от своего нового мужа.
"Женщина – это не собственность, а благородный и свободный человек", – говорится в документе.
Министерству по делам хаджа и министерству информации и культуры поручено проповедовать права женщин. Верховный суд должен дать указание судам рассматривать петиции женщин.
В документе нет упоминания о браках для несовершеннолетних, трудоустройстве и доступе к образованию для женщин. Эти вопросы вызывают серьёзную озабоченность правозащитников.
- Талибы захватили власть в Афганистане в августе на фоне вывода из страны американских военных. Вскоре после установления контроля над страной "Талибан" ввёл жёсткие ограничения, большинство из которых затронули девочек и женщин. В частности, им серьёзно ограничили доступ к образованию, запретили заниматься спортом, заставили носить никаб.
- Журналисток обязали надевать хиджаб для проведения эфиров. Кроме того, сотрудницам СМИ теперь нельзя находиться в местах массового скопления людей и вести репортажи с мест событий.
- В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
- Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя.
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Оппозиция помешала избранию глав сакребуло Батуми, Зугдиди, Сенаки и Цаленджиха
Первые заседания новоизбранных сакребуло (совещательный орган) Батуми, Зугдиди, Сенаки и Цаленджиха были сорваны из-за отсутствия кворума. Утвердить председателей муниципальных собраний, а также их заместителей сегодня не удалось.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», во всех случаях от участия в голосовании отказались члены партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию», а также представители «Единого национального движения» и «Лело». Оппозиционеры покинули залы заседаний сразу после того, как были признаны полномочия депутатов новоизбранных сакребуло. На местах была усилена охрана и мобилизована полиция.
В Батуми заявление сделала депутат Нази Путкарадзе, сестра Нугзара Путкарадзе – мажоритарного депутата сакребуло, который скоропостижно скончался вскоре после муниципальных выборов. В оппозиции называют Путкарадзе «жертвой режима», утверждая, что на него оказывали давление с требованием уйти из «Национального движения» и пытались подкупить.
«Сегодня мой брат должен был открыть заседание, как старейший член сакребуло… Это была не кончина, было воздействие на здоровье и уничтожение жизни моего брата. Я требую объективного расследования», – заявила Путкарадзе.
В сакребуло Зугдиди представители «Единого нациоонального движения» появились сегодня в футболках с надписями «Свободу Михаилу Саакашвили». Депутат сакребуло Зугдиди от ЕНД Теймураз Басилая заявил, что он и его коллеги не желают участвовать в голосовании, поскольку вся предвыборная кампания была «спецоперацией», а сегодня процессы продолжают развиваться по «абсурдному сценарию».
Одновременно депутат Зугдидского сакребуло от партии «За Грузию» Гига Парулава заявил, что они не видят смысла участия в голосовании, поскольку основные политические силы отказываются от сотрудничества и ими движет «жажда власти и мести».
Повторно избрать председателей сакребуло Зугдиди, Батуми, Цаленджиха и Сенаки попытаются на ближайших заседаниях. Скорее всего, они состоятся на следующей неделе.
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