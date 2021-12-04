Коронавирус в Грузии: 3 950 новых случаев заражения, 40 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 3 950 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 54,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,25%, за последние две недели – 8,66%, а за последнюю неделю – 8,33%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 861 883.

Около 42% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 657. В Имерети выявили 686 случаев заражения, в Шида Картли – 343, в Самегрело и Земо Сванети – 274, в Квемо Картли – 222, в Кахетии – 208, в Аджарии – 152, в Самцхе-Джавахети – 134, в Мцхета-Мтианети – 126, в Гурии – 108, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.

От ковида умерли еще 40 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 12 298.

Выздоровели 2 014 человек, их общее число выросло до 801 864.

На данный момент в Грузии 47 695 активных случаев коронавируса. Из них 6 528 пациентов (около 14% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 601 больного тяжелое, 369 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 155 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 40 012 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 35 граждан, а в самоизоляции – около 42,2 тысячи.