Жизнь по QR-коду

В Грузии с сегодняшнего дня вступила в силу система «зеленых паспортов». Все желающие заняться шопингом, посетить рестораны, театры или спортзалы будут обязаны отвечать нескольким условиям, в противном случае – подвергнутся штрафу.

С утра на входах в кинотеатры, рестораны, бары и кафе, гостиницы и спортзалы по всей Грузии появились охранники, требующие от посетителей предъявлять «зеленый паспорт» – это своеобразный пропуск ко многим благам для людей, которые не являются потенциальными переносчиками коронавируса. По утверждению ряда экспертов медицинской сферы, это нововведение снизит распространение инфекции и повысит темпы вакцинации.

Чтобы получить этот паспорт, необходимо отвечать хотя бы одному из следующих условий: быть привитым любой вакциной от коронавируса, принятой в Грузии, иметь статус переболевшего COVID-19, сделать PCR-тест, который остается действительным на протяжении 72 часов, или «быстрый тест» – его результаты считаются действительными в течение 24 часов. У общества это решение Минздрава вызвало неоднозначную реакцию. Противники этого нововведения уже провели в нескольких городах акции протеста, а сегодня продолжают свою активность и в соцсетях.

«Вы посмотрите на число непривитых людей в стране и потом поймете, что произойдет, если не будете нас никуда впускать. Вы думаете, мы проиграем или все же вы? Вот тогда и разрушатся экономика и страна», – написала одна пользовательница на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Впрочем, немало и тех, кто считает такие выпады неблагоразумными. К примеру, еще один пользователь написал:

«Я переболел ковидом и привился дважды, мне полагается «зеленый паспорт», и я призываю всех: получите этот статус и вы, давайте будем защищать друг друга!»

По сути «зеленый паспорт» – это QR-код, который будет выдан всем, кто попадает хоть под один из ранее перечисленных параметров. Следить за своим статусом и воспользоваться кодом можно с помощью двух аппликаций Georgia e-Health и CovidPass Georgia. Последнюю могут использовать на территории Грузии не только граждане, но и гости страны. При въезде они могут представить справку о вакцинации или отрицательном результате теста PCR, после чего попадут в систему и получат QR-код. Электронное приложение Georgia e-Health будет использоваться для международных поездок, оно обеспечивает беспрепятственный доступ к 51-й стране, участвующей в системе европейского цифрового сертификата COVID.

Отличаются аппликации и тем, что в CovidPass Georgia «зеленый статус» всем переболевшим выдается на постоянной основе, а в Georgia e-Health только на шесть месяцев. И в этом вопросе представители медицинской сферы разделились на два лагеря. Глава Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе говорит, что длительность действия «зеленого статуса» должна рассчитываться исходя из того, как долго в среднем сохраняется естественный иммунитет после заболевания:

«Это очень серьезная ошибка Координационного совета – присваивать «зеленый статус» всем людям, перенесшим коронавирус. Только те, кто переболел ковидом за последние шесть месяцев, должны получать его, такое правило действует и в других странах мира. А в Грузии будут действовать два ковид-паспорта. Один для зарубежных поездок, который выдается только тем, кто переболел в последние шесть месяцев, а второй – для внутреннего пользования, который смогут получить все перенесшие ковид. Это неправильно, и я надеюсь, это исправят».

В ближайшее время не исправят, заверила сегодня журналистов замглавы Минздрава Тамар Габуния:

«На сегодняшний день мы приняли это решение в таком виде. Но будем учитывать опасности, касающиеся появления новых штаммов, и, возможно, этот вопрос вернется в повестку дня, и в ходе обсуждения мы примем альтернативное решение».

Эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе совсем не понимает, почему вообще были приняты последние решения Минздрава. Ведомство не ответило ни на один вопрос, поставленный обществом по поводу «зеленых паспортов», говорит Берадзе:

«Понятно, что эта программа разрабатывалась не у нас, эта международная инициатива. Но во всех странах разные системы здравоохранения, и у нас стоило послушать мнение большей части общества и специалистов, прежде чем вводить это новшество. Нам говорят, что только 30% населения привиты, конечно, у этих 70% возникнет протест. Кто-нибудь перед этим рассуждал на тему, кто вообще будет пользоваться этими паспортами и почему такие сроки нужно вписывать? Кто-нибудь нам объяснит, на каких основаниях были вынесены решения? Кто вам сказал, что иммунитет к ковиду у перенесших его постоянный? Все это непонятно».

Между тем, если владельцы объектов не будут придерживаться требований, предусмотренных концепцией «зеленых карточек», заявили сегодня в Минздраве, то физические лица будут оштрафованы на 2000 лари, а юридические – на 10 000 лари. В случае повторного нарушения трудовая инспекция имеет право приостановить экономическую деятельность любого бизнес-субъекта на любой период. «Зеленые паспорта» не будут требоваться в продовольственных магазинах и аптеках.