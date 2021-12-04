В Грузии пока нет случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

Случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в Грузии пока не зафиксировано. Об этом заявил сегодня, 4 декабря, глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

«В стране пока нет ни одного случая инфицирования «омикроном». Но, вероятно, он тоже появится. По предварительной информации, реинфицирование этим штаммом в три раза выше», - сказал Гамкрелидзе.

Он напомнил, что только ПЦР-тесты распознают штаммы коронавируса - будь то «дельта», «бета», «альфа», «омикрон» или какой-либо другой вариант.

«Быстрый тест устанавливает только факт инфицирования. И если человек инфицирован «омикроном» быстрый тест этого не покажет. После быстрого теста необходим ПЦР, который определит мутацию вируса», - цитирует Гамкрелидзе агентство «Новости-Грузия».

Оценивая уровень коллективного иммунитета, он сообщил, что полностью вакцинированы против коронавируса более 1 миллиона граждан Грузии, а число зарегистрированных случаев заражения в стране превысило 861 тысячу. При этом глава NCDC считает, что, исходя из новых реалий и появления нового штамма, необходимо определить срок действия ковид-паспортов для переболевших, которые в данный момент действуют бессрочно.