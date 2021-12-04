На окраине Тбилиси убит 17-летний подросток

Несовершеннолетний был убит на окраине Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Случай произошел сегодня вечером на улице Лиахви в районе Санзона. Ранен был 17-летний подросток. Его доставили в больницу, однако к этому времени парень был уже мертв.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал конфликт между молодыми людьми, начавшийся несколько дней назад. Смертельные ранения несовершеннолетнему были нанесены во время массовой драки.

«Много детей пробежали вместе», - рассказал журналистам один из местных жителей. Он также указал, что никогда прежде не видел кого-либо из участников перепалки, и они не являются его соседями.

В настоящее время на месте преступления работают эксперты-криминалисты, территория оцеплена желтыми лентами. В связи с произошедшим следствие начато по статье 109 УК Грузии – «умышленное убийство». О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.