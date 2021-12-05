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Коронавирус в Абхазии: 105 новых случаев заражения, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 341 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 105 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 38 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 65 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- В Гагрской ЦРБ скончался мужчина 1932 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28 822 человека.
Другие новости дня
Уникальный фотоархив первой чеченской войны презентовали в Антверпене
Накануне, 4 декабря, в столице Бельгии прошла открытая встреча, на которой была презентована часть фотоархива ранее не опубликованных снимков, сделанных во время первой войны в Чечне. Мероприятие было приурочено к 27-летию со дня начала военных действий.
Как сообщила Кавказ.Реалии представитель непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева, в собрании участвовали порядка 20 человек – чеченцы из Австрии, Швейцарии и Бельгии. На нем были показаны сделанные во время войны и вывезенные из Чечни снимки правозащитниц Зайнап Гашаевой и Фатимы Газиевой.
«Всего пять тысяч фотографий, из которых мы сделали чеченский архив. Некоторые из них демонстрировались на конференциях и саммитах, но в публичном доступе они показаны впервые. На приуроченном к вторжению российских войск в Чечню 11 декабря 1994 года мероприятии мы показали только малую часть архива. Это снимки жертв войны, разрушенных зданий, беженцев», - рассказала Кавказ.Реалии организатор выставки Фатима Газиева.
Выставка организована при поддержке межрегиональной миротворческой общественной организации «Эхо войны». После снятия локдауна в странах Евросоюза организаторы планируют презентовать ее и в других городах, где живет чеченская диаспора.
- Первая чеченская война (официально - операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне) началась 11 декабря 1994 года, когда президент России Борис Ельцин подписал указ, и в этот же день началось наступление трех групп объединенной группировки войск из частей внутренних войск МВД и Минобороны. Российские войска вошли на территорию Чечни с трех сторон: из Владикавказа через Ингушетию, из Моздокского района Северной Осетии и из Дагестана. Российские войска бомбили республику еще до официального объявления начала операции.
- Промосковские силы под руководством Умара Автурханова, Бислана Гантамирова и других пытались сместить Джохара Дудаева с поста руководителя Чечни. Министр обороны России Павел Грачев пообещал, что возьмет Грозный за два часа силами одного парашютно-десантного полка. Война растянулась почти на два года и унесла тысячи жизней с обеих сторон. Точное количество жертв до сих пор неизвестно.
МВД сообщило о раскрытии убийства подростка в Тбилиси
Двое подростков задержаны в Тбилиси по делу об убийстве несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Убийство произошло накануне вечером на улице Лиахви в столичном районе Санзона. Погибший – 17-летний Д.К..
Полицейские задержали Л.И. 2005 года рождения по обвинению в умышленном убийстве заведомо для виновного несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах, а П.В. 2004 года рождения – по обвинению в недонесении об особо тяжком преступлении.
Следствие установило, что 4 декабря на почве конфликта Л.И. холодным оружием нанес жертве ранения и скрылся с места преступления. Вместе с ним на месте находился П.В., который был свидетелем произошедшего, но не сообщил о факте в полицию.
Жильцы близлежащих домов доставили раненого в больницу, однако к тому времени он был уже мертв. В клинике журналистам сообщили, что у подростка было ранение в области сердца.
Полиции удалось задержать обвиняемых по горячим следам. Следствие продолжается по пункту «б» части 2 статьи 109 и части 3 статьи 376 УК Грузии.
Франция и Катар вывезли из Кабула более 250 афганцев
Франция и Катар провели совместную гуманитарную операцию в Афганистане. - вывезли из Кабула более 300 человек. На борту самолета были 258 афганских граждан, которым грозит опасность со стороны талибов. Среди пассажиров особого авиарейса находились также около 60 подданных Нидерландов и 11 французов.
Лайнер совершил посадку в Дохе, откуда эвакуированные люди будут переправлены во Францию.
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал благодарность Катару за помощь в вывозе людей из Афганистана.
Макрон добавил, что власти ЕС рассматривают возможное открытие общего диппредставительства в Кабуле. Посольства стран Евросоюза прекратили работу в Афганистане в связи с переходом власти к талибам.
Всего с 10 сентября, согласно данным французского МИД, Катар организовал, по просьбе французского правительства, 10 вывозных рейсов из Афганистана. На них эвакуированы 110 французов и 396 афганцев. В скором времени эвакуация продолжится.
В Берлине Социал-демократическая партия одобрила новую коалицию
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила коалиционное соглашение с партией «Союз-90»/»зеленые» и Свободной демократической партией (СвДП). На партийном съезде в Берлине в субботу, 4 декабря, 98,8 процента делегатов высказались в поддержку документа. Об этом сообщает «Немецкая волна».
«Теперь приступаем к работе!», - отреагировал в Twitter кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц. Соглашение, которого достигли лидеры трех партий, еще должно быть утверждено на внутрипартийных голосованиях партнеров СДПГ по будущей коалиции.
Партийный съезд СвДП по этому вопросу намечен на воскресенье, 5 декабря. «Зеленые» уже проводят голосование в рядах членов партии.
Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а 8 декабря бундестаг изберет Шольца новым канцлером.
На окраине Тбилиси убит 17-летний подросток
Несовершеннолетний был убит на окраине Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Случай произошел сегодня вечером на улице Лиахви в районе Санзона. Ранен был 17-летний подросток. Его доставили в больницу, однако к этому времени парень был уже мертв.
По предварительной информации, причиной произошедшего стал конфликт между молодыми людьми, начавшийся несколько дней назад. Смертельные ранения несовершеннолетнему были нанесены во время массовой драки.
«Много детей пробежали вместе», - рассказал журналистам один из местных жителей. Он также указал, что никогда прежде не видел кого-либо из участников перепалки, и они не являются его соседями.
В настоящее время на месте преступления работают эксперты-криминалисты, территория оцеплена желтыми лентами. В связи с произошедшим следствие начато по статье 109 УК Грузии – «умышленное убийство». О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.
Азербайджан передал армянской стороне 10 армянских военнослужащих
Сегодня, 4 декабря, Азербайджан передал армянской стороне 10 армянских военнослужащих. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на официальное заявление Службы государственной безопасности страны.
В сообщении ведомства отмечается, что «переданные военнослужащие были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной ВС Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы».
16 ноября этого года на армяно-азербайджанской границе начались столкновения. Бои, продолжавшиеся около шести часов, были остановлены при посредничестве российской стороны. Армянская сторона сообщила о 6 погибших. Премьер-министр Никол Пашинян заявил на пресс-конференции 23 ноября, что по непроверенным данным в плену находятся 32 человека. В Азербайджане официально сообщили о 7 погибших и 10 раненых военнослужащих. Через десять дней после столкновений Баку передал армянской стороне двух граждан, сообщает Радио Азатутюн.
Армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей
Армянская сторона передала Азербайджану «карты минных полей других территорий Азербайджанской Республики, освобожденных от оккупации». Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности Азербайджана.
В ведомстве отметили, что карты были переданы азербайджанской стороне «в результате переговоров».
«Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации за посредничество в передаче карт минных полей», - говорится в заявлении.
Как ранее сегодня сообщило ведомство, Баку передал армянской стороне 10 армянских военнослужащих, взятых в плен во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября, передает Радио Азатутюн.
Джо Байден и Владимир Путин проведут 7 декабря «видео-саммит»
Президент Росси Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут 7 декабря «длинный разговор» по видеосвязи и обсудят положение вокруг Украины в связи с дислокацией крупной группировки российских войск у границ этой страны. Как сообщил CNN в репортаже своего корреспондента из Киева, со ссылкой на источник в Кремле, переговоры, по всей вероятности, состоятся примерно в 19 часов по московскому времени.
Накануне, 3 декабря, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Байден и Путин на виртуальном саммите обсудят также ситуацию в Афганистане после захвата власти в этой стране талибами, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения. По словам Ушакова, дата и время проведения саммита уже известны, но для их официального обнародования следует окончательно согласовать все параметры с США. Эти сведения приводит телеканал «Дождь».
Второе за сутки землетрясение произошло в Грузии
Второе за сутки землетрясение произошло в Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки магнитудой 3,6 зафиксировали в 18:26 по местному времени в 31 километре к западу от поселка Местия (Сванетия), в районе села Дизи. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 1 километра. Сообщений о разрушениях не поступало.
Ранее сегодня землетрясение магнитудой 3,1 произошло в юго-восточной части Грузии. Эпицентр находился близ села Самеба, в 26 километрах от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети).
Михаил Саакашвили обратился к грузинским медикам
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к медицинскому сообществу страны – «ко всем врачам и медсестрам, в целом – ко всему медперсоналу». На его страничке в соцсети Facebook появился очередной пост.
Политик поблагодарил врачей за их героизм в борьбе с коронавирусом, профессионализм, человечность и порядочность, сообщает SOVA. Но особенно отметил принципиальность и стойкость перед лицом давления членов трех медицинских консилиумов, изучавших состояние его здоровья.
Саакашвили заявил, что гордится своим большим вкладом в создание новых клиник. По его словам, следующим планом было удвоить зарплату младшему медперсоналу и обучить весь персонал. Но сегодня многим врачам и медсестрам приходится работать одновременно в нескольких местах, чтобы прокормить свои семьи, добавил экс-президент.
«Сейчас, в условиях борьбы с Covid-19, медики получают 50-процентную надбавку от международных организаций. Но после пандемии они лишатся и этого достатка, а ситуация фундаментально не изменится. Даже здесь Горийский госпиталь из-за меня полностью закрыли, лишь бы не переводить меня в мультифункциональную клинику в Тбилиси. В результате уменьшилось количество пациентов и зарплаты части медперсонала. Я хочу извиниться перед ними за правительство», - заявил Саакашвили.
Популярный ночной клуб в Тбилиси оштрафовали и опечатали из-за проведения вечеринки
Инспекция труда Минздрава Грузии оштрафовала популярный тбилисский клуб Khidi на 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи лари) и опечатала заведение из-за проведения массового мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«3-4 декабря надзор Инспекция труда выявил в клубе Khidi факт проведения запрещенного развлекательного мероприятия, из-за чего клуб был опечатан и оштрафован в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», - заявили в службе.
В инспекции подчеркнули, что они неоднократно предупреждали Khidi о запрете на проведение массовых развлекательных мероприятий, несмотря на задействование системы «зеленых паспортов» с 1 декабря.
«Массовые развлекательные и социальные мероприятия по-прежнему запрещены в соответствии с постановлением правительства Грузии №322 «Об изоляции и карантине», - отметили в ведомстве.
В администрации Khidi журналистам заявили, что обжалуют выписанный им штраф.
Инспекция труда добавляет, что в настоящее время совместно с Минэкономики Грузии и профильными службами мэрии Тбилиси работает для поэтапного включения ночных клубов в «зеленую зону», а также над созданием протокола безопасности, который позволит возобновить работу сектора.
«Инспекция труда активно продолжает мониторинг в масштабах страны, как с точки зрения мониторинга безопасной концепции «зеленых зон», так и с точки зрения выявления фактов запрещенных социальных мероприятий», - сказано в заявлении.
В США подготовлен закон об изучении в школах истории коммунизма
Республиканцы в Палате представителей США представили законопроект, поощряющий школы включать в учебные программы историю коммунизма. Документ представила на пресс-конференции конгрессвумен из Флориды Мария Салазар, родившаяся в семье кубинских эмигрантов, его разрабатывали 60 членов нижней палаты американского парламента.
По словам Салазар, треть представителей поколения Z, родившихся в период с 1997 по 2012 год, благосклонно относятся к коммунизму, а более 40 процентов миллениалов «говорят, что мало знают о марксизме». Депутат считает, что школы должны дать жителям больше знаний предмета.
«Правда в том, что коммунизм – это рак, – заявила Салазар. - Единственное равенство, которое обеспечивает коммунизм, – это быть одинаково бедными, одинаково голодными, одинаково угнетенными и одинаково высланными».
«Американские учащиеся должны знать о советских гулагах... где Сталин намеренно морил голодом 3,5 миллиона украинцев, – заявил конгрессмен Дэн Креншоу из Техаса (цитата по Голосу Америки). - Они должны знать о культурной революции Мао, в результате которой погибли десятки миллионов китайцев. Они должны знать о современном рабстве, в котором прямо сейчас живут мусульмане-уйгуры».
По его словам, законопроект призван гарантировать, что коммунизм «останется на свалке истории – там, где ему и место». «Школьники должны знать, что означает футболка с портретом Че Гевары, которую носит их одноклассник», – добавил он.
- В июне губернатор-республиканец Рон Десантис подписал закон, требующий преподавания истории коммунизма в государственных средних школах штата. На церемонии подписания он отметил, что выпускники школ должны знать об опасности тоталитарных идеологий.
Ясько: возвращение Саакашвили в тюрьму равносильно его убийству
По словам депутата Верховной Рады Украины и спутницы Михаила Саакашвили Лизы Ясько, до нее дошла «очень опасная информация» о том, что экс-президента Грузии могут перевести из военного госпиталя в Гори обратно в пенитенциарное учреждение. Она считает, что это равносильно его убийству.
«Я не знаю, почему врачи говорят, что здоровье Михаила Саакашвили улучшается, у меня была возможность наблюдать за ним в течение трех дней, и сегодня ему было хуже», - сказала Ясько после посещения экс-президента в Гори. По ее словам, у Саакашвили отекшие лицо и тело, сыпь, проблемы со зрением, очень низкий гемоглобин и в целом прогресса не наблюдается, передает SOVA.
Лиза Ясько считает, что о переводе политика в тюрьму на данном этапе не может быть и речи, поскольку он по-прежнему испытывает слабость и нуждается в постоянном наблюдении. Она добавила, что, если Саакашвили голодал в течение 50-ти дней, то реабилитация должна продолжаться не менее 100 дней.
В Грузии пока нет случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса
Случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в Грузии пока не зафиксировано. Об этом заявил сегодня, 4 декабря, глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«В стране пока нет ни одного случая инфицирования «омикроном». Но, вероятно, он тоже появится. По предварительной информации, реинфицирование этим штаммом в три раза выше», - сказал Гамкрелидзе.
Он напомнил, что только ПЦР-тесты распознают штаммы коронавируса - будь то «дельта», «бета», «альфа», «омикрон» или какой-либо другой вариант.
«Быстрый тест устанавливает только факт инфицирования. И если человек инфицирован «омикроном» быстрый тест этого не покажет. После быстрого теста необходим ПЦР, который определит мутацию вируса», - цитирует Гамкрелидзе агентство «Новости-Грузия».
Оценивая уровень коллективного иммунитета, он сообщил, что полностью вакцинированы против коронавируса более 1 миллиона граждан Грузии, а число зарегистрированных случаев заражения в стране превысило 861 тысячу. При этом глава NCDC считает, что, исходя из новых реалий и появления нового штамма, необходимо определить срок действия ковид-паспортов для переболевших, которые в данный момент действуют бессрочно.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса «омикрон», как «вызывающий озабоченность». Специалисты полагают, что он гораздо заразнее, чем штамм «дельта», который циркулирует в Грузии в настоящее время.
- Власти Грузии ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из восьми стран Африки, где были зафиксированы первые случаи заражения. Согласно ВОЗ, по состоянию на 3 декабря омикрон-штамм коронавируса на настоящий момент обнаружен в 38 странах.
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в 7 километрах от села Самеба на юге Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. Толчки были зафиксированы в 14:01 по местному времени. Гипоцентр находился на глубине 12 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.
Сейсмологи отмечают, что весь летний период землетрясения в этом регионе происходили довольно активно, в основном это толчки магнитудой до 3-4, которые фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.
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Председателя «Национального движения» вызвали на опрос в СГБ
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия вызван на опрос в Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Публикация содержит скрины сообщения, полученного Мелия от следователя Ираклия Капланишвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«По делу, находящемуся у меня в производстве, возникла необходимость опросить вас в качестве свидетеля по вашим публичным заявлениям», - сказано в сообщении представителя СГБ.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии расценил факт, как «продолжение паранойи режима». При этом он подтвердил, что явится в СГБ, а после сообщит общественности о подробностях. Мелия подчеркнул, что в производстве у Капланишвили находится дело о государственном перевороте. Судя по всему, вопросы следователя будут касаться именно его.
Оппозиционер не уточнил, о каком именно случае идет речь. За последние годы Служба госбезопасности неоднократно начинала расследование по факту заговора в целях захвата государственной власти. В последний раз это произошло в конце октября 2021 года.
Тогда в СГБ заявили, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы планируют государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти.
Бывший глава госбезопасности Сербии осужден за убийство журналиста в 1999 году
Суд в Белграде приговорил четверых бывших сотрудников Службы государственной безопасности Сербии в общей сложности к 100 годам тюрьмы за убийство оппозиционного журналиста в 1999 году. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода.
49-летний основатель нескольких независимых изданий Славко Чурувия был застрелен в центре Белграда рядом со своим домом. Он был известен как критик тогдашнего президента Слободана Милошевича. Газета журналиста «Дневни телеграф» была запрещена на территории Сербии и распространялась подпольно, печатаясь в Черногории. При покушении была ранена выстрелом в голову гражданская жена Чурувии Бранка Прпа.
Судебная палата Специального суда Белграда вынесла приговор по делу троим бывшим сотрудникам госбезопасности. Бывший глава спецслужбы, 75-летний Радомир Маркович приговорен к 30 годам тюрьмы. Трое его бывших подчиненных, бывший глава белградского управления ГБ Милан Радонич, Ратко Ромич и Мирослав Курак были приговорены к 30, 20 и 20 годам соответственно. Курак скрывается от суда и был осужден заочно.
Дело Чурувии - первое, когда в Сербии раскрыто убийство журналиста. Его расследование началось только через два года после убийства, после того как президент Милошевич был свергнут в ходе бульдозерной революции. Обвиняемые отрицают свою вину. Адвокат Марковича заявила после процесса, что убийц журналиста в зале суда не было.
- В 2019 году суд в Белграде уже выносил аналогичный вердикт по этому делу. Он был отменен в Апелляционном суде.
В «красную зону» цхинвальского медцентра за сутки госпитализированы три человека
В «красной зоне» инфекционной больницы цхинвальского медцентра проходят лечение на утро субботы 65 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся шесть человек, сообщила информагентству «Рес» заместитель директора РММЦ Зарина Туаева.
«Накануне госпитализированы три человека с осложнениями от новой коронавирусной инфекции», - уточнила Туаева.
Количество инфицированных с начала пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия составило более 9,9 тысяч человек, более 9 тысяч - выздоровели, скончались от последствий ковида 179 человек.
- До 20 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
YouTube заблокировал дискуссионный фильм об истории основания Владикавказа
После жалобы о нарушении авторских прав видеохостинг YouTube заблокировал часовой фильм «Владикавказ. История основания» на канале DAIV. Автор фильма заявил, что причиной блокировки стал дискуссионный вопрос о том, на чей земле – осетин или ингушей – находится столица современной Северной Осетии.
«Мною было сделано все возможное, чтобы фильм был от начала и до конца нейтральным. По итогу вышло так, что одна сторона обиделась, другая обрадовалась, но это лишь следствие предоставленных фактов, а не моей личной позиции по этому вопросу», – рассказал Кавказ.Реалии автор канала DAIV на условиях анонимности.
В фильме он приводит цитаты из дореволюционных и ранних советских источников, доказывающие основание Владикавказа «при ингушском урочище Заур». При этом называет «ошибочными и недостоверными» упоминания этой территории как «осетинского местечка» (например, в дневнике жившего в XVIII веке немецкого подполковника Леонтия Штедера – основоположника этнографии осетин). Автор полагает, что только в советское время история была искажена и возобладала нынешняя официальная версия.
Вопрос о принадлежности земель, на которых в 1784 году графом Павлом Потемкиным был основан Владикавказ, остается открытым как в публицистике, так и среди профессиональных историков.
Жалоба поступила от человека, подписавшегося как «Гассиев». Он заявил о нарушении авторских прав, так как в часовом фильме на несколько секунд показана панорамы современного Владикавказа.
«Формально, он имел право на это, если данный отрывок является его авторской работой. Но фактически, конечно же, все понимают, чем руководствовался автор жалобы. Нужен был повод убрать этот фильм из кавказского медиапространства, что и было сделано», – считает собеседник.
После блокировки он отредактировал фильм и опубликовал повторно. За несколько часов видео набрало более 30 тысяч просмотров.
Канал DAIV рассказывает о кавказских народах, знакомит с их историей, языками и культурой. В частности, на канале выложены фильмы о том, как менялся в XX веке этнический состав российских регионов.
Осетино-ингушский конфликт (в Северной Осетии его называют ингушско-осетинским) на территории Пригородного района проходил 30 октября – 6 ноября 1992 года. Обострение межнациональных отношений привело к массовым беспорядкам, погромам, убийствам, вооруженному сопротивлению, захвату заложников. Данные о потерях разнятся, в целом говорится о более восьми тысячах пострадавших и гибели до 600 ингушей и более 100 осетин. В неустановленных следствием обстоятельствах погибли еще более 200 человек.
- 15 ноября на окраине села Дачное Пригородного района Северной Осетии произошла очередная драка, которая стала третьим с 4 ноября конфликтом с участием осетин и ингушей в районе компактного проживания представителей двух национальностей. Депутаты Народного собрания Ингушетии намерены обратиться в МВД России с просьбой организовать совместное патрулирование ингушских и североосетинских правоохранителей в Пригородном районе Северной Осетии для предотвращения конфликтов между представителями двух национальностей.
- Правозащитный центр «Мемориал» (российские власти внесли «Мемориал» в список иностранных агентов, «Мемориал» с этим не согласился. - Прим.ред.) называет причиной осетино-ингушского конфликта сталинскую национальную политику, когда после депортации 1944 года Чечено-Ингушетия республика была устранена, а территория Пригородного района была передана Северо-Осетинской АССР.
Amnesty International призвала российские власти прекратить «ингушское дело»
Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к властям России по «ингушскому делу», призвав освободить его фигурантов и пересмотреть дела, по которым к административной и уголовной ответственности привлекли участников акций 2018-2019 годов. Также правозащитники рекомендуют обеспечить жителям Ингушетии и других регионов страны право на мирный протест, сообщают Кавказ.Реалии.
«Эти действия по сути своей являются осуществлением права на свободу мирных собраний и права на свободу выражения мнений; они не могут квалифицироваться как «незаконные действия». Даже если мирные акции протеста, к которым призывали Ужахов и Барахоев, действительно являлись незаконными, уголовное преследование в ответ на подобные действия является совершенно несоразмерным шагом, не соответствующим международному законодательству в области прав человека», - говорится в заявлении Amnesty International, где приведен подробный анализ протестных событий в Ингушетии в марте 2019 года.
Международная правозащитная организация рекомендует снять обвинения с Ахмеда Барахоева, Ахмеда Погорова, Исмаила Нальгиева, Мусы Мальсагова, Мальсага Ужахова, Багаудина Хаутиева, Зарифы Саутиевой, и Бараха Чемурзиева. Также пересмотреть приговоры и постановления о привлечении к административной ответственности в отношении уже осужденных активистов и внести изменения в законодательство, гарантируя право россиян на свободу мирных собраний.
- Ряд видных российских правозащитников выступили с заявлением о предстоящем приговоре семерым лидерам ингушского протеста, которых обвиняют в организации опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти на массовом митинге против изменения границ Ингушетии 27 марта 2019 года в Магасе, а троих из них – еще и в создании экстремистского сообщества. Заявление подписали Правозащитный центр «Мемориал» (российские власти признали организацию иностранным агентом; «Мемориал» с этим не согласен. – Прим. ред.), Московская Хельсинкская группа и Правозащитный совет Санкт-Петербурга.
- В Ессентуках идет суд над семью лидерами ингушского протеста. Прокуратура просит назначить им наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до девяти лет.
Глава МИД Армении встретился в Стокгольме с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 декабря в Стокгольме провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Игорем Ховаевым (Россия) и Брисом Рокфо (Франция). Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, сообщает Радио Азатутюн.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе беседы была подчеркнута важность полноценного развертывания мирного процесса в рамках и под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Арарат Мирзоян назвал недопустимым продолжающуюся воинственную риторику и агрессивные действия руководства Азербайджана. В этом контексте министр иностранных дел подчеркнул важность принятия конкретных шагов по снижению напряженности в Нагорном Карабахе и регионе.
Министр посчитал необходимым немедленное решение гуманитарных проблем, в частности, скорейшее возвращение военнопленных и других удерживаемых лиц, расследование случаев насильственных исчезновений, сохранение армянского исторического и культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, и создание возможностей для деятельности международных организаций в Нагорном Карабахе.
Армянская сторона подтвердила свою приверженность продолжению работы в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ по всеобъемлющему и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе известных сторонам принципов и элементов.
Арарат Мирзоян находится в Стокгольме в рамках 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Жители села Зегдулети требуют вернуть им земли, проданные еще в 2008 году
Жители села Зегдулети Горийского муниципалитета Грузии попытались перекрыть главную автомобильную дорогу страны – трассу Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Между ними и полицейскими произошла стычка.
Местное население провело уже третью массовую акцию протеста с требованием вернуть им земли, проданные еще в 2008 году. Речь идет о территории сельской общины, используемой жителями Зегдулети в качестве пастбищ. В настоящее время она находится в частной собственности, сообщает SOVA.
Сегодня, 4 декабря, с местным населением встретились губернатор Шида Картли Валериан Мчедлидзе, мэр Гори Владимир Хинчегашвили и другие официальные лица. По их словам, власти пытаются найти правовой выход из ситуации, чтобы, с одной стороны, не нарушить права нынешнего собственника земли, который законно приобрел земли, а с другой – учитывать интересы местных жителей.
В Батуми задержали пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол
Пять человек, разыскиваемые турецкими властями по красному циркуляру Интерпола, задержаны в Батуми, сообщили в МВД Грузии.
По информации ведомства, один из пяти задержанных обвиняется в причинении вреда здоровью и насилии. Он разыскивался с 2021 года. Другой обвинялся в причинении вреда здоровью, ношении оружия и незаконном лишении свободы. Он был в розыске с 2020 года.
Еще двое обвиняются в вооруженном ограблении и незаконном лишении свободы. Они разыскивались турецкими властями с 2021 и 2019 года. Пятый задержанный был в розыске с 2017 года за выделение места для проституции и поощрение проституции.
Все задержанные будут экстрадированы в Турцию.
Глава Минздрава Грузии не поддерживает бессрочное действие «зеленых паспортов»
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе не поддерживает бессрочное действие «зеленых паспортов», допуская в будущем изменения по этому направлению. Об этом она заявила в интервью телекомпании «Рустави 2».
Система цифровых «зеленых паспортов» начала действовать в Грузии с 1 декабря. Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.
Недовольство многих эпидемиологов вызвало то, что «зеленый» или «безопасный» статус в Грузии получат не только граждане, прошедшие полный курс вакцинации, но и те, кто переболел коронавирусом. При этом срок действия такого документа объявлен бессрочным.
«Не могу сказать, что Министерство здравоохранения или Центр по контролю заболеваний, который также является главным ведомством и дает рекомендации по этому направлению, полностью разделяют это решение. Это решение, конечно же, содержит определенные риски, однако существуют и другие основания. На этом этапе для нас важно правильно и безопасно внедрить «зеленые паспорта», однако после [преодоления] определенных проблем регуляции по данному направлению изменятся, и я даже объяснила, что все изменения будут рассматриваться, исходя из потребностей. Министерство здравоохранения и Центр по контролю заболеваний представит дополнительные рекомендации совету», - заявила Тикарадзе.
- В Грузии «зеленые паспорта» необходимо предъявлять при посещении гостиниц, объектов питания, кинотеатров, театров, концертных залов, развлекательных заведений, казино, спа и фитнес-центры, канатных дорог на горнолыжных курортах, сообщает агентство «Новости-Грузия». Помимо бессрочных ковид-паспортов, гражданин может получить «зеленый» статус временно - на 72 часа после отрицательного ответа на ПЦР-тест, а также на сутки в случае прохождения экспресс-теста.
- В случае выявления человека без ковид-паспорта, ответственность за нарушение несет объект, а не сам гражданин. Штраф составляет 10 тысяч лари для юридического лица, 2 тысячи лари для индивидуального предпринимателя. В случае повторного нарушения объект временно закроют.
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