Коронавирус в Абхазии: 105 новых случаев заражения, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 341 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 105 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 38 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 65 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.

В Гагрской ЦРБ скончался мужчина 1932 года рождения.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28 822 человека.