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В Тбилиси протестуют против системы «зеленых паспортов»
Противники системы «зеленых паспортов» проводят в Тбилиси очередную протестную акцию.
С 1 декабря в Грузии начала действовать система цифровых «зеленых паспортов», сообщает агентство «Новости-Грузия». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.
Сегодня после полудня участники акции собрались на площади Первой Республики, откуда провели шествие к парламенту Грузии. Протестующие несли в руках иконы, плакаты со слоганами «Мы все рождены свободными», «Но пасаран» и другими. Многие держали флажки с надписью «Нет зеленым паспортам».
К митингу присоединились несколько тысяч человек, в том числе курьеры служб доставки компаний Glovo и Wolt. Практически никто из демонстрантов не использовал маски. Многие пришли на акцию с детьми.
По словам организатора акции Звиада Томарадзе, собравшиеся не допустят установления в стране «ковид-террора». «Уже традиционно мы собираемся на площади Республики. Мы должны бороться за наши права. Мы не должны допустить обязательной вакцинации и должны отменить систему ковид-паспортов», - заявил Томарадзе.
Митинг против введения ковид-паспортов состоялась и в прошлое воскресенье. Тогда участники акции завершили свое шествие у здания Общественного вещателя Грузии на проспекте Костава. Собравшиеся обвиняют СМИ в поддержке политики «ковид-террора».
- Число граждан, умерших из-за осложнений коронавируса, в Грузии превысило 12,3 тысячи. Ежедневно в стране регистрируют до 50 летальных исходов. На этом фоне темпы вакцинации остаются низкими. Полностью вакцинированы в Грузии 1 017 374 человека, что составляет 35,6% взрослого населения страны. За последнюю неделю прививочный курс завершили 23 089 человека.
Другие новости дня
Пушилин: Все жители «ДНР» получат российские паспорта
Так называемый глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что все жители контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами территорий Донецкой области Украины получат российские паспорта.
По словам Пушилина, который выступил в воскресенье в Москве, сейчас гражданство России получили более 350 тысяч жителей «ДНР». «Получат все» - сказал о паспортах лидер сепаратистов.
Сам Пушилин накануне на съезде партии «Единая Россия» получил из рук лидера партии, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева партийный билет. Очевидцы отметили, что вместе с ним партбилеты получили главы ряда российских регионов.
Россия формально по-прежнему считает контролируемые с 2014 года сепаратистами территории в Донецкой и Луганской областях территорией Украины - в отличие от аннексированного Крыма, который Москва считает российской территорией. Однако, помимо поддержки сепаратистов, Россия предприняла ряд шагов, фактически включающих так называемые «ДНР» и «ЛНР» в свою орбиту. Она начала признавать выдаваемые сепаратистами документы, а весной 2019 года существенно упростила предоставление российского гражданства жителям этих территорий. Многие из них в этом году приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму, для чего в Ростовской области у границы были созданы специальные участки.
Недавно был подписан также указ, фактически приравнивающий «ЛНР» и «ДНР» к российским регионам с точки зрения экономических связей. В ответ на протесты Украины и стран Запада в Москве отвечают, что это делается по гуманитарным соображениям.
Заявление Пушилина прозвучало на фоне нового резкого обострения ситуации на российско-украинской границе, где, по данным разведки, наращивается группировка российских войск. В Киеве и на Западе не исключают военного удара России по Украине. В Москве утверждают, что лишь отвечают на действия Украины, которая якобы готовит операцию против сепаратистов. Пушилин в воскресенье заявил, что не исключает возобновления широкомасштабных военных действий, сказав при этом, что сепаратисты намерены «защищаться».
Власти Дагестана заказали фильм «Как я стала женой экстремиста»
Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана заплатит 696 тысяч рублей за создание документального фильма «Как я стала женой экстремиста». Победителем стала компания из Пятигорска, среди видов деятельности которой – проведение азартных игр и услуги химчистки, сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно техническому заданию к тендеру, авторы фильма должны определить главную героиню (актрису) и взять интервью «у определенных лиц, среди которых будут реальные представители семей, выехавших в зону вооруженного конфликта для участия в военных действия на стороне террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), дети которых погибли в зоне военного конфликта на Ближнем Востоке или пропали без вести».
Фильм будет презентован на телеканале, а его продолжительность составлять не менее 20 минут. Кроме того, должен быть организован круглый стол с закрытым обсуждением фильма (на него требуется пригласить согласованных с министерством экспертов), он сам выложен на видеохостинге YouTube и на коммерческой основе прорекламирован в СМИ и у трех блогеров, имеющих не менее 10 тысяч подписчиков.
Фильм «Как я стала женой экстремиста» для Дагестана снимет единственный участник тендера – ООО «Персонал-Сервис» из Пятигорска. Основной вид деятельности компании – организация выставок и конференций, но в перечне также указаны рестораны и кафе, услуги парикмахерских салонов красоты, стирка и химчистка, агентство недвижимости, проведение азартных игр и заключение пари. Видов деятельности – видеосъемка или создание документальных фильмов – у победителя нет.
Данная компания не в первый раз заключает контракты с органами власти Дагестана – Министерством по делам молодежи (в основном – организация форумов и семинаров, общая сумма контрактов более 9 млн рублей), в 2020 году провела по заказу Миннаца Дагестана «Вахту героев» за почти 900 тысяч.
- Комитет по госзакупкам Дагестана разместил тендер на страхование государственных гражданских служащих республики на 5,7 млн рублей. В общей сложности от травматических повреждений, отравлений и неправильных медицинских манипуляций застрахуют 2 621 чиновника.
- Власти Чечни объявляли тендер на семь миллионов рублей для организации массовых праздничных мероприятий в Грозном – 70-летия со дня рождения Ахмата Кадырова (отца главы республики Рамзана Кадырова) и Дня государственного флага России.
- Правительство Ростовской области готово потратить 11,8 млн рублей на перевозку 13 избранных от региона депутатов Госдумы и сенаторов. Стоимость одного часа перевозки народного избранника оценена в тысячу рублей, что выше стоимости той же услуги в такси класса «комфорт» и «бизнес».
Шесть семей остались без крыши над головой после пожара в Тбилиси
Шесть семей остались без крыши над головой после пожара в жилом доме на улице Меликишвили в центре Тбилиси, сообщает телеканал «Формула».
Возгорание произошло сегодня утром в двухэтажном здании. На месте происшествия работали семь бригад пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар ликвидирован.
Никто из местных жителей не получил повреждений. Мэрия Тбилиси предоставит погорельцам временное жилье.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя.
Регулярные контейнерные поезда начали ходить из Китая в Грузию
Контейнерный поезд впервые отправился в Грузию из провинции Ганьсу на севере центральной части Китая, сообщает посольство Грузии в КНР.
Состав вышел из города Уве 4 декабря. Пункта назначения – Тбилиси - он должен достичь через 10-12 дней.
Как отмечают в МИД Грузии, контейнерные железнодорожные перевозки из Ганьсу будут выполняться регулярно как в направлении Грузии, так и в другие страны Европы.
В церемонии отправления первого состава приняли участие официальные лица. К участникам мероприятия обратился посол Грузии в КНР Арчил Каландия. Он подчеркнул стратегическую важность проекта, указав, что он будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного коридора и позиционированию Грузии как регионального торгового, транспортного и логистического узла.
В свою очередь вице-губернатор провинции Ганьсу отметил растущую роль Грузии в глобальной инициативе властей КНР «Один пояс, один путь». По его словам, реализация аналогичных проектов способствует этому, передает агентство «Новости-Грузия».
- В последние годы Китай является главным экспортным партнером Грузии, опережая соседние Россию и Турцию. За восемь месяцев 2021 года экспорт из Грузии в Китай превысил показатели 1995-2015 годов, а за пять последних лет вырос на 252%. Причиной такого быстрого роста стало соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем, вступившее в силу 1 января 2018 года.
- Грузинские товары экспортируются в Китай, с его рынком в 1,4 миллиарда потребителей, с нулевыми тарифами и без дополнительных таможенных сборов. На первом месте в структуре экспорта – ферросплавы, которые производятся в Грузии и составляют основу экспортного потенциала страны – лидером по поставкам в Китай из Грузии являются медные концентраты.
У берегов Польши едва не село на мель российское судно с нетрезвой командой
У берегов Польши в субботу едва не сел на мель российских сухогруз «Руслана». Как сообщают польские СМИ, капитан и двое его помощников были пьяны. «Польский морской портал» сообщает, что российское судно шло из Клайпеды (Литва). Польские спасатели и пограничники обратили внимание на то, что внезапно оно с большой скоростью направилось в сторону польского побережья, держа курс на пляж на Собешевском острове, выйдя за пределы безопасного фарватера. Судно не реагировало на сигналы с берега.
Лишь примерно в километре от берега и в нескольких сотнях метров от мелководья судно внезапно развернулось и отошло от берега, после чего встало на якорной стоянке в порту Гданьска. На борт поднялись польские пограничники, которые проверили экипаж сухогруза на трезвость. Выяснилось, что в крови капитана было обнаружено около промилле алкоголя, у его помощников - около полутора промилле. Все они граждане России.
Как пишет «Морской портал», пока неясно, отреагировала ли наконец команда на предупреждения польских пограничников и спасателей, или же сама осознала, что судно сядет на мель, и смогла в последнюю минуту избежать аварии.
Сообщается, что сейчас судно остается в Гданьске, где проходит мелкий ремонт. Будет ли начато какое-то официальное разбирательство - неясно. Российская сторона не комментировала инцидент.
В Грузии число полностью вакцинированных против коронавируса превысило миллион
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 017 374 человека, что составляет 35,6% взрослого населения страны, сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья. Темпы вакцинации в стране немного увеличились. За последнюю неделю число полностью вакцинированных граждан увеличилось на 23 089 человек.
С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 196 371 человек или 42,1% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 5 декабря в целом в Грузии сделали 2 234 180 уколов. Из них 7 413 прививок от COVID-19 провели накануне, в субботу.
Согласно всемирной статистике на сайте Our World in Data, по состоянию на 3 декабря в Грузии с населением около 3,7 миллиона человек полностью вакцинированы 25,49% жителей страны, а 4,93% - частично. По этим данным, примерно такие же темпы вакцинации в Болгарии (26%), Таджикистане (26,8%), Беларуси (28,9%), Непале (29%), Пакистане (23,2%), Бангладеш (22,6%).
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет. Эпидемиологов беспокоит пассивность населения. Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Чтобы стимулировать процесс, правительство Грузии разработало разные поощрительные механизмы, в том числе денежные выплаты в размере 200 лари для всех привившихся лиц старше 60 лет. С 1 декабря в стране начала действовать система «зеленых паспортов». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.
В Южной Осетии выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом
Югосетпотребнадзор в конце рабочей недели выявил еще 11 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего в лаборатории ведомства в пятницу провели 191 исследование, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 5 декабря, глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 796 человек. 90 жителей республики сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия составило 9 940 человек, 9 144 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 53 300 исследований на коронавирусную инфекцию.
- До 20 декабря решением республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Белый Дом рассказал о повестке дня будущего разговора Байдена и Путина
Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки подтвердила сообщения СМИ о том, что 7 декабря президент США Джо Байден поговорит с президентом России Владимиром Путин по защищенному каналу видеосвязи. Разговор пройдет на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины.
Как говорится в сообщении Белого Дома, лидеры обсудят различные темы американо-российских отношений, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. «Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США в связи с действиями российских военных на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины» - сказано в сообщении.
Ранее о том, что достигнута договоренность о разговоре в видеоформате, сообщили в Кремле. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Байден и Путин на виртуальном саммите обсудят также ситуацию в Афганистане, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения. Президенты в ходе беседы также обсудят двусторонние связи и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу.
Сам Байден в пятницу заявил, что ожидает «продолжительного общения» с Путиным и подчеркнул, что Соединенные Штаты не приемлют каких-либо «красных линий» со стороны России в разговоре об Украине. Байден также сказал, что он и его советники готовят комплекс инициатив, направленных на сдерживание агрессивных устремлений Кремля. Ранее Путин говорил, что возможное вступление этой страны в НАТО или размещение там военной инфраструктуры НАТО являются «красными линиями» для России.
Командование вооруженных сил Украины оценивает численность российских войск, находящихся близ границы с Украиной, в 94 тысячи военнослужащих. Разведка США в последнее время отмечает, что российская войсковая группировка составляет примерно 70 тысяч военнослужащих, но допускает рост их численности до 175 тысяч солдат и офицеров. Ряд американских и германских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в январе-феврале Россия может осуществить масштабное вторжение на территорию Украины, возможно с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщил в субботу и министр обороны Украины Алексей Резников. В Москве такие планы отрицают, настаивая при этом, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Представители администрации Байдена говорят, что они еще не знают, каковы намерения Путина, - сообщает «Голос Америки».
- На этой неделе в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которых заявил, что Россию ожидают «серьезные издержки и последствия, если она предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины». Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что на официальном обеде в ходе саммита ОБСЕ в Стокгольме Лавров и Блинкен вступили в полемику - российский министр назвал события на Украине в 2014 году «переворотом» и обвинил НАТО и ЕС в «подавлении инакомыслия» и в том, что они представляют угрозу для России. Блинкен, как сообщается, ответил, что в 2014 году президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию после того, как подчиненные ему представители силовых структур убили на Майдане в Киеве около 100 человек, а также подчеркнул, что НАТО - это оборонительный союз.
Коронавирус в Грузии: 3 410 новых случаев заражения, 46 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 410 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 37,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,04%, за последние две недели – 8,63%, а за последнюю неделю – 8,33%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресения увеличилось до 865 293.
Более 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 389. В Имерети выявили 776 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 245, в Шида Картли – 210, в Кахетии – 182, в Квемо Картли – 179, в Аджарии – 157, в Самцхе-Джавахети – 91, в Гурии – 87, в Мцхета-Мтианети – 66, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.
От ковида умерли еще 46 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 12 344.
Выздоровели 5 732 человека, их общее число выросло до 806 596.
На данный момент в Грузии 46 327 активных случаев коронавируса. Из них 6 458 пациентов (около 14% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 583 больных тяжелое, 378 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 242 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 38 627 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 36 граждан, а в самоизоляции – более 42 тысяч.
Коронавирус в Абхазии: 105 новых случаев заражения, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 341 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 105 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 38 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 65 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- В Гагрской ЦРБ скончался мужчина 1932 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28 822 человека.
Уникальный фотоархив первой чеченской войны презентовали в Антверпене
Накануне, 4 декабря, в столице Бельгии прошла открытая встреча, на которой была презентована часть фотоархива ранее не опубликованных снимков, сделанных во время первой войны в Чечне. Мероприятие было приурочено к 27-летию со дня начала военных действий.
Как сообщила Кавказ.Реалии представитель непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева, в собрании участвовали порядка 20 человек – чеченцы из Австрии, Швейцарии и Бельгии. На нем были показаны сделанные во время войны и вывезенные из Чечни снимки правозащитниц Зайнап Гашаевой и Фатимы Газиевой.
«Всего пять тысяч фотографий, из которых мы сделали чеченский архив. Некоторые из них демонстрировались на конференциях и саммитах, но в публичном доступе они показаны впервые. На приуроченном к вторжению российских войск в Чечню 11 декабря 1994 года мероприятии мы показали только малую часть архива. Это снимки жертв войны, разрушенных зданий, беженцев», - рассказала Кавказ.Реалии организатор выставки Фатима Газиева.
Выставка организована при поддержке межрегиональной миротворческой общественной организации «Эхо войны». После снятия локдауна в странах Евросоюза организаторы планируют презентовать ее и в других городах, где живет чеченская диаспора.
- Первая чеченская война (официально - операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне) началась 11 декабря 1994 года, когда президент России Борис Ельцин подписал указ, и в этот же день началось наступление трех групп объединенной группировки войск из частей внутренних войск МВД и Минобороны. Российские войска вошли на территорию Чечни с трех сторон: из Владикавказа через Ингушетию, из Моздокского района Северной Осетии и из Дагестана. Российские войска бомбили республику еще до официального объявления начала операции.
- Промосковские силы под руководством Умара Автурханова, Бислана Гантамирова и других пытались сместить Джохара Дудаева с поста руководителя Чечни. Министр обороны России Павел Грачев пообещал, что возьмет Грозный за два часа силами одного парашютно-десантного полка. Война растянулась почти на два года и унесла тысячи жизней с обеих сторон. Точное количество жертв до сих пор неизвестно.
МВД сообщило о раскрытии убийства подростка в Тбилиси
Двое подростков задержаны в Тбилиси по делу об убийстве несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Убийство произошло накануне вечером на улице Лиахви в столичном районе Санзона. Погибший – 17-летний Д.К..
Полицейские задержали Л.И. 2005 года рождения по обвинению в умышленном убийстве заведомо для виновного несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах, а П.В. 2004 года рождения – по обвинению в недонесении об особо тяжком преступлении.
Следствие установило, что 4 декабря на почве конфликта Л.И. холодным оружием нанес жертве ранения и скрылся с места преступления. Вместе с ним на месте находился П.В., который был свидетелем произошедшего, но не сообщил о факте в полицию.
Жильцы близлежащих домов доставили раненого в больницу, однако к тому времени он был уже мертв. В клинике журналистам сообщили, что у подростка было ранение в области сердца.
Полиции удалось задержать обвиняемых по горячим следам. Следствие продолжается по пункту «б» части 2 статьи 109 и части 3 статьи 376 УК Грузии.
Франция и Катар вывезли из Кабула более 250 афганцев
Франция и Катар провели совместную гуманитарную операцию в Афганистане. - вывезли из Кабула более 300 человек. На борту самолета были 258 афганских граждан, которым грозит опасность со стороны талибов. Среди пассажиров особого авиарейса находились также около 60 подданных Нидерландов и 11 французов.
Лайнер совершил посадку в Дохе, откуда эвакуированные люди будут переправлены во Францию.
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал благодарность Катару за помощь в вывозе людей из Афганистана.
Макрон добавил, что власти ЕС рассматривают возможное открытие общего диппредставительства в Кабуле. Посольства стран Евросоюза прекратили работу в Афганистане в связи с переходом власти к талибам.
Всего с 10 сентября, согласно данным французского МИД, Катар организовал, по просьбе французского правительства, 10 вывозных рейсов из Афганистана. На них эвакуированы 110 французов и 396 афганцев. В скором времени эвакуация продолжится.
В Берлине Социал-демократическая партия одобрила новую коалицию
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила коалиционное соглашение с партией «Союз-90»/»зеленые» и Свободной демократической партией (СвДП). На партийном съезде в Берлине в субботу, 4 декабря, 98,8 процента делегатов высказались в поддержку документа. Об этом сообщает «Немецкая волна».
«Теперь приступаем к работе!», - отреагировал в Twitter кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц. Соглашение, которого достигли лидеры трех партий, еще должно быть утверждено на внутрипартийных голосованиях партнеров СДПГ по будущей коалиции.
Партийный съезд СвДП по этому вопросу намечен на воскресенье, 5 декабря. «Зеленые» уже проводят голосование в рядах членов партии.
Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а 8 декабря бундестаг изберет Шольца новым канцлером.
На окраине Тбилиси убит 17-летний подросток
Несовершеннолетний был убит на окраине Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Случай произошел сегодня вечером на улице Лиахви в районе Санзона. Ранен был 17-летний подросток. Его доставили в больницу, однако к этому времени парень был уже мертв.
По предварительной информации, причиной произошедшего стал конфликт между молодыми людьми, начавшийся несколько дней назад. Смертельные ранения несовершеннолетнему были нанесены во время массовой драки.
«Много детей пробежали вместе», - рассказал журналистам один из местных жителей. Он также указал, что никогда прежде не видел кого-либо из участников перепалки, и они не являются его соседями.
В настоящее время на месте преступления работают эксперты-криминалисты, территория оцеплена желтыми лентами. В связи с произошедшим следствие начато по статье 109 УК Грузии – «умышленное убийство». О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.
Азербайджан передал армянской стороне 10 армянских военнослужащих
Сегодня, 4 декабря, Азербайджан передал армянской стороне 10 армянских военнослужащих. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на официальное заявление Службы государственной безопасности страны.
В сообщении ведомства отмечается, что «переданные военнослужащие были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной ВС Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы».
16 ноября этого года на армяно-азербайджанской границе начались столкновения. Бои, продолжавшиеся около шести часов, были остановлены при посредничестве российской стороны. Армянская сторона сообщила о 6 погибших. Премьер-министр Никол Пашинян заявил на пресс-конференции 23 ноября, что по непроверенным данным в плену находятся 32 человека. В Азербайджане официально сообщили о 7 погибших и 10 раненых военнослужащих. Через десять дней после столкновений Баку передал армянской стороне двух граждан, сообщает Радио Азатутюн.
Армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей
Армянская сторона передала Азербайджану «карты минных полей других территорий Азербайджанской Республики, освобожденных от оккупации». Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности Азербайджана.
В ведомстве отметили, что карты были переданы азербайджанской стороне «в результате переговоров».
«Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации за посредничество в передаче карт минных полей», - говорится в заявлении.
Как ранее сегодня сообщило ведомство, Баку передал армянской стороне 10 армянских военнослужащих, взятых в плен во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября, передает Радио Азатутюн.
Джо Байден и Владимир Путин проведут 7 декабря «видео-саммит»
Президент Росси Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут 7 декабря «длинный разговор» по видеосвязи и обсудят положение вокруг Украины в связи с дислокацией крупной группировки российских войск у границ этой страны. Как сообщил CNN в репортаже своего корреспондента из Киева, со ссылкой на источник в Кремле, переговоры, по всей вероятности, состоятся примерно в 19 часов по московскому времени.
Накануне, 3 декабря, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Байден и Путин на виртуальном саммите обсудят также ситуацию в Афганистане после захвата власти в этой стране талибами, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения. По словам Ушакова, дата и время проведения саммита уже известны, но для их официального обнародования следует окончательно согласовать все параметры с США. Эти сведения приводит телеканал «Дождь».
Второе за сутки землетрясение произошло в Грузии
Второе за сутки землетрясение произошло в Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки магнитудой 3,6 зафиксировали в 18:26 по местному времени в 31 километре к западу от поселка Местия (Сванетия), в районе села Дизи. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 1 километра. Сообщений о разрушениях не поступало.
Ранее сегодня землетрясение магнитудой 3,1 произошло в юго-восточной части Грузии. Эпицентр находился близ села Самеба, в 26 километрах от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети).
Михаил Саакашвили обратился к грузинским медикам
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к медицинскому сообществу страны – «ко всем врачам и медсестрам, в целом – ко всему медперсоналу». На его страничке в соцсети Facebook появился очередной пост.
Политик поблагодарил врачей за их героизм в борьбе с коронавирусом, профессионализм, человечность и порядочность, сообщает SOVA. Но особенно отметил принципиальность и стойкость перед лицом давления членов трех медицинских консилиумов, изучавших состояние его здоровья.
Саакашвили заявил, что гордится своим большим вкладом в создание новых клиник. По его словам, следующим планом было удвоить зарплату младшему медперсоналу и обучить весь персонал. Но сегодня многим врачам и медсестрам приходится работать одновременно в нескольких местах, чтобы прокормить свои семьи, добавил экс-президент.
«Сейчас, в условиях борьбы с Covid-19, медики получают 50-процентную надбавку от международных организаций. Но после пандемии они лишатся и этого достатка, а ситуация фундаментально не изменится. Даже здесь Горийский госпиталь из-за меня полностью закрыли, лишь бы не переводить меня в мультифункциональную клинику в Тбилиси. В результате уменьшилось количество пациентов и зарплаты части медперсонала. Я хочу извиниться перед ними за правительство», - заявил Саакашвили.
Популярный ночной клуб в Тбилиси оштрафовали и опечатали из-за проведения вечеринки
Инспекция труда Минздрава Грузии оштрафовала популярный тбилисский клуб Khidi на 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи лари) и опечатала заведение из-за проведения массового мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«3-4 декабря надзор Инспекция труда выявил в клубе Khidi факт проведения запрещенного развлекательного мероприятия, из-за чего клуб был опечатан и оштрафован в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», - заявили в службе.
В инспекции подчеркнули, что они неоднократно предупреждали Khidi о запрете на проведение массовых развлекательных мероприятий, несмотря на задействование системы «зеленых паспортов» с 1 декабря.
«Массовые развлекательные и социальные мероприятия по-прежнему запрещены в соответствии с постановлением правительства Грузии №322 «Об изоляции и карантине», - отметили в ведомстве.
В администрации Khidi журналистам заявили, что обжалуют выписанный им штраф.
Инспекция труда добавляет, что в настоящее время совместно с Минэкономики Грузии и профильными службами мэрии Тбилиси работает для поэтапного включения ночных клубов в «зеленую зону», а также над созданием протокола безопасности, который позволит возобновить работу сектора.
«Инспекция труда активно продолжает мониторинг в масштабах страны, как с точки зрения мониторинга безопасной концепции «зеленых зон», так и с точки зрения выявления фактов запрещенных социальных мероприятий», - сказано в заявлении.
В США подготовлен закон об изучении в школах истории коммунизма
Республиканцы в Палате представителей США представили законопроект, поощряющий школы включать в учебные программы историю коммунизма. Документ представила на пресс-конференции конгрессвумен из Флориды Мария Салазар, родившаяся в семье кубинских эмигрантов, его разрабатывали 60 членов нижней палаты американского парламента.
По словам Салазар, треть представителей поколения Z, родившихся в период с 1997 по 2012 год, благосклонно относятся к коммунизму, а более 40 процентов миллениалов «говорят, что мало знают о марксизме». Депутат считает, что школы должны дать жителям больше знаний предмета.
«Правда в том, что коммунизм – это рак, – заявила Салазар. - Единственное равенство, которое обеспечивает коммунизм, – это быть одинаково бедными, одинаково голодными, одинаково угнетенными и одинаково высланными».
«Американские учащиеся должны знать о советских гулагах... где Сталин намеренно морил голодом 3,5 миллиона украинцев, – заявил конгрессмен Дэн Креншоу из Техаса (цитата по Голосу Америки). - Они должны знать о культурной революции Мао, в результате которой погибли десятки миллионов китайцев. Они должны знать о современном рабстве, в котором прямо сейчас живут мусульмане-уйгуры».
По его словам, законопроект призван гарантировать, что коммунизм «останется на свалке истории – там, где ему и место». «Школьники должны знать, что означает футболка с портретом Че Гевары, которую носит их одноклассник», – добавил он.
- В июне губернатор-республиканец Рон Десантис подписал закон, требующий преподавания истории коммунизма в государственных средних школах штата. На церемонии подписания он отметил, что выпускники школ должны знать об опасности тоталитарных идеологий.
Ясько: возвращение Саакашвили в тюрьму равносильно его убийству
По словам депутата Верховной Рады Украины и спутницы Михаила Саакашвили Лизы Ясько, до нее дошла «очень опасная информация» о том, что экс-президента Грузии могут перевести из военного госпиталя в Гори обратно в пенитенциарное учреждение. Она считает, что это равносильно его убийству.
«Я не знаю, почему врачи говорят, что здоровье Михаила Саакашвили улучшается, у меня была возможность наблюдать за ним в течение трех дней, и сегодня ему было хуже», - сказала Ясько после посещения экс-президента в Гори. По ее словам, у Саакашвили отекшие лицо и тело, сыпь, проблемы со зрением, очень низкий гемоглобин и в целом прогресса не наблюдается, передает SOVA.
Лиза Ясько считает, что о переводе политика в тюрьму на данном этапе не может быть и речи, поскольку он по-прежнему испытывает слабость и нуждается в постоянном наблюдении. Она добавила, что, если Саакашвили голодал в течение 50-ти дней, то реабилитация должна продолжаться не менее 100 дней.
В Грузии пока нет случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса
Случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в Грузии пока не зафиксировано. Об этом заявил сегодня, 4 декабря, глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«В стране пока нет ни одного случая инфицирования «омикроном». Но, вероятно, он тоже появится. По предварительной информации, реинфицирование этим штаммом в три раза выше», - сказал Гамкрелидзе.
Он напомнил, что только ПЦР-тесты распознают штаммы коронавируса - будь то «дельта», «бета», «альфа», «омикрон» или какой-либо другой вариант.
«Быстрый тест устанавливает только факт инфицирования. И если человек инфицирован «омикроном» быстрый тест этого не покажет. После быстрого теста необходим ПЦР, который определит мутацию вируса», - цитирует Гамкрелидзе агентство «Новости-Грузия».
Оценивая уровень коллективного иммунитета, он сообщил, что полностью вакцинированы против коронавируса более 1 миллиона граждан Грузии, а число зарегистрированных случаев заражения в стране превысило 861 тысячу. При этом глава NCDC считает, что, исходя из новых реалий и появления нового штамма, необходимо определить срок действия ковид-паспортов для переболевших, которые в данный момент действуют бессрочно.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса «омикрон», как «вызывающий озабоченность». Специалисты полагают, что он гораздо заразнее, чем штамм «дельта», который циркулирует в Грузии в настоящее время.
- Власти Грузии ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из восьми стран Африки, где были зафиксированы первые случаи заражения. Согласно ВОЗ, по состоянию на 3 декабря омикрон-штамм коронавируса на настоящий момент обнаружен в 38 странах.
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