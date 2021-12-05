В Тбилиси протестуют против системы «зеленых паспортов»

Противники системы «зеленых паспортов» проводят в Тбилиси очередную протестную акцию.

С 1 декабря в Грузии начала действовать система цифровых «зеленых паспортов», сообщает агентство «Новости-Грузия». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.

Сегодня после полудня участники акции собрались на площади Первой Республики, откуда провели шествие к парламенту Грузии. Протестующие несли в руках иконы, плакаты со слоганами «Мы все рождены свободными», «Но пасаран» и другими. Многие держали флажки с надписью «Нет зеленым паспортам».

К митингу присоединились несколько тысяч человек, в том числе курьеры служб доставки компаний Glovo и Wolt. Практически никто из демонстрантов не использовал маски. Многие пришли на акцию с детьми.

По словам организатора акции Звиада Томарадзе, собравшиеся не допустят установления в стране «ковид-террора». «Уже традиционно мы собираемся на площади Республики. Мы должны бороться за наши права. Мы не должны допустить обязательной вакцинации и должны отменить систему ковид-паспортов», - заявил Томарадзе.

Митинг против введения ковид-паспортов состоялась и в прошлое воскресенье. Тогда участники акции завершили свое шествие у здания Общественного вещателя Грузии на проспекте Костава. Собравшиеся обвиняют СМИ в поддержке политики «ковид-террора».