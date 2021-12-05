Келли Дегнан: На все вопросы по лечению Саакашвили должны ответить профессиональные врачи

На все вопросы, поднятые в процессе лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, должны ответить профессиональные врачи. Об этом заявила журналистам сегодня, 5 декабря, посол США в Грузии Келли Дегнан.

«Собрана команда экспертов, в том числе, по инициативе Народного защитника, которая уже может оценить состояние здоровья Михаила Саакашвили как с точки зрения его нужд, так и стабильности. Я очень надеюсь, что все будут считаться с выводами квалифицированных медиков, у которых есть знания, чтобы оценить его (Михаила Саакашвили) состояние и подтвердить, что он действительно получает необходимое лечение», - сказала Дегнан.

В субботу директор центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия», врач Мариам Джишкариани выступила с серьезными обвинениями в адрес своих коллег. По ее словам, в руставской тюрьме Саакашвили был неправильно назначен антипсихотический препарат, который пациент, согласно предписаниям врачей, продолжал принимать до последнего времени, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Джишкариани считает, что пациент не нуждался в этом лекарстве, и факт может быть расценен, как фармакологическая пытка.