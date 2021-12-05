Депутат парламента Грузии начинает кампанию против «культа личности Иванишвили»

Лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат парламента Грузии Элене Хоштария объявила о начале кампании против включения в школьные учебники материалов об основателе правящей партии «Грузинская мечта», миллиардере Бидзине Иванишвили. Об этом Хоштария пишет на своей странице в Facebook.

По ее словам, она прибегнет к разным формам протеста и не прекратит выступлений до тех пор, пока не будет достигнут результат, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Все, у кого возник протест по этой теме, свяжитесь с нами. Каждый найдет свое место в этом протесте. Он будет разной формы», - написала Хоштария.

Ранее сегодня на своей странице Хоштария опубликовала фото из учебника для 9 класса, где в одной из глав Бидзине Иванишвили был отведен целый параграф. Миллиардер упоминается, как «политик, известный меценат и бизнесмен», в книге приведена его биография. Это вызвало негодование депутата, она назвала факт «советским уродством».