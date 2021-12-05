Понтифик сожалеет: Пришло время стен и колючей проволоки

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки подтвердила сообщения СМИ о том, что 7 декабря президент США Джо Байден поговорит с президентом России Владимиром Путин по защищенному каналу видеосвязи. Разговор пройдет на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины.

Как говорится в сообщении Белого Дома, лидеры обсудят различные темы американо-российских отношений, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. «Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США в связи с действиями российских военных на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины» - сказано в сообщении.

Ранее о том, что достигнута договоренность о разговоре в видеоформате, сообщили в Кремле. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Байден и Путин на виртуальном саммите обсудят также ситуацию в Афганистане, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения. Президенты в ходе беседы также обсудят двусторонние связи и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу.

Сам Байден в пятницу заявил, что ожидает «продолжительного общения» с Путиным и подчеркнул, что Соединенные Штаты не приемлют каких-либо «красных линий» со стороны России в разговоре об Украине. Байден также сказал, что он и его советники готовят комплекс инициатив, направленных на сдерживание агрессивных устремлений Кремля. Ранее Путин говорил, что возможное вступление этой страны в НАТО или размещение там военной инфраструктуры НАТО являются «красными линиями» для России.

Командование вооруженных сил Украины оценивает численность российских войск, находящихся близ границы с Украиной, в 94 тысячи военнослужащих. Разведка США в последнее время отмечает, что российская войсковая группировка составляет примерно 70 тысяч военнослужащих, но допускает рост их численности до 175 тысяч солдат и офицеров. Ряд американских и германских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в январе-феврале Россия может осуществить масштабное вторжение на территорию Украины, возможно с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщил в субботу и министр обороны Украины Алексей Резников. В Москве такие планы отрицают, настаивая при этом, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Представители администрации Байдена говорят, что они еще не знают, каковы намерения Путина, - сообщает «Голос Америки».