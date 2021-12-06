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Местные выборы в Армении: партия Пашиняна победила в большинстве из 36 общин, уступила в ряде крупных городов
На состоявшихся в Армении в воскресенье выборах в органы местного самоуправления правящая партия «Гражданский договор» победила в большинстве из 36 общин.
Как написал на своей странице в Facebook депутат Национального собрания от «Гражданского договора» Ваагн Алексанян, по предварительным данным, партия премьер-министра Никола Пашиняна одержала победу в 25 общинах.
При этом правящая партия проиграла в нескольких крупных городах, передает Радио Азатутюн.
Так в Масисе победу одержал блок, возглавляемый действующим мэром Давидом Амбарцумяном, который проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу.
Мэром Абовяна избран кандидат от партии «Процветающая Армения», бывший депутат Эдуард Бабаян, который в прошлом был начальником охраны лидера партии Гагика Царукяна. В 2019 году Бабаян был приговорен к 3 ½ годам лишения свободы, но был освобожден по амнистии.
В третьем по величине городе Армении Ванадзоре победил блок во главе с бывшим мэром Мамиконом Асланяном, который набрал 38,6% голосов, что, тем не менее, означает, что Асланян не сможет переизбраться мэром без голосов какой-либо другой силы. Напомним, что на предыдущих выборах Мамикон Асланян возглавлял список бывшей правящей Республиканской партии Армении.
Партия «Гражданский договор», первым в списке которой на выборах в Ванадзоре значится губернатор Лорийской области Арам Хачатрян, набрала 24,7% голосов.
Отметим, что по данным Центральной избирательной комиссии Армении, явка на выборах составила 42,48% - в общем из 1 112 396 избирателей в голосовании приняли участие 472 528 граждан.
Наибольшую активность на выборах продемонстрировали избиратели общины Туманян Лорийской области, где явка составила 69,78%. Самая низкая явка в ходе выборов была зафиксирована в городе Армавир Армавирской области, где на выборы пришли 20,73% избирателей.
Примечательно, что жители сел Цовагюх и Семеновка Гегаркуникской области Армении бойкотировали выборы в органы местного самоуправления. Как в беседе со СМИ отметили местные руководители, тем самым сельчане выразили протест против укрупнения общин.
Другие новости дня
В Грузии 63 пациента скончались от коронавируса за сутки
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались 63 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 407.
За сутки в стране выявили 1778 новых случаев коронавируса. Накануне провели 25 855 тестов: PCR-тестов – 9410, экспресс–тестов на антиген – 16 445.
Выздоровели еще 3234 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 867 071, выздоровевших – 809 830.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,88%, за последние 14 дней составляет 8,56%, за неделю – 8,13%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2674 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 238 070.
ВОЗ заявила об отсутствии смертей после заражения «омикроном»
В мире не зафиксировано ни одного случая смерти в результате заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью телеканалу CBS отмечала, что пока просматривается тенденция более легкого течения болезни у заразившихся штаммом "омикрон". В то же время учёные и медики предупреждают, что нужно соблюдать осторожность, потому что речь идёт лишь о самом начале распространения нового штамма.
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, организации понадобится еще несколько недель для изучения "омикрона", чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.
На данный момент новый штамм зарегистрирован уже более чем в 30 странах. Он выявлен примерно в одной трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта", сообщили американские инфекционисты. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил , что появившийся в ноябре "омикрон" в предстоящие месяцы может стать причиной примерно половины всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе. В России, по данным Роспотребнадзора, случаев заражения "омикроном" пока не выявлено.
Многие правительства вводят повторные ограничения на поездки и другие экстренные меры – в попытке сдержать появление и распространение вируса. Так, в России ввели 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР, где были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом, и граничащих с ней стран.
- Штамм "омикрон" был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность "омикрона", усиливая его способность связываться с рецепторами, потенциально повышая уровень проникновения в клетки человека.
Умер основатель фестиваля «Кинотавр», продюсер Марк Рудинштейн
В Москве на 76-м году жизни скончался основатель фестиваля «Кинотавр», продюсер Марк Рудинштейн.
Известно, что в середине ноября Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом и инсультом в одну из московских больниц. Последние десять дней он находился в состоянии комы.
Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. После службы в армии переехал в Москву, где учился в ГИТИСе и театральном училище имени Щукина. Как актер снялся в двадцати пяти кинофильмах.
Административную и продюсерскую деятельность Рудинштейн начал в 1982 году - в частности, он был директором и организатором концертов ВИА «Здравствуй, песня!». С того времени и до 1987 года почти постоянно находился под следствием по подозрению в «расхищении социалистической собственности». В итоге Рудинштейна приговорили к 6 годам колонии, но после отбывания 11 месяцев срока - оправдали.
В 1987 году Рудинштейн организовал один из первых в СССР масштабных независимых рок-фестивалей, который в течение трех дней проходил в подмосковном Подольске с участием групп «ДДТ», «Зоопарк», «Наутилус Помпилиус», «Бригада С», «Телевизор» и многих других.
Тремя годами позже, в том же Подольске, Рудинштейн провел первый «Кинотавр». В последствие кинофестиваль стал одним из самых известных и престижных в России. Сейчас он ежегодно проводится в Сочи.
Понтифик сожалеет: Пришло время стен и колючей проволоки
Папа Римский Франциск осудил эксплуатацию мигрантов ради достижения политических целей. В воскресенье он посетил лагерь беженцев на греческом острове Лесбос. Понтифик высказал сожаление в связи с наступлением «эпохи стен и заграждений из колючей проволоки».
Франциск, который, как ожидалось, выйдет прямо к подиуму, предпочел пройти через территорию лагеря, здороваясь с его жителями. Он также обменялся с африканским мальчиком приветствием «дай пять», сообщило агентство Reuters.
Понтифик в 2016 году во время посещения лагерей мигрантов, вывез с собой в Италию 12 сирийских беженцев. В этот раз, находясь в пятидневном турне по Греции и Кипру для встреч с беженцами и мигрантами, Франциск признал, что за пять лет «мало что изменилось».
Пять человек госпитализированы в «красную зону» цхинвальского медцентра
В «красную зону» инфекционной больницы цхинвальского медцентра госпитализированы пять человек с осложнениями от новой коронавирусной инфекции, всего там проходят лечение 69 пациентов, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 5 декабря, заместитель директора РММЦ Зарина Туаева.
«Выписан за сутки один пациент, который продолжит лечение на дому, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся шесть человек», - уточнила Туаева.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается вакцинация от коронавируса российскими препаратами «Спутник» и «Спутник Лайт».
- До 20 декабря решением республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом остается в силе запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Депутат парламента Грузии начинает кампанию против «культа личности Иванишвили»
Лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат парламента Грузии Элене Хоштария объявила о начале кампании против включения в школьные учебники материалов об основателе правящей партии «Грузинская мечта», миллиардере Бидзине Иванишвили. Об этом Хоштария пишет на своей странице в Facebook.
По ее словам, она прибегнет к разным формам протеста и не прекратит выступлений до тех пор, пока не будет достигнут результат, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Все, у кого возник протест по этой теме, свяжитесь с нами. Каждый найдет свое место в этом протесте. Он будет разной формы», - написала Хоштария.
Ранее сегодня на своей странице Хоштария опубликовала фото из учебника для 9 класса, где в одной из глав Бидзине Иванишвили был отведен целый параграф. Миллиардер упоминается, как «политик, известный меценат и бизнесмен», в книге приведена его биография. Это вызвало негодование депутата, она назвала факт «советским уродством».
Келли Дегнан: На все вопросы по лечению Саакашвили должны ответить профессиональные врачи
На все вопросы, поднятые в процессе лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, должны ответить профессиональные врачи. Об этом заявила журналистам сегодня, 5 декабря, посол США в Грузии Келли Дегнан.
«Собрана команда экспертов, в том числе, по инициативе Народного защитника, которая уже может оценить состояние здоровья Михаила Саакашвили как с точки зрения его нужд, так и стабильности. Я очень надеюсь, что все будут считаться с выводами квалифицированных медиков, у которых есть знания, чтобы оценить его (Михаила Саакашвили) состояние и подтвердить, что он действительно получает необходимое лечение», - сказала Дегнан.
В субботу директор центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия», врач Мариам Джишкариани выступила с серьезными обвинениями в адрес своих коллег. По ее словам, в руставской тюрьме Саакашвили был неправильно назначен антипсихотический препарат, который пациент, согласно предписаниям врачей, продолжал принимать до последнего времени, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Джишкариани считает, что пациент не нуждался в этом лекарстве, и факт может быть расценен, как фармакологическая пытка.
- После 50-дневной голодовки Михаил Саакашвили продолжает лечение в военном госпитале в Гори. Экс-президента Грузии перевели туда 20 ноября из больницы глданской тюрьмы в Тбилиси. Как сообщали ранее в Минюсте, сразу после завершения лечения, Саакашвили вернут в тюрьму города Рустави, куда он был помещен в день своего задержания 1 октября.
Минобороны Беларуси обвиняет Украину в нарушении границы
Министерство обороны Беларуси в воскресенье вручило ноту протеста военному атташе Украины, обвинив украинских военных в нарушениях белорусской государственной границы в воздушном пространстве.
Как утверждает официальный Минск, украинский вертолет Ми-8 накануне пересек белорусскую границу в районе населенного пункта Новая Рудня. Утверждается, что он примерно на 1 км залетел вглубь белорусской территории. В Минобороны заявили, что Украина проводит учения вблизи границы «на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики», что может свидетельствовать, как утверждается, об угрозе безопасности Беларуси на южном направлении.
Погранслужба Украины еще накануне заявила, что никакого нарушения границы не было. Украинская сторона не отрицает, что у границ с Беларусью с конца ноября проводится учебная операция «Полесье» - пограничники готовятся к возможным попыткам нелегального пересечения границы мигрантами с Ближнего Востока, тысячи которых сейчас находятся в Беларуси.
Спор двух стран произошел на фоне ухудшения отношений между Киевом и Минском. Украина осудила режим Александра Лукашенко за подавление массовых протестов и ввела против него ряд санкций. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что считает аннексированный Крым российским, а также пообещал, что, если «Украина попробует развязать конфликт с Россией», то «Беларусь в стороне не останется». Ряд украинских политиков и аналитиков опасается, что Россия может использовать белорусскую территорию в случае гипотетического начала наступления на Украину.
Пушилин: Все жители «ДНР» получат российские паспорта
Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что все жители контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами территорий Донецкой области Украины получат российские паспорта.
По словам Пушилина, который выступил в воскресенье в Москве, сейчас гражданство России получили более 350 тысяч жителей «ДНР». «Получат все» - сказал о паспортах лидер сепаратистов.
Сам Пушилин накануне на съезде партии «Единая Россия» получил из рук лидера партии, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева партийный билет. Очевидцы отметили, что вместе с ним партбилеты получили главы ряда российских регионов.
Россия формально по-прежнему считает контролируемые с 2014 года сепаратистами территории в Донецкой и Луганской областях территорией Украины - в отличие от аннексированного Крыма, который Москва считает российской территорией. Однако, помимо поддержки сепаратистов, Россия предприняла ряд шагов, фактически включающих так называемые «ДНР» и «ЛНР» в свою орбиту. Она начала признавать выдаваемые сепаратистами документы, а весной 2019 года существенно упростила предоставление российского гражданства жителям этих территорий. Многие из них в этом году приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму, для чего в Ростовской области у границы были созданы специальные участки.
Недавно был подписан также указ, фактически приравнивающий «ЛНР» и «ДНР» к российским регионам с точки зрения экономических связей. В ответ на протесты Украины и стран Запада в Москве отвечают, что это делается по гуманитарным соображениям.
Заявление Пушилина прозвучало на фоне нового резкого обострения ситуации на российско-украинской границе, где, по данным разведки, наращивается группировка российских войск. В Киеве и на Западе не исключают военного удара России по Украине. В Москве утверждают, что лишь отвечают на действия Украины, которая якобы готовит операцию против сепаратистов. Пушилин в воскресенье заявил, что не исключает возобновления широкомасштабных военных действий, сказав при этом, что сепаратисты намерены «защищаться».
Власти Дагестана заказали фильм «Как я стала женой экстремиста»
Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана заплатит 696 тысяч рублей за создание документального фильма «Как я стала женой экстремиста». Победителем стала компания из Пятигорска, среди видов деятельности которой – проведение азартных игр и услуги химчистки, сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно техническому заданию к тендеру, авторы фильма должны определить главную героиню (актрису) и взять интервью «у определенных лиц, среди которых будут реальные представители семей, выехавших в зону вооруженного конфликта для участия в военных действия на стороне террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), дети которых погибли в зоне военного конфликта на Ближнем Востоке или пропали без вести».
Фильм будет презентован на телеканале, а его продолжительность составлять не менее 20 минут. Кроме того, должен быть организован круглый стол с закрытым обсуждением фильма (на него требуется пригласить согласованных с министерством экспертов), он сам выложен на видеохостинге YouTube и на коммерческой основе прорекламирован в СМИ и у трех блогеров, имеющих не менее 10 тысяч подписчиков.
Фильм «Как я стала женой экстремиста» для Дагестана снимет единственный участник тендера – ООО «Персонал-Сервис» из Пятигорска. Основной вид деятельности компании – организация выставок и конференций, но в перечне также указаны рестораны и кафе, услуги парикмахерских салонов красоты, стирка и химчистка, агентство недвижимости, проведение азартных игр и заключение пари. Видов деятельности – видеосъемка или создание документальных фильмов – у победителя нет.
Данная компания не в первый раз заключает контракты с органами власти Дагестана – Министерством по делам молодежи (в основном – организация форумов и семинаров, общая сумма контрактов более 9 млн рублей), в 2020 году провела по заказу Миннаца Дагестана «Вахту героев» за почти 900 тысяч.
- Комитет по госзакупкам Дагестана разместил тендер на страхование государственных гражданских служащих республики на 5,7 млн рублей. В общей сложности от травматических повреждений, отравлений и неправильных медицинских манипуляций застрахуют 2 621 чиновника.
- Власти Чечни объявляли тендер на семь миллионов рублей для организации массовых праздничных мероприятий в Грозном – 70-летия со дня рождения Ахмата Кадырова (отца главы республики Рамзана Кадырова) и Дня государственного флага России.
- Правительство Ростовской области готово потратить 11,8 млн рублей на перевозку 13 избранных от региона депутатов Госдумы и сенаторов. Стоимость одного часа перевозки народного избранника оценена в тысячу рублей, что выше стоимости той же услуги в такси класса «комфорт» и «бизнес».
В Тбилиси протестуют против системы «зеленых паспортов»
Противники системы «зеленых паспортов» проводят в Тбилиси очередную протестную акцию.
С 1 декабря в Грузии начала действовать система цифровых «зеленых паспортов», сообщает агентство «Новости-Грузия». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.
Сегодня после полудня участники акции собрались на площади Первой Республики, откуда провели шествие к парламенту Грузии. Протестующие несли в руках иконы, плакаты со слоганами «Мы все рождены свободными», «Но пасаран» и другими. Многие держали флажки с надписью «Нет зеленым паспортам».
К митингу присоединились несколько тысяч человек, в том числе курьеры служб доставки компаний Glovo и Wolt. Практически никто из демонстрантов не использовал маски. Многие пришли на акцию с детьми.
По словам организатора акции Звиада Томарадзе, собравшиеся не допустят установления в стране «ковид-террора». «Уже традиционно мы собираемся на площади Республики. Мы должны бороться за наши права. Мы не должны допустить обязательной вакцинации и должны отменить систему ковид-паспортов», - заявил Томарадзе.
Митинг против введения ковид-паспортов состоялась и в прошлое воскресенье. Тогда участники акции завершили свое шествие у здания Общественного вещателя Грузии на проспекте Костава. Собравшиеся обвиняют СМИ в поддержке политики «ковид-террора».
- Число граждан, умерших из-за осложнений коронавируса, в Грузии превысило 12,3 тысячи. Ежедневно в стране регистрируют до 50 летальных исходов. На этом фоне темпы вакцинации остаются низкими. Полностью вакцинированы в Грузии 1 017 374 человека, что составляет 35,6% взрослого населения страны. За последнюю неделю прививочный курс завершили 23 089 человека.
Шесть семей остались без крыши над головой после пожара в Тбилиси
Шесть семей остались без крыши над головой после пожара в жилом доме на улице Меликишвили в центре Тбилиси, сообщает телеканал «Формула».
Возгорание произошло сегодня утром в двухэтажном здании. На месте происшествия работали семь бригад пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар ликвидирован.
Никто из местных жителей не получил повреждений. Мэрия Тбилиси предоставит погорельцам временное жилье.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя.
Регулярные контейнерные поезда начали ходить из Китая в Грузию
Контейнерный поезд впервые отправился в Грузию из провинции Ганьсу на севере центральной части Китая, сообщает посольство Грузии в КНР.
Состав вышел из города Уве 4 декабря. Пункта назначения – Тбилиси - он должен достичь через 10-12 дней.
Как отмечают в МИД Грузии, контейнерные железнодорожные перевозки из Ганьсу будут выполняться регулярно как в направлении Грузии, так и в другие страны Европы.
В церемонии отправления первого состава приняли участие официальные лица. К участникам мероприятия обратился посол Грузии в КНР Арчил Каландия. Он подчеркнул стратегическую важность проекта, указав, что он будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного коридора и позиционированию Грузии как регионального торгового, транспортного и логистического узла.
В свою очередь вице-губернатор провинции Ганьсу отметил растущую роль Грузии в глобальной инициативе властей КНР «Один пояс, один путь». По его словам, реализация аналогичных проектов способствует этому, передает агентство «Новости-Грузия».
- В последние годы Китай является главным экспортным партнером Грузии, опережая соседние Россию и Турцию. За восемь месяцев 2021 года экспорт из Грузии в Китай превысил показатели 1995-2015 годов, а за пять последних лет вырос на 252%. Причиной такого быстрого роста стало соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем, вступившее в силу 1 января 2018 года.
- Грузинские товары экспортируются в Китай, с его рынком в 1,4 миллиарда потребителей, с нулевыми тарифами и без дополнительных таможенных сборов. На первом месте в структуре экспорта – ферросплавы, которые производятся в Грузии и составляют основу экспортного потенциала страны – лидером по поставкам в Китай из Грузии являются медные концентраты.
У берегов Польши едва не село на мель российское судно с нетрезвой командой
У берегов Польши в субботу едва не сел на мель российских сухогруз «Руслана». Как сообщают польские СМИ, капитан и двое его помощников были пьяны. «Польский морской портал» сообщает, что российское судно шло из Клайпеды (Литва). Польские спасатели и пограничники обратили внимание на то, что внезапно оно с большой скоростью направилось в сторону польского побережья, держа курс на пляж на Собешевском острове, выйдя за пределы безопасного фарватера. Судно не реагировало на сигналы с берега.
Лишь примерно в километре от берега и в нескольких сотнях метров от мелководья судно внезапно развернулось и отошло от берега, после чего встало на якорной стоянке в порту Гданьска. На борт поднялись польские пограничники, которые проверили экипаж сухогруза на трезвость. Выяснилось, что в крови капитана было обнаружено около промилле алкоголя, у его помощников - около полутора промилле. Все они граждане России.
Как пишет «Морской портал», пока неясно, отреагировала ли наконец команда на предупреждения польских пограничников и спасателей, или же сама осознала, что судно сядет на мель, и смогла в последнюю минуту избежать аварии.
Сообщается, что сейчас судно остается в Гданьске, где проходит мелкий ремонт. Будет ли начато какое-то официальное разбирательство - неясно. Российская сторона не комментировала инцидент.
В Грузии число полностью вакцинированных против коронавируса превысило миллион
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 017 374 человека, что составляет 35,6% взрослого населения страны, сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья. Темпы вакцинации в стране немного увеличились. За последнюю неделю число полностью вакцинированных граждан увеличилось на 23 089 человек.
С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 196 371 человек или 42,1% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 5 декабря в целом в Грузии сделали 2 234 180 уколов. Из них 7 413 прививок от COVID-19 провели накануне, в субботу.
Согласно всемирной статистике на сайте Our World in Data, по состоянию на 3 декабря в Грузии с населением около 3,7 миллиона человек полностью вакцинированы 25,49% жителей страны, а 4,93% - частично. По этим данным, примерно такие же темпы вакцинации в Болгарии (26%), Таджикистане (26,8%), Беларуси (28,9%), Непале (29%), Пакистане (23,2%), Бангладеш (22,6%).
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет. Эпидемиологов беспокоит пассивность населения. Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Чтобы стимулировать процесс, правительство Грузии разработало разные поощрительные механизмы, в том числе денежные выплаты в размере 200 лари для всех привившихся лиц старше 60 лет. С 1 декабря в стране начала действовать система «зеленых паспортов». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.
В Южной Осетии выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом
Югосетпотребнадзор в конце рабочей недели выявил еще 11 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего в лаборатории ведомства в пятницу провели 191 исследование, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 5 декабря, глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 796 человек. 90 жителей республики сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия составило 9 940 человек, 9 144 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 53 300 исследований на коронавирусную инфекцию.
- До 20 декабря решением республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Белый Дом рассказал о повестке дня будущего разговора Байдена и Путина
Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки подтвердила сообщения СМИ о том, что 7 декабря президент США Джо Байден поговорит с президентом России Владимиром Путин по защищенному каналу видеосвязи. Разговор пройдет на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины.
Как говорится в сообщении Белого Дома, лидеры обсудят различные темы американо-российских отношений, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. «Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США в связи с действиями российских военных на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины» - сказано в сообщении.
Ранее о том, что достигнута договоренность о разговоре в видеоформате, сообщили в Кремле. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Байден и Путин на виртуальном саммите обсудят также ситуацию в Афганистане, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения. Президенты в ходе беседы также обсудят двусторонние связи и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу.
Сам Байден в пятницу заявил, что ожидает «продолжительного общения» с Путиным и подчеркнул, что Соединенные Штаты не приемлют каких-либо «красных линий» со стороны России в разговоре об Украине. Байден также сказал, что он и его советники готовят комплекс инициатив, направленных на сдерживание агрессивных устремлений Кремля. Ранее Путин говорил, что возможное вступление этой страны в НАТО или размещение там военной инфраструктуры НАТО являются «красными линиями» для России.
Командование вооруженных сил Украины оценивает численность российских войск, находящихся близ границы с Украиной, в 94 тысячи военнослужащих. Разведка США в последнее время отмечает, что российская войсковая группировка составляет примерно 70 тысяч военнослужащих, но допускает рост их численности до 175 тысяч солдат и офицеров. Ряд американских и германских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в январе-феврале Россия может осуществить масштабное вторжение на территорию Украины, возможно с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщил в субботу и министр обороны Украины Алексей Резников. В Москве такие планы отрицают, настаивая при этом, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Представители администрации Байдена говорят, что они еще не знают, каковы намерения Путина, - сообщает «Голос Америки».
- На этой неделе в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которых заявил, что Россию ожидают «серьезные издержки и последствия, если она предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины». Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что на официальном обеде в ходе саммита ОБСЕ в Стокгольме Лавров и Блинкен вступили в полемику - российский министр назвал события на Украине в 2014 году «переворотом» и обвинил НАТО и ЕС в «подавлении инакомыслия» и в том, что они представляют угрозу для России. Блинкен, как сообщается, ответил, что в 2014 году президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию после того, как подчиненные ему представители силовых структур убили на Майдане в Киеве около 100 человек, а также подчеркнул, что НАТО - это оборонительный союз.
Коронавирус в Грузии: 3 410 новых случаев заражения, 46 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 410 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 37,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,04%, за последние две недели – 8,63%, а за последнюю неделю – 8,33%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресения увеличилось до 865 293.
Более 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 389. В Имерети выявили 776 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 245, в Шида Картли – 210, в Кахетии – 182, в Квемо Картли – 179, в Аджарии – 157, в Самцхе-Джавахети – 91, в Гурии – 87, в Мцхета-Мтианети – 66, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.
От ковида умерли еще 46 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 12 344.
Выздоровели 5 732 человека, их общее число выросло до 806 596.
На данный момент в Грузии 46 327 активных случаев коронавируса. Из них 6 458 пациентов (около 14% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 583 больных тяжелое, 378 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 242 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 38 627 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 36 граждан, а в самоизоляции – более 42 тысяч.
Коронавирус в Абхазии: 105 новых случаев заражения, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 341 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 105 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 38 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 65 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- В Гагрской ЦРБ скончался мужчина 1932 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28 822 человека.
Уникальный фотоархив первой чеченской войны презентовали в Антверпене
Накануне, 4 декабря, в столице Бельгии прошла открытая встреча, на которой была презентована часть фотоархива ранее не опубликованных снимков, сделанных во время первой войны в Чечне. Мероприятие было приурочено к 27-летию со дня начала военных действий.
Как сообщила Кавказ.Реалии представитель непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева, в собрании участвовали порядка 20 человек – чеченцы из Австрии, Швейцарии и Бельгии. На нем были показаны сделанные во время войны и вывезенные из Чечни снимки правозащитниц Зайнап Гашаевой и Фатимы Газиевой.
«Всего пять тысяч фотографий, из которых мы сделали чеченский архив. Некоторые из них демонстрировались на конференциях и саммитах, но в публичном доступе они показаны впервые. На приуроченном к вторжению российских войск в Чечню 11 декабря 1994 года мероприятии мы показали только малую часть архива. Это снимки жертв войны, разрушенных зданий, беженцев», - рассказала Кавказ.Реалии организатор выставки Фатима Газиева.
Выставка организована при поддержке межрегиональной миротворческой общественной организации «Эхо войны». После снятия локдауна в странах Евросоюза организаторы планируют презентовать ее и в других городах, где живет чеченская диаспора.
- Первая чеченская война (официально - операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне) началась 11 декабря 1994 года, когда президент России Борис Ельцин подписал указ, и в этот же день началось наступление трех групп объединенной группировки войск из частей внутренних войск МВД и Минобороны. Российские войска вошли на территорию Чечни с трех сторон: из Владикавказа через Ингушетию, из Моздокского района Северной Осетии и из Дагестана. Российские войска бомбили республику еще до официального объявления начала операции.
- Промосковские силы под руководством Умара Автурханова, Бислана Гантамирова и других пытались сместить Джохара Дудаева с поста руководителя Чечни. Министр обороны России Павел Грачев пообещал, что возьмет Грозный за два часа силами одного парашютно-десантного полка. Война растянулась почти на два года и унесла тысячи жизней с обеих сторон. Точное количество жертв до сих пор неизвестно.
МВД сообщило о раскрытии убийства подростка в Тбилиси
Двое подростков задержаны в Тбилиси по делу об убийстве несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Убийство произошло накануне вечером на улице Лиахви в столичном районе Санзона. Погибший – 17-летний Д.К..
Полицейские задержали Л.И. 2005 года рождения по обвинению в умышленном убийстве заведомо для виновного несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах, а П.В. 2004 года рождения – по обвинению в недонесении об особо тяжком преступлении.
Следствие установило, что 4 декабря на почве конфликта Л.И. холодным оружием нанес жертве ранения и скрылся с места преступления. Вместе с ним на месте находился П.В., который был свидетелем произошедшего, но не сообщил о факте в полицию.
Жильцы близлежащих домов доставили раненого в больницу, однако к тому времени он был уже мертв. В клинике журналистам сообщили, что у подростка было ранение в области сердца.
Полиции удалось задержать обвиняемых по горячим следам. Следствие продолжается по пункту «б» части 2 статьи 109 и части 3 статьи 376 УК Грузии.
Франция и Катар вывезли из Кабула более 250 афганцев
Франция и Катар провели совместную гуманитарную операцию в Афганистане. - вывезли из Кабула более 300 человек. На борту самолета были 258 афганских граждан, которым грозит опасность со стороны талибов. Среди пассажиров особого авиарейса находились также около 60 подданных Нидерландов и 11 французов.
Лайнер совершил посадку в Дохе, откуда эвакуированные люди будут переправлены во Францию.
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал благодарность Катару за помощь в вывозе людей из Афганистана.
Макрон добавил, что власти ЕС рассматривают возможное открытие общего диппредставительства в Кабуле. Посольства стран Евросоюза прекратили работу в Афганистане в связи с переходом власти к талибам.
Всего с 10 сентября, согласно данным французского МИД, Катар организовал, по просьбе французского правительства, 10 вывозных рейсов из Афганистана. На них эвакуированы 110 французов и 396 афганцев. В скором времени эвакуация продолжится.
В Берлине Социал-демократическая партия одобрила новую коалицию
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила коалиционное соглашение с партией «Союз-90»/»зеленые» и Свободной демократической партией (СвДП). На партийном съезде в Берлине в субботу, 4 декабря, 98,8 процента делегатов высказались в поддержку документа. Об этом сообщает «Немецкая волна».
«Теперь приступаем к работе!», - отреагировал в Twitter кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц. Соглашение, которого достигли лидеры трех партий, еще должно быть утверждено на внутрипартийных голосованиях партнеров СДПГ по будущей коалиции.
Партийный съезд СвДП по этому вопросу намечен на воскресенье, 5 декабря. «Зеленые» уже проводят голосование в рядах членов партии.
Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а 8 декабря бундестаг изберет Шольца новым канцлером.
На окраине Тбилиси убит 17-летний подросток
Несовершеннолетний был убит на окраине Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Случай произошел сегодня вечером на улице Лиахви в районе Санзона. Ранен был 17-летний подросток. Его доставили в больницу, однако к этому времени парень был уже мертв.
По предварительной информации, причиной произошедшего стал конфликт между молодыми людьми, начавшийся несколько дней назад. Смертельные ранения несовершеннолетнему были нанесены во время массовой драки.
«Много детей пробежали вместе», - рассказал журналистам один из местных жителей. Он также указал, что никогда прежде не видел кого-либо из участников перепалки, и они не являются его соседями.
В настоящее время на месте преступления работают эксперты-криминалисты, территория оцеплена желтыми лентами. В связи с произошедшим следствие начато по статье 109 УК Грузии – «умышленное убийство». О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.
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