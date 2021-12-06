Минобразования Грузии ответило на скандал с биографией Иванишвили в учебниках

Министерство образования и науки Грузии считает, что исторические процессы в школьных учебниках истории 9 класса «описаны правильно, компетентно и многосторонне». Так в ведомстве ответили на разгоревшийся скандал вокруг описания в учебниках периода нахождения во власти третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, смены власти в 2012 году, а также деятельности миллиардера Бидзины Иванишвили – основателя правящей в настоящее время партии.

«В обоих книгах один абзац посвящен смене власти в результате выборов 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта» вместо партии «Национальное движение». В учебниках рассказывается о всех политических лидерах за годы независимости и о период их деятельности. Соответственно, естественно, рассказывается о том, что в 2012 году власть сменилась демократическим путем. Также четко подчеркивается неизменность западного курса страны, который был усилен «Соглашением об ассоциации». Исторические процессы описаны правильно, компетентно и разносторонне», – разъясняют в ведомстве.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», накануне депутат парламента Грузии Элене Хоштария, возглавляющая оппозиционную партию «Дроа», объявила, что начинает кампанию против включения в школьные учебники материалов об Иванишвили и для этого «прибегнет к разным формам протеста».

Депутат опубликовала фото из учебника для 9 класса, где в одной из глав есть описание Иванишвили. Пробывший один год премьер-министром Грузии миллиардер упомянут в учебнике как «политик, известный меценат и бизнесмен», в книге также приведена его биография.

Требования Хоштария нашли отклик у части общественности. Сторонники изъятия этих материалов из учебников считают, что таким образом учебники становятся пропагандистскими и в них восхваляются действующие власти, а роль «революции роз» в политических процессах страны принижена и представлена в негативном контексте.

Первоначально статью об описании новейшей истории Грузии в школьных учебниках опубликовала грузинская служба Радио Свобода.