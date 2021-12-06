«Экс-премьер Бидзина Иванишвили не заслуживает места в учебниках по истории Грузии»

Оппоненты правящей партии выступают против упоминания экс-премьера Бидзины Иванишвили в учебниках по истории Грузии. Пользователи соцсетей поделились своим мнением с «Эхо Кавказа» о том, поддерживают ли они решение Минобразования.

– Считаете ли вы правильным упоминание экс-премьера Бидзины Иванишвили в учебниках по истории Грузии?

Миша: Я думаю, что так или иначе Бидзина Иванишвили войдет в историю, вопрос – насколько правильно сейчас вписывать его имя в учебники. Он осуществил несколько важных инфраструктурных проектов, к примеру, восстановил театр Руставели, если не ошибаюсь, профинансировал строительство бакурианской канатной дороги, но не считаю, что сейчас за это его стоит упоминать в учебниках в условиях политически обостренной ситуации. Но в будущем, конечно, его имя будет звучать на уроках истории, как и Гамсахурдия, Шеварднадзе и Саакашвили. Просто я не уверен, что в учебниках стоит говорить о живых людях. Я сомневаюсь, что сам Иванишвили встретит эту новость с восторгом.

Като: Бидзина Иванишвили, нравится он мне или нет, является основателем той партии, которая в 2012 году победила на выборах. Наверное, это было бы логично, чтобы его упомянули, хоть в двух словах, в учебниках по истории Грузии. Но, естественно, в таком случае все же особый смысл заключается в форме, в которой о нем пишут. Я считаю неприемлемым восхвалять и возвышать его в таких книгах. Было бы правильно, если бы упоминались только факты. Поэтому повторю: главное – форма, то, как эту историю будут рассказывать в школах, что об этой личности напишут в книгах.

Давид: Мне вообще непонятен этот персонаж – Бидзина Иванишвили, даже и не знаю, что уж говорить об упоминании его в учебниках. Я не могу понять, что он вообще хотел во власти. Он желал блага нашей стране с самого начала? Понимал ли он, что может нанести такой серьезный урон государству, какой наносит сегодня его правительство? В общем, он очень отрицательный персонаж, по моему мнению, похож на злого короля. Я не думаю, что в будущем детей будут обучать по этим учебникам, он – не историческая личность, поскольку ничего важного для Грузии он не сделал.

Тамар: Это, действительно, очень смешно, что Бидзина Иванишвили сам внес свое имя в учебники по истории. Сомневаюсь, что это было сделано без его согласия. Даже не знаю, как это комментировать – это ведь маразм, очень смешно.

Артем: Если мы говорим о Бидзине Иванишвили, который вошел в историю благодаря определенным действиям, то, да, его можно упоминать, как и Гамсахурдия, Шеварднадзе и Саакашвили. Но я считаю неоправданным решение Министерства образования писать о нем как о благотворителе и давать ему оценку как человеку. Так уж в Грузии много людей, которые заслуживают попасть в учебник. Сегодня Иванишвили – актуальная личность, его партия во главе государства, в такой ситуации неправильно было бы упоминать его в учебниках. Но если говорить только о фактах, рассказывать о нем, как о человеке, который сменил власть в 2012 году, был премьер-министром страны на протяжении года или полутора лет, я не вижу в этом ничего катастрофического.

Ирина: Экс-премьер Бидзина Иванишвили не заслуживает места в учебниках по истории Грузии, единственное место, которого он достоин, – это историческая свалка. Этот человек не сделал для государства ничего полезного и хорошего. Кроме того, он уже долгие годы неформально управляет страной и все это время только вредит Грузии и народу, а от его правительства вовсе никакого толку нет.