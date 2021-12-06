Даур Начкебиа стал первым абхазским прозаиком – лауреатом премии Искандера

1 декабря жюри Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной Общественной организацией писателей «Русский ПЕН-центр», огласило имена лауреатов 2021 года в пяти номинациях. Премию в номинации «художественная проза» поделили книги Светланы Василенко и Сергея Кузнечихина, в номинации «поэзия» лауреатом стал Герман Власов, в номинации «проза для детей и подростков» – Бахыт Жан из Казахстана, в номинации «Киносценарий, драматургия» – Лилия Котенко.

Но особо хочется остановиться, конечно, на новой номинации премии, о которой в условиях пятого сезона было сказано так: «Бесценное достояние». Премия за переводную прозу. …В 2021 году вводится новая номинация «Бесценное достояние»: за переводную прозу (роман; повесть; цикл рассказов; рассказ; новелла). Премия в этой номинации будет вручаться как автору, так и переводчику на русский язык с абхазского языка, языков народов России и стран СНГ. В этой номинации премия будет вручаться только за опубликованные отдельной книгой, в журналах или литературных альманахах произведения в переводе на русский язык».

И первым лауреатом премии в этой номинации стал известный абхазский прозаик, директор Абхазского книжного издания Даур Начкебиа. Можно сказать и так: он первый абхазский прозаик, ставший лауреатом премии Искандера. Если это кого-то удивит (за пять лет ее существования в сезонах премии успело принять участие около десятка авторов из Абхазии, некоторые – не раз, несколько из них становились ранее дипломантами, а двое – и лауреатами в разных номинациях), но это все были авторы, пишущие на русском языке. Собственно, и сам Искандер писал на русском («Я – русский писатель, но певец Абхазии»), и премия создавалась именно для пишущих на русском. Но многие пишущие на абхазском, а это подавляющее большинство членов Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии, давно высказывали надежду на появление такой номинации.

Это было логично как дань уважения к Абхазии как к родине и источнику вдохновения Фазиля Абдуловича. Вместе с тем, как и в случае с номинацией «Чегемские высоты», появившейся во втором сезоне премии – для молодых авторов до 35 лет из Абхазии и всего Кавказа, круг номинируемых был значительно расширен за счет авторов, пишущих на других языках, и переводчиков их произведений на русский, дабы этот круг не получался чересчур узким.

В нынешнем конкурсе участвовали литераторы, киносценаристы, драматурги и переводчики из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Барнаула, Великих Лук, Екатеринбурга, Иваново, Ижевска, Казани, Калининграда, Кирова, Костромы, Кубачи, Краснодара, Красноярска, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Петрозаводска, Тольятти и других городов и регионов России. Кроме того, на соискание премии были выдвинуты произведения авторов из Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Молдовы, Португалии, США, Турции, Украины.

В шорт-лист в номинации переводов, помимо Начкебиа, вошла также армянская писательница Сати Овакимян со сборником рассказов в собственном переводе «Созвездие эмигранта». Но жюри отдало предпочтение абхазскому писателю. В публикации «Пятилетие премии Искандера» на сайте «Русского Пен-центра» члены жюри давали краткие характеристики нынешним лауреатам и представленным ими произведениям. Среди них Борис Евсеев, председатель оргкомитета премии, вице-президент «Русского ПЕН-центра», в частности, отметил: «Превосходны и переводы собственных рассказов на русский язык известного абхазского писателя Даура Начкебиа».

Торжественное вручение премии имени Искандера во всех пяти номинациях состоится 13 декабря 2021 года в Москве в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова. В прошлом году из-за набиравшей рост пандемийной волны торжественная церемония подведения итогов сезона прошла в режиме онлайн-конференции; нынче же, хотя ковидная ситуация остается сложной, организаторы решили вернуться к обычному формату.

Мой разговор с Дауром Начкебиа начался, конечно, с поздравления ему и вопроса, собирается ли поехать в Москву на вручение премии. Он ответил, что окончательно еще не решил, но очень хотелось бы поехать. Кстати, в мае 2019 года «Эхо Кавказа» рассказывало о поездке Начкебиа в далекую Южную Америку, где в колумбийской столице Боготе проходила международная ежегодная книжная ярмарка, куда он был приглашен. Но то была еще доковидная эпоха…

А относительно испытываемых им чувств от присуждения премии он сказал:

«Очевидно, что всякая литературная премия для писателя – это некое признание его труда. А имя Искандера для абхазов, Абхазии очень значимо. Получать премию его имени, несомненно, приятно. Премии существуют для того, чтобы как-то поддержать морально и по возможности материально писателя. Но очень важной их целью является и другое – приобщение к литературе, к чтению большего количества людей. Как-никак средства массовой информации разносят эту весть. Не исключено, что после присуждения премии у писателя появляются новые читатели.

– Почему ты остановился именно на этих произведениях при выдвижении их на премию?

– Ну, как сказать – «остановился»? Я и не выбирал. Просто переводы этих рассказов были опубликованы два года назад в журнале «Акуа-Сухум», а это единственный у нас в республике литературно-художественный журнал, где часть текстов печатается на русском языке. И это как раз подошло по условиям конкурса, и Союз писателей выдвинул их. Позже, кстати, те же переводы вышли в московском журнале «Дружба народов», в десятом номере за 2021 год. Но это было уже после приема произведений на премию в начале нынешнего года».

Честно говоря, последний свой вопрос я задавал, почти не сомневаясь в том, каким будет ответ собеседника. Ведь давно миновали те времена, когда были налажены прочные связи между абхазскими писателями, как и представителями других национальных литератур в СССР, и профессиональными переводчиками на русский, в основном москвичами, и эти переводы регулярно публиковались в книжных издательствах в Москве и Сухуме, литературных альманахах и журналах. Сейчас и самих произведений публикуется меньше (немало известных абхазских писателей покинуло этот мир), а переводы своих произведений все чаще берут на себя сами авторы, если они в достаточной для этого мере владеют русским языком.

Что касается тем трех удостоенных искандеровской премии рассказов Начкебиа – «Жертвоприношение», «Сказка» и «Колодец», то сам он говорит о них так:

«Первые два рассказа – это наша война, грузино-абхазская, а вот третий – это притча, вообще о войне, можно сказать, рассказ».

Сюжеты первых двух построены на реальных эпизодах, про которые автору не раз доводилось слышать. Так, в «Жертвоприношении» описывается ситуация, когда в момент ожесточения на фронте прекратился обмен военнопленными, и, похоронив своего товарища, тело которого вернули в числе других еще, что называется, теплым, группа абхазских бойцов решила на его могиле расстрелять попавшего им в плен воевавшего против них кряжистого свана. Концовка рассказа построена так, что у читателя после прогремевших выстрелов вроде бы не остается сомнений: «жертвоприношение» состоялось, но последняя фраза звучит так: «Внизу, одолев лощину, по противоположному склону, торопливо карабкался сван…»

Даур говорит:

«Писателя всегда интересует, в каких пределах человек может остаться человеком во время войны, такого вот взаимоистребления. Основной посыл – это гуманизм».

Поговорили мы и о двоих других представителях Абхазии, попавших в шорт-лист нынешнего сезона премии. Оба они фигурировали в номинации «Праздник в ожидании праздника». Киносценарий, драматургия». Это известный в Абхазии сценарист и режиссер документального и художественного кино Ибрагим Чкадуа (брат прозаика Ричарда Чкадуа, дипломанта первого сезона премии за книгу коротких рассказов «Чан») и молодой режиссер и писатель Наур Гармелия, запомнившийся абхазским зрителям своей короткометражкой «Мост». Первый из них представил рукопись киносценария документального фильма «День жизни, или Фазиль Искандер», а второй – рукопись сценария полнометражного художественного фильма «Ореховая лихорадка».

Это тоже значительный успех маленькой Абхазии в участии ее представителей в премии имени Искандера: ведь никогда еще раньше сразу трое их не выходило в шорт-лист сезона.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия